Cuketová buchta s ořechy
Také milujete recepty, které jsou buď hrníčkové pro všechny suroviny nebo naopak k navážení či v jednotkách objemu? Když už vytáhnu kuchyňskou váhu, jsem ráda, když navážím i tekuté ingredience. Přesně to splňuje dnešní recept. Navíc zužitkujete cuketu, které v této době rostou před očima. Díky cuketě je buchta neuvěřitelně vláčná a dodá tolik „vody“, že nebudete potřebovat žádné mléko k doředění těsta. Tento recept je tedy vhodný i pro lidi s laktózovou intolerancí.
Na pekáček cca 30×40 cm budete potřebovat:
- 400 g cukety
- 280 g třtinového cukru
- 1 vanilkový cukr
- 280 g polohrubé mouky
- 140 g ořechů
- 2 lžičky jedlé sody
- 1 lžičku perníkového koření
- špetku soli
- 3 vejce velikosti L
- 100 g rostlinného oleje
- dále pak máslo a hrubou mouku na pekáček
Postup:
Cuketu oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Tato hmotnost je cca 1 větší cuketa. Ořechy (lískové, vlašské nebo jejich směs) umelte. Oddělte žloutky a od bílků a bílky vyšlehejte se špetkou soli.
Mezi tím si předehřejte troubu na 170°C.
K nastrouhané cuketě přidejte cukr, žloutky a olej, nechte prošlehat. Vznikne příjemná, tekutá hmota. V misce zvlášť smíchejte všechny suché ingredience a pomalu přidávejte k vyšlehané hmotě. Nakonec opatrně vmíchejte sníh z bílků.
Těsto nalijte do vymazaného a vysypaného pekáčku. Pečte v předehřáté troubě na 170°C asi 30 minut. Špejlí si ověřte propečení zejména uprostřed.
Naše tipy:
- Do sladkých dezertů je vhodný klasický slunečnicový nebo řepkový olej. Naopak olivový je příliš aromatický.
- Nemáte rádi perníkové koření? Použijte jen lžičku mleté skořice.
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