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Zavařování pro začátečníky: Jak se vyhnout nejčastějším chybám a zajistit, aby víčka vždy správně chytla

Čvc 2627 Autor: Komerční sdělení

Zavařování vlastních vypěstovaných plodů nebo bio zeleniny od farmářů zažívá i u mladé generace hospodyň renesanci. Po pár informacích z doslechu se na první pohled může zdát, že se za ním skrývají rizika. Mnoho začátečníků má strach, že se jim sklenice zkazí nebo že víčka nebudou po sterilizaci držet a práce s pěstováním a zavařováním do sklenic přijde vniveč. Přitom stačí dodržet několik základních hygienických a technologických zásad, které zaručí stoprocentní úspěch. Pojďme si představit nejčastější úskalí a ukázat si, jak jim snadno předejít.

Foto: bzeneckyocet.cz

Dokonalá čistota jako základní stavební kámen úspěchu

Největším nepřítelem každého domácího konzervování jsou neviditelné mikroorganismy, kvasinky, bakterie a spory plísní. Pokud vaše sklenice nebo víčka nejsou dokonale čisté, riskujete, že se uvnitř dříve či později spustí proces kvašení, který znehodnotí veškerou vaši práci. Všechno nádobí, které při práci používáte, proto předem důkladně umyjte v horké vodě se saponátem nebo ho nechte projít intenzivním programem v myčce na nádobí s vysokou teplotou. Zvláštní pozornost věnujte hrdlům sklenic a závitům, kde mohou ulpívat nečistoty z předchozího použití. Stejně tak se raději vyhněte používání starých dřevěných vařeček a prkének, v jejichž pórech se bakterie snadno drží, a raději sáhněte po nerezovém či plastovém náčiní, které se snadno steriluje.

Foto: bzeneckyocet.cz

Výběr správných sklenic, víček a technika plnění

Častou chybou bývá také opakované používání starých a deformovaných víček, zejména u typu Omnia, která se při otevírání snadno ohnou a podruhé již nedokážou vytvořit dokonalý podtlak potřebný k hermetickému uzavření. Investice do nových víček se vždy vyplatí a ušetří vám zklamání ze zkažených sklenic plných drahocenných surovin. Při samotném plnění dbejte na to, abyste pod okrajem sklenice nechali dostatečný volný prostor, přibližně jeden až dva centimetry. Pokud sklenici přeplníte, obsah při zahřátí expanduje a může vytéct pod víčkem, což spolehlivě zabrání jeho správnému přisátí. Před samotným nasazením víčka hrdlo sklenice vždy otřete čistým papírovým ubrouskem navlhčeným v horké vodě.

Foto: bzeneckyocet.cz

Proč je kvalitní konzervační ocet nejlepším přírodním štítem

Kromě mechanického utěsnění sklenice hraje klíčovou roli také chemická ochrana obsahu. Kvasný lihový Bzenecký ocet s optimální 8% koncentrací kyseliny funguje jako přirozený konzervant, který vytváří nepříznivé prostředí pro jakékoliv patogeny a zajišťuje mikrobiologickou stabilitu. Kvalitní nálev tak poskytuje dvojitou ochranu a zajišťuje, že vaše potraviny zůstanou čerstvé, chutné a barevně stabilní po mnoho měsíců až let. Pokud se chcete dozvědět více o správných teplotách sterilizace pro jednotlivé druhy potravin a přečíst si podrobný návod pro začátečníky, navštivte přehled od Bzeneckého octu, kde najdete ucelené rady pro úspěšné zavařování a tradiční i moderní videorecepty od Mámy z gruntu.

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