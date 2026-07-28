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Kam s nádobím, ubrusy a sváteční sadou: úložný prostor v jídelně

Čvc 2629 Autor: Komerční sdělení

V jídelně rodina většinou nejen každý den pravidelně snídá, ale také se v ní schází u slavnostních večeří nebo oslav. Právě pro takové speciální příležitosti máme doma plno věcí, pro které jakoby nikdy není dost místa. Sada talířů pro dvanáct osob, hromada ubrusů pro různé příležitosti, skleničky na víno i na vodu nebo třeba příbory pro hosty. Jak to všechno uložit tak, aby byl stůl vždy připraven, a přitom celý pokoj působil vzdušně a útulně?

Úložný prostor v jídelně: nakombinujte příborník, regál, komodu nebo vitrínu (foto: XXXLutz)

Základní pravidlo: každá věc má své místo

Než začnete přemýšlet o konkrétním nábytku, udělejte si přehled o tom, co vlastně v jídelně skladujete. Nádobí, které používáte každý den, by mělo být hned po ruce. Sváteční sada talířů, slavnostní skleničky nebo vánoční ubrus naopak mohou být klidně ve vyšších policích nebo v uzamykatelné skříňce – používáte je jen párkrát do roka, takže není třeba je mít stále na očích.

Myslete také na to, k čemu jídelna skutečně slouží. Jde o místnost určenou ke stolování, nikoli o sklad. Úložné řešení by mělo být proto funkční, ale zároveň estetické – mělo by ladit s celkovým stylem interiéru. Jídelna zkrátka nemá vypadat jako přeplněný sklad.

Jaký nábytek zvolit?

Příborník – klasika, která se vrací

Příborník je kus nábytku, který byl v minulosti součástí téměř každé jídelny, pak ho na čas vytlačily otevřené regály a minimalistické interiéry. Dnes se ale jeho obliba vrací – a to v moderním i tradičním provedení.

Příborník nabízí kombinaci uzavřených skříněk v dolní části a zásuvek uprostřed, které jsou ideální pro příbory, ubrousky a prostírání. Horní část bývá otevřená nebo prosklená. Vejde se do něj překvapivě mnoho: nádobí, ubrus složený do úhledné hromádky, svíčky, zápalky i drobné dekorace. Zároveň slouží jako odkládací plocha – postavíte na něj džbán s limonádou, košík s pečivem nebo svícen při slavnostní večeři.

Při výběru příborníku dbejte na hloubku – mělký kus nábytku sice nezabere tolik místa, ale talíře se do něj nevejdou nastojato. Ideální hloubka je 40–45 cm.

Vitrína – pro věci, které chcete ukázat

Pokud máte sadu skleniček nebo porcelán, na který jste hrdí, zaslouží si, aby byl na očích. Vitrína je ideálním řešením pro ty, kdo chtějí své oblíbené kousky vystavit, ale zároveň je chránit před prachem. Prosklené dveře umožní přehledné uložení a vizuální lehkost – obsah skříně je vidět, takže prostor nepůsobí těžce.

Vitrína může být i kombinovaná: dolní uzavřená část poslouží pro uložení věcí, které nechcete mít na očích (náhradní ubrusy, svíčky, dekorace), zatímco v horní prosklené části budete vystavovat váš nejhezčí porcelán nebo barevné skleničky.

Chytré doplňky pro lepší organizaci

Lavice s úložným prostorem

Lavice s úložným prostorem pod sedákem je skvělým místem pro skladování sezónních nebo méně používaných věcí – vánoční ubrus, náhradní prostírání nebo zásobu papírových ubrousků. Interiér přitom nepůsobí přeplněně, protože úložný prostor je skrytý v lavici.

Police a otevřené regály

Otevřené police jsou vhodné pro věci, které používáte každý den – každodenní talíře, misky, skleničky na vodu. Vizuálně odlehčují prostor a zároveň umožňují rychlý přístup. Důležitá je ale disciplína: police musí vypadat upraveně, jinak jídelna působí chaoticky. Sázejte na jednotné barvy nádobí nebo sladěné tvary.

Organizéry do šuplíků

Ať už máte příborník nebo vestavěné skříňky, vyplatí se vám investovat do kvalitních organizérů do zásuvek. Příbory, korkové podložky, servítky a drobnosti budou vždy na svém místě a vy nebudete muset před každou večeří prohledávat celé šuplíky.

Sváteční sada talířů: kde ji přechovávat?

Sada talířů pro slavnostní příležitosti je zpravidla větší a těžší než každodenní nádobí. Ukládejte ji na nižší police, kde nebude hrozit pád. Mezi jednotlivé talíře dávejte plstěné nebo látkové podložky, aby se nepoškrábaly. Pokud nemáte dostatek místa v jídelně, klidně sváteční sadu přesuňte do komory nebo do skříně v obývacím pokoji a do jídelny ji přineste, až ji budete skutečně potřebovat.

Využívejte jídelnu jako útočiště, ne jako sklad

Správně zvolený nábytek dokáže proměnit jídelnu v místo, kde se všechno snadno najde a kde je zároveň příjemné trávit čas. Přemýšlejte o tom, co opravdu potřebujete po ruce a co může klidně počkat v záloze. A nezapomínejte: méně je někdy více.

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