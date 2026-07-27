RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Vaření

Nejnovější články

Cuketová buchta s ořechy

Čvc 2628 Autor: Redakce

Také milujete recepty, které jsou buď hrníčkové pro všechny suroviny nebo naopak k navážení či v jednotkách objemu? Když už vytáhnu kuchyňskou váhu, jsem ráda, když navážím i tekuté ingredience. Přesně to splňuje dnešní recept. Navíc zužitkujete cuketu, které v této době rostou před očima. Díky cuketě je buchta neuvěřitelně vláčná a dodá tolik „vody“, že nebudete potřebovat žádné mléko k doředění těsta. Tento recept je tedy vhodný i pro lidi s laktózovou intolerancí.

cuketova buchta s orechy

Foto: Jana Šťastná, prima-receptar.cz

Na pekáček cca 30×40 cm budete potřebovat:

  • 400 g cukety
  • 280 g třtinového cukru
  • 1 vanilkový cukr
  • 280 g polohrubé mouky
  • 140 g ořechů
  • 2 lžičky jedlé sody
  • 1 lžičku perníkového koření
  • špetku soli
  • 3 vejce velikosti L
  • 100 g rostlinného oleje
  • dále pak máslo a hrubou mouku na pekáček

Postup:

Cuketu oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Tato hmotnost je cca 1 větší cuketa. Ořechy (lískové, vlašské nebo jejich směs) umelte. Oddělte žloutky a od bílků a bílky vyšlehejte se špetkou soli.

Mezi tím si předehřejte troubu na 170°C.

K nastrouhané cuketě přidejte cukr, žloutky a olej, nechte prošlehat. Vznikne příjemná, tekutá hmota. V misce zvlášť smíchejte všechny suché ingredience a pomalu přidávejte k vyšlehané hmotě. Nakonec opatrně vmíchejte sníh z bílků.

Těsto nalijte do vymazaného a vysypaného pekáčku. Pečte v předehřáté troubě na 170°C asi 30 minut. Špejlí si ověřte propečení zejména uprostřed.

Naše tipy:

  • Do sladkých dezertů je vhodný klasický slunečnicový nebo řepkový olej. Naopak olivový je příliš aromatický.
  • Nemáte rádi perníkové koření? Použijte jen lžičku mleté skořice.

    orechova buchta s cuketou

    Foto: Jana Šťastná, prima-receptar.cz

Podobné články

Čvn 2602

Kakaový koláč s tvarohem

Také milujete takový ten kakaový strouhaný koláč s tvarohem, ale jeho příprava vám přijde příliš zdlouhavá? Právě pro vás máme neodolatelný, lehoučký, na přípravu extra jednoduchý koláč, se kterým budete […]

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Srp 2026>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
události
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2026 Príma Receptář