Pohankové galettes se sýrem Lipno

Francouzské galettes jsou tenké pohankové placky připravené naslano. Opékáme je na pánvi a plníme vejcem, šunkou a sýrem, klidně i tím taveným. Extra smetanové Jihočeské Lipno má výraznou sýrovou chuť a je tedy pro galettes jako stvořené.

Délka přípravy: 15 minut

Ingredience (na 6 porcí)

100 g pohankové mouky

300 ml trvanlivého Jihočeského mléka

1 vejce

špetka soli

40 g Jihočeského másla + na smažení

Plátkový sýr Lipánek

Náplň

5 plátků šunky dle výběru

6 vajec

6 trojúhelníčků sýru Lipno

Návod na přípravu

V míse smícháme mouku, vejce, sůl a trvanlivé Jihočeské mléko. Necháme v lednici chvíli odpočinout. Poté do těsta přimícháme rozehřáté Jihočeské máslo. Na pánvi rozehřejeme Jihočeské máslo, vlijeme malou naběračku těsta a ihned do palačinky rozklepneme jedno vejce. Bílek posypeme šunkou a na kostičky nakrájeným sýrem Lipánek. Přeložíme opatrně okraje přes bílek, až vznikne čtvercový tvar palačinky, a opékáme do zhnědnutí.