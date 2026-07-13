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Co dělá z tepelného čerpadla IVT volbu na desítky let

Čvc 2613 Autor: Komerční sdělení

Při výběru tepelného čerpadla narazíte na desítky značek a všechny slibují úsporu. Jak z nich vybrat tu, která bude spolehlivě fungovat ještě za patnáct let? Jedno z nejlepších vodítek je nudné, ale spolehlivé — historie výrobce a to, jestli se věnuje tepelným čerpadlům naplno, nebo jen mimochodem.

Foto: cerpadla-ivt.cz

Půl století u jediného oboru

IVT Tepelná čerpadla, s.r.o. není firma, která by k čerpadlům přišla cestou od kotlů nebo klimatizací. Švédská firma IVT se věnuje výhradně vývoji a výrobě tepelných čerpadel, a to už přes 50 let, přičemž výroba probíhá dodnes ve Švédsku. Na českém trhu pak IVT Tepelná čerpadla s.r.o. působí od roku 1991 — patří tedy mezi úplně první značky, které u nás tuto technologii nabízely.

Za tu dobu se nasčítalo něco, co se nedá ošidit ani urychlit: přes 35 000 instalací v ČR a největší specializovaná servisní síť v zemi. To je rozdíl mezi značkou, která trh teprve testuje, a značkou, která ho zná.

Úspora, kterou potvrdily nezávislé testy

Slibovat nízkou spotřebu umí každý. IVT ji má doloženou — vlajkový model IVT AIR X pravidelně boduje v nezávislých spotřebitelských testech. Dosahuje sezónního topného faktoru SCOP 5,16 a sezónní energetické účinnosti 203 %, což v praxi znamená, že z každé kilowatthodiny elektřiny získáte přes pět kilowatthodin tepla.

Za těmi čísly je konkrétní inženýrské řešení. Konstrukční systém „3D puzzle“ z polypropylenových bloků snižuje hmotnost, tlumí vibrace i hluk a zároveň zjednodušuje instalaci. A pokud čerpadlo míří do zástavby, kde je hluk citlivá věc — třeba blízko sousedů — existuje super tichý model AIR X S s akustickým krytem kompresoru a upraveným ventilátorem.

Když se něco pokazí

Tady je férové být věcný, protože tohle čtenáře zajímá nejvíc. Tepelné čerpadlo je investice na desítky let a otázka „a co když se rozbije“ je úplně namístě.

IVT na to odpovídá dvěma věcmi. Za prvé zárukou: 5 let na celé čerpadlo a až 10 let na kompresor a frekvenční měnič — tedy na ty nejdražší komponenty. Za druhé způsobem, jakým servis funguje: zajišťuje ho přímo montážní firma, která čerpadlo instalovala, takže nečekáte na příjezd externího technika. Člověk, který vaše čerpadlo zapojoval, ho i opraví. To zní jako detail, ale v praxi je to rozdíl mezi „přijedou zítra“ a „přijedou někdy“.

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