Když víčko nezatáhne: Jak zachránit zavařeninu, než se zkazí
Zavařování patří mezi (nejen moje) oblíbené letní i podzimní rituály. Není nad pocit, když v zimě sáhnete do spíže a otevřete sklenici voňavých meruněk, domácí marmelády nebo křupavých okurek. Jenže občas se stane, že po vytáhnutí zavařených sklenic zjistíte, že víčko „nechytlo“. A to je chvíle, kdy si člověk musí poradit – nejlépe tak, aby se obsah nezkazil a práce nepřišla vniveč.
Jak poznat, že víčko nechytlo
Nejjednodušší je sáhnout si na prostředek víčka – pokud není prohnuté dovnitř, ale je rovné nebo dokonce lehce vypouklé, je jasné, že se uvnitř nevytvořil podtlak. Někdy to uslyšíte i podle zvuku – správně chycené víčko při stlačení „nekřupne“.
Proč k tomu dochází
Důvodů může být víc:
- Nedostatečně vyčištěná sklenice nebo víčko – i malá nečistota může zabránit těsnému uzavření.
- Příliš slabé dotažení – nebo naopak přetažení víčka, které se při sterilaci zdeformuje.
- Opotřebované víčko – hlavně u těch opakovaně použitých.
- Špatná teplota při zavařování – směs nebyla dostatečně horká nebo sterilace nebyla dost dlouhá.
Co dělat hned po zjištění
Pokud si všimnete hned po zavaření, že některá víčka nechytla, máte dvě možnosti:
1. Zavařit znovu
Obsah sklenice zkontrolujte – pokud vypadá i voní dobře, vraťte ho do čisté sklenice (nebo té samé, ale pečlivě umyté) a nasaďte nové, čisté víčko. Potom znovu proveďte sterilaci. U džemů a marmelád většinou stačí 10–15 minut, u zeleniny či masa raději dodržte původní čas.
2. Rychle spotřebovat
Pokud víte, že obsah využijete během několika dnů, můžete ho dát do lednice a postupně sníst. To platí třeba pro ovocné marmelády, kompoty nebo zeleninové směsi. U masa a hotových jídel bych se raději přiklonila k variantě znovu sterilovat.
Jak předejít problémům příště
- Čistota na prvním místě – sklenice a víčka předem umyjte v horké vodě, klidně i vyvařte.
- Správná teplota – směs by měla být při plnění sklenic horká, stejně tak i sklenice, aby nedošlo k prudkému ochlazení.
- Kvalitní víčka – ideálně nová pro každé zavařování.
- Kontrola těsnění – u víček s gumou (např. typu Weck) zkontrolujte, že guma není popraskaná nebo příliš tvrdá.
- Rovnoměrná sterilace – dodržujte čas a teplotu podle receptu. Příliš krátká sterilace je častý důvod, proč víčko nechytí.
Malý trik od babičky
Moje babička vždycky po naplnění a uzavření sklenic víčko lehce přitlačila a poté sklenice otočila dnem vzhůru. Nechala je tak asi pět minut a pak je vrátila zpátky. Tvrdila, že tím ještě zvýší šanci na dobré zatáhnutí víčka – a musím říct, že jí to fungovalo.
Kdy raději obsah vyhodit
Pokud si nejste jistí, jak dlouho víčko nebylo chyceno, a zavařenina už nějakou dobu stojí při pokojové teplotě, je lepší neriskovat. Zvlášť u masa, ryb, luštěnin a jiných rizikových potravin může hrozit zdravotní problém. I když je škoda surovin a práce, zdraví je přednější.
Když víčko nechytí, není to konec světa. Často se dá situace zachránit – buď opakovaným zavařením, nebo rychlou konzumací. Důležité je zachovat klid, jednat rychle a příště si hlídat pár jednoduchých pravidel. A možná si u toho vzpomenout, že i zkušeným hospodyňkám a hospodářům se občas stane, že některá sklenice prostě „neudrží“.
