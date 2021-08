Proteinová tyčinka je skvělý tip na výživnou svačinku na výlety i do práce

Někomu stačí tři vydatná jídla denně, dalšímu vyhovují dvě až tři hlavní jídla doplněná o svačiny. Otázkou není, zda je svačinka prospěšná či zbytečná, ale co si k ní dát, aby splňovala nároky na zdravou výživu u osob s vyšší fyzickou aktivitou.

Svačina označuje menší pokrm určený k zahnání hladu mezi hlavními jídly. Chutné proteinové tyčinky představují alternativu k běžným zdravým svačinám typu ovoce, jogurt nebo ořechy. Jejich největší výhodou je, že doplňují bílkoviny na cestách. Ve kterých situacích je nejlepší posvačit kvalitní proteinovou tyčinku?

Když nemáte po ruce vhodné jídlo

I sebestriktnější strávník se může dostat do situace, kdy si nestihne připravit zdravé jídlo nebo se prostě jen nestíhá najíst. Pro všechny tyto a podobné případy je dobré mít zásobu proteinových tyčinek. Bez jakékoliv přípravy budete mít ihned k dispozici rychlou, výživnou a vydatnou svačinu s bílkovinami a sacharidy, která také obsahuje důležité vitamíny B, které přispívají k normálnímu energetickému metabolismu.

Jako před a potréninkové jídlo

Větší jídlo se před tréninkem obecně nedoporučuje, protože mohou vyvolat žaludeční nevolnost. Vhodnější může být proteinová tyčinka, protože má nižší celkový obsah kalorií, přednostně doplňuje sacharidy a některé bílkoviny, má relativně nízký obsah tuku a obsahuje vlákninu. Po tréninku, jako součást vašeho regeneračního jídelního plánu, sacharidy pomáhají doplnit vyčerpané zásoby glykogenu ve svalech, zatímco bílkoviny podporují růst a udržování svalové hmoty [1].

Svačinka na dlouhé výlety

Proteinové tyčinky jsou skvělé i pro vytrvalostní aktivity, jako je pěší turistika či výlet na kole. Kromě toho, že dodávají kalorie z makroživin a důležité vitamíny B, jsou lehké a snadno se nosí. Můžete je doplnit ovocem a dalšími potravinami a získáte dostatek energie i na náročné outdoorové aktivity.

Najděte si svou ideální proteinovou tyčinku

Vyzkoušejte například proteinové tyčinky Herbalife Nutrition. Jedna tyčinka obsahuje méně než 140 kcal [2]. Vyberte si svou oblíbenou příchuť ze tří variant – čokoládovo-arašídová, vanilkovo-mandlová a citrónová. Tyčinky lze zakoupit v rámci distributorské sítě Herbalife Nutrition.

