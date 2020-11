Šeflera – stálezelená pokojová rostlina, kterou si můžete sami namnožit

Pokud preferujete stálezelené dřeviny, jednou z možností je právě šeflera, která spadá do čeledi aralkovité. Šeflera je beztrnná rostlina charakteristická dlanitě složenými listy a drobnými květy. Velice dobře se jí daří v tropických a subtropických oblastech po celém světě, ovšem pěstovat ji můžete klidně i doma. Pozor, jedná se však o jedovatou dřevinu, která dráždí pokožku a sliznice.

Šeflera jakožto vlhkomilná a teplomilná rostlina ocení především světlou místnost, ale s polostínem, nikoliv s ostrým slunečním svitem. Jakmile se rozhodnete pro pěstování šeflery v domácnosti, tak ji nevynášejte na čerstvý vzduch, protože takové změny jí příliš neprospívají. Ve volné přírodě šeflera roste jako strom do výšky několika metrů, v květináči vám vyroste do výšky 150 cm a šířky 60 cm.

V našich končinách jsou k dostání dva kultivary tohoto deštníkového stromu, a to Schefflera arboricola (šeflera dlanitolistá, která je nejčastější) a Schefflera actinophylla s pomalejším růstem.

Jak probíhá množení?

Pokojovou rostlinu přesazujte především během jarních měsíců. Menší rostliny přesazujte každý rok, větší až každé dva roky, případně v okamžiku, kdy jí začnou opadávat listy, protože potřebuje větší květináč.

Při přesazování použijte pěstební substrát v poměru dva díly drnovky, jeden díl listovky, jeden díl kompostové zeminy a jeden díl písku. Použijte také hnojivo.

Při přesazování můžete šefleru rovnou rozmnožit. Očistěte si ostrý nůž pomocí vatového tamponku napuštěného lihem, abyste na rostlinu nepřenesli nějaké bakterie. Odřízněte řízek z vrcholu postranních výhonků a odříznutý konec zabalte do vlhkého papírového ubrousku. Ještě nařízněte každý list vodorovně, zhruba do poloviny, čímž zajistíte, aby rostlina neztrácela během procesu zakořenění tolik vlhkosti. Vezměte si menší květináč, dejte do něj čerstvou zeminu a vytvořte v ní díru hlubokou asi 5 centimetrů. Konec řízku namočte do stimulátoru kořenového růstu, a potom ho dejte do připravené díry v květináči. Rostlinu mírně zalijte. Během několika týdnů začnou růst kořeny a v horní části se objeví nové zelené výhonky, ovšem horní část výhonků odtrhněte, čímž podpoříte větvení.

Pro dosažení konstantní teploty v nádobě přikryjte rostlinu fólií či sklem. Po dvou měsících ji můžete odkrýt, protože se krásně ujme.

Množení šeflery vrcholovými řízky

Další možností je nechat nejprve zakořenit vrcholové řízky ve vodě, ale pozor v takovém případě většinou řízky uhnijí.Buďte ale trpěliví, jednou se to povede. Řízky odebírejte v rukavicích. Řízek odlistěte tak, aby se žádný list nedotýkal vody. Určitě do nádoby nedávejte zakořenit jiné rostliny. Hned po vložení do vody uvidíte, jak se na vodní hladině utvoří „mastná“ oka. Rostlina ihned začne vypouštět jedovaté saponiny.

Ještě je jedna varianta, a to pěstování šeflery ze semen, nicméně proces je zdlouhavý a celkově náročný, neboť je nezbytné zajistit vysokou konstantní půdní teplotu. Semena se používají jen pro průmyslové pěstování.

Šefleru koupíte běžně v květinářství. Pokojová rostlina není navíc drahá, ovšem čím větší variantu koupíte, tím více zaplatíte. Za menší rostliny zaplatíte okolo 50 Kč až 100 Kč.

Pozor, šeflera je jedovatá

Šeflera je však toxická rostlina, neboť obsahuje dermatotoxické polyiny falcarinol a falcarindiol. Dále rostlina obsahuje šťavelany a saponiny, přičemž je jedovatá jak pro všechna zvířata, tak i pro člověka. Při přesazování používejte rukavice, jinak by se mohly objevit vyrážky, otoky a svědění.

Pokud hledáte náhradu za šefleru, mezi pokojové rostliny s ozdobnými listy patří například zelenec chocholatý, jenž je také nenáročný na pěstování. Stačí ho občas zalít, dobře snáší sucho a prospívá mu občasné rosení.

Zajímavou alternativou je pepřinec s rozmanitými listy. Pokojová rostlina nemá ráda průvan a přetopené místnosti, jinak je na pěstování nenáročná. A v moderních interiérech se bude vyjímat monstera, která snese opravdu vše a vyznačuje se mohutnými výraznými listy.