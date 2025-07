Jak chutná léto? Jako sušená rajčata naložená v oleji!

Jestli pro mě existuje chuť léta, která se dá zavřít do skleničky a vytáhnout třeba v lednu, když se venku chumelí, pak jsou to sušená rajčata naložená v oleji. Sladká, voňavá, kořeněná – zralá tak akorát, s bylinkami, česnekem, a občas i s trochou chilli nebo kapar. U nás doma to mizí rychlostí blesku. A co je na tom nejlepší? Příprava není nijak složitá. A výsledek vydrží klidně celý rok – pokud ho teda někdo nesezobne dřív.

Proč právě sušená rajčata?

Rajčata jsou plná chuti – ale sušením se ta chuť ještě víc zintenzivní. Vlastně je to jako když necháte slunce zkoncentrovat všechno dobré, co v rajčatech je. A když se pak naloží do kvalitního olivového oleje s česnekem a bylinkami… je to hotová delikatesa. Skvělé do salátů, k těstovinám, na chleba, k sýrům nebo jen tak na lžičku, když má člověk chuť na něco výjimečného.

Jaká rajčata jsou nejlepší?

Nejvíc se mi osvědčila menší masitá rajčata – ideálně odrůdy jako San Marzano nebo Roma. Mají málo vody, hodně dužiny a krásně se suší. Pokud máte klasická kulatá rajčata, taky to jde – jen je potřeba je trochu více vydlabat nebo sušit déle.

Důležité je, aby byla rajčata plně zralá, klidně i trochu přezrálá. Ta mají nejlepší chuť. A pokud si je vypěstujete sami, tím líp – víte přesně, co do nich šlo (a co ne).

Nejlepší způsob, jak rajčata usušit

Zkoušela jsem všechno možné – troubu, sušičku, i klasické sušení na slunci. A musím říct, že nejpraktičtější je sušení v troubě nebo sušičce, protože je to rychlé, spolehlivé a nehrozí plíseň. Ale pokud máte trpělivost a horké léto, sušení na slunci má taky své kouzlo.

Sušení v troubě

Rajčata omyjeme, osušíme, překrojíme napůl (větší klidně na čtvrtky). Vydlabeme trochu šťavnatého středu – aby se lépe sušily. Rozložíme je řezem nahoru na plech s pečicím papírem. Posolíme a můžeme lehce zakápnout olivovým olejem. Sušíme na cca 80–100 °C s pootevřenými dvířky (nebo ventilací), ideálně 5–8 hodin podle velikosti. Hotová rajčata jsou ohebná, ale bez tekoucí šťávy – něco jako polosušené plody. V sušičce to funguje podobně – jen je dobré si to ohlídat, každá značka suší trochu jinak.

Sušení na slunci (pro trpělivé a romantické duše)

Co potřebujete: slunečný, suchý den (ideálně víc po sobě), síťku nebo mřížku, gázu

Postup: Postup přípravy je stejný jako u trouby. Rajčata rozložte na mřížku, zakryjte gázou proti hmyzu a nechte sušit na přímém slunci. Na noc je vezměte dovnitř, aby nenavlhla. Takto sušení může trvat i 3–5 dní, ale výsledek je velmi aromatický.

Nakládání do oleje

Jakmile máte rajčata usušená, je čas na tu nejlepší část: naložení do oleje. Tady už si každý může vyhrát podle chuti.

Co budete potřebovat:

Sušená rajčata (vychladlá)

Kvalitní extra panenský olivový olej

2–3 stroužky česneku na sklenici

na sklenici Bylinky: bazalka, oregáno, tymián – čerstvé nebo sušené

– čerstvé nebo sušené Volitelně: kapary, chilli, rozmarýn, sušená rajčata ve formě pasty

Postup: Do sterilizovaných skleniček začněte vrstvit rajčata. Prokládejte česnekem, bylinkami, případně kapary nebo chilli. Zalijte až po okraj olejem – musí všechno krásně pokrýt. Uzavřete a nechte aspoň týden uležet v chladu. Chutě se krásně propojí.

Rajčata se dají jíst už po pár dnech, ale čím déle odleží, tím jsou lepší. V lednici vydrží klidně měsíce – jen dbejte na to, aby byla vždy zalitá olejem.

Co s tím dál?

Do těstovin : Nakrájejte rajčata, přidejte trochu oleje z nálevu, sýr, česnek a čerstvé bylinky.

: Nakrájejte rajčata, přidejte trochu oleje z nálevu, sýr, česnek a čerstvé bylinky. Na chleba : Stačí krajíc kvásku, máslo, pár rajčat a špetka sýr

: Stačí krajíc kvásku, máslo, pár rajčat a špetka sýr Na pizzu nebo focacciu : Skvěle zvýrazní chuť, i v malém množství.

: Skvěle zvýrazní chuť, i v malém množství. Do pomazánek : Rajčata nasekejte nadrobno a přidejte do ricotty, tvarohu nebo hummusu.

: Rajčata nasekejte nadrobno a přidejte do ricotty, tvarohu nebo hummusu. Do salátů: Krásně nahradí čerstvá rajčata v zimě.

A co ten olej?

To je kapitola sama pro sebe. Olej, ve kterém jsou rajčata naložená, se krásně ovoní bylinkami a chutí rajčat. Po spotřebování ho určitě nevylévejte! Já ho používám:

do salátových dresinků

na opečený chléb

k těstovinám místo klasického oleje

na pečenou zeleninu

do domácí pizzy nebo slaných koláčů

Je to vlastně takový vedlejší produkt, který je stejně cenný jako rajčata samotná.

Malý tip na závěr

Pokud máte větší úrodu rajčat, doporučuju si sušená rajčata zmrazit (ještě před naložením do oleje) – klidně ve větším množství. Pak si je můžete postupně vytahovat a nakládat čerstvě, podle potřeby.

Ať už sušíte v troubě nebo na slunci, věřte, že naložená sušená rajčata jsou nejchutnější způsob, jak uchovat léto ve sklenici. A až si v lednu namažete krajíc chleba a přidáte jedno z těchhle sluncem nabitých rajčat, pochopíte, proč se to celé vyplatilo.