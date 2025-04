Mražené ovoce v obchodě kvalitou přesahuje čerstvé!

Pokukujete po borůvkách, prvních jahodách, mangu? Ceny vysoké, chuť mnohdy nevalná, kvalita neodpovídá očekáváním. Sáhněte po stejném ovoci, ale v mrazáku! Zcela určitě bude chutnější a výživnější.

Zde jsou důvody, které si zamilujete.

Stojí za to změnit zvyky a místo krabičky s borůvkami nejasné kvality sáhnout v mrazáku po sáčku. Cena je mnohdy ještě nižší a kvalita neporovnatelně vyšší.

Mražené ovoce se sklízí v době své nejlepší kondice

První a zásadní důvod, proč sáhnout po mraženém ovoce: Je to TOP kvalita!

Ovoce se zamrazuje těsně po sklizni, často to je do několika hodin, a v době největší zralosti. Zachovává si tak dlouhou dobu nejvyšší možný obsah výživných látek, hlavně vůně a chutí. S delším mražením klesá lehce obsah antioxidantů, případně vitamínu C, ostatní vitamíny a minerály jsou však zachovány.

Maliny a borůvky si zachovávají nejlepší kvalitu, tam je podle výzkumů i obsah antioxidantů zachován stejně jako u čerstvě utrženého zralého ovoce.

TIP: Překontrolujte ale datum spotřeby, protože déle mrazené ovoce už kvalitu pochopitelně kvalitu ztrácí. Také ojínělé krabičky a sáčky s evidentně do velkých bloků namrzlým ovocem. Takové ovoce mohlo být v průběhu skladování rozmražené a jeho kvalita je nízká.

Vláknina zůstává zachována plně

Mražené ovoce má naprosto stejný obsah vlákniny jako ovoce čerstvé mimo sezonu, nebo ovoce utržené v sezóně. Tady kvalita neklesá ani s případným horším skladováním.

Smoothie, jogurty, kaše, jen tak!

Toto ovoce má jen jednu nevýhodu. Nevypadá a nechová se jako čerstvé, přesto můžete najít zalíbení v rozmražených malinách na ovesné kaši. V chroupání zmrzlých borůvek – je to lepší varianta než kupované nanuky plné konzervantů a přidaných chemických látek. Naprosto skvělé jsou ale do smoothie a mixovaných nápojů (například jimi můžete obohatit proteinové nápoje), protože dodají příjemnou vůni, chuť, další vitamíny a minerály. Nápoj také skvěle ochladí. Většinu drobného ovoce, ale třeba i menší kousky manga, můžete rovnou mixovat zmrzlé.

Na trhu najdete i několik skvělých vychytávek od výrobců: přímo sáčky s mraženým ovocem určené pro výrobu smoothie. Přidávají se k němu například bylinky, meduňka, máte.

To ale můžete udělat i doma. Máme pro vás tipy na osvědčené chutě:

Mléko, jahody, máta peprná

Mléko, mango, meduňka

To je naprosto TOP výběr, který když ochutnáte, tak propadnete mraženému ovoci.

Nakonec, lepší mlsání než sušenky, že?

Drobné sáčky s ovocem si můžete nasbírat i v průběhu roku

Pro tyto drobné ovocné mlsací večery (nebo smoothie) můžete využít i zbytky ze sezóny. Kdo by neznal dvě tři švestky povalující se v lednici, pár jahod, které do pár hodin už nebudou úplně čerstvé, maliny, borůvky. To vše můžete průběžně sypat do menších krabiček. Udělat si své vlastní směsi a nic nepřijde nazmar.

Můžete si tak udělat ovoce, které je v obchodech velmi vzácné a většinou ho nekoupíte. Třeba mražené švestky, meruňky, broskve.