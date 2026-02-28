Jarní rolky: Lehké, svěží a překvapivě jednoduché recepty
Jarní rolky patří k jídlům, která vypadají složitě, ale ve skutečnosti jsou až nečekaně jednoduchá. Stačí pár čerstvých surovin, rýžový papír a během chvilky máte na stole lehké pohoštění, které vypadá efektně a chutná skoro každému. Navíc si je můžete naplnit přesně podle své chuti. Jarní rolky jsou ideální jako lehká večeře, svačina nebo pohoštění pro návštěvu. A když je jednou zkusíte, pravděpodobně zjistíte, že je budete dělat častěji.
Základ, bez kterého to nejde
Nejdůležitější surovinou je rýžový papír. Ten se prodává v kulatých plátech a najdete ho v běžných supermarketech i v asijských obchodech.
Dále se hodí:
- čerstvá zelenina,
- bylinky,
- nudle nebo rýže,
- a nějaký zdroj bílkovin (kuře, tofu, krevety).
Rolky jsou skvělé v tom, že do nich můžete dát téměř cokoliv, co máte doma.
Jak správně pracovat s rýžovým papírem
Největší obavy mají lidé většinou z rýžového papíru. Přitom to není nic složitého.
Postup:
1. Do většího talíře nebo pánve nalijte vlažnou vodu.
2. Plát rýžového papíru do ní ponořte asi na 5–10 sekund.
3. Jakmile změkne, položte ho na pracovní plochu nebo prkénko.
4. Naplňte ho a zabalte podobně jako tortillu.
Papír po namočení ještě chvíli měkne, takže není potřeba ho ve vodě nechávat dlouho.
Klasické jarní rolky s kuřecím masem
Tohle je jedna z nejoblíbenějších variant.
Ingredience:
- rýžový papír
- vařené nebo grilované kuřecí maso
- mrkev nakrájená na tenké proužky
- okurka
- rýžové nudle
- listy salátu
- koriandr nebo máta
Postup: Na změklý rýžový papír položte trochu nudlí, pár proužků zeleniny, kousek masa a bylinky. Spodní část papíru přehněte přes náplň, přeložte boky a srolujte do pevné rolky.
Pikantní rolky s chilli omáčkou
Pokud máte rádi výraznější chutě, zkuste pikantní variantu.
Ingredience:
- rýžový papír
- grilované kuřecí nebo krůtí maso
- červená paprika
- jarní cibulka
- listy salátu
- rýžové nudle
- sladká chilli omáčka nebo sriracha
Postup: Na papír položte nudle, zeleninu a maso. Lehce pokapejte chilli omáčkou a zabalte jako klasickou rolku. Výsledkem je svěží, ale příjemně pikantní varianta, která se hodí třeba i k večernímu posezení.
Vegetariánské rolky s tofu
Skvělá varianta pro ty, kdo maso nejí nebo chtějí lehčí verzi.
Ingredience:
- rýžový papír
- přírodní tofu
- červená paprika
- mrkev
- avokádo
- rýžové nudle
- listy koriandru nebo bazalky
Tofu nakrájejte na tenké plátky a krátce opečte na pánvi s trochou oleje a sójové omáčky. Pak už postupujte stejně jako u klasických rolek – vše naskládejte na papír a zabalte.
Krevetové rolky jako lehké pohoštění
Krevetové rolky vypadají velmi efektně a hodí se třeba na návštěvu.
Ingredience:
- rýžový papír
- vařené krevety
- rýžové nudle
- okurka
- mrkev
- listy salátu
- máta
Krevety položte až úplně navrch náplně, aby byly po zabalení vidět přes průsvitný papír. Rolky pak vypadají opravdu lákavě.
Sladké jarní rolky s ovocem
Jarní rolky nemusí být jen slané. Skvěle fungují i jako rychlý dezert.
Ingredience:
- rýžový papír
- banán
- jahody nebo mango
- tvaroh nebo mascarpone
- kapka medu
Na změklý papír naneste tenkou vrstvu tvarohu, přidejte kousky ovoce a lehce zakápněte medem. Zabalte stejně jako klasickou rolku. Podávat můžete s jogurtem nebo čokoládovou polevou.
Jednoduché dipy k jarním rolkám
Rolky jsou dobré samy o sobě, ale s dipem chutnají ještě lépe.
Arašídová omáčka
- 2 lžíce arašídového másla
- 1 lžíce sójové omáčky
- šťáva z půlky limetky
- trocha vody na zředění
Vše smíchejte dohladka.
Rychlá sladkokyselá omáčka
- 2 lžíce sladké chilli omáčky
- 1 lžička sójové omáčky
- pár kapek citronu
Hotovo za pár vteřin.
Tipy, aby se rolky povedly
- Nepřeplňujte je, jinak se budou špatně balit.
- Pracujte s papírem na vlhkém prkénku, nebude se lepit.
- Hotové rolky přikryjte vlhkou utěrkou, aby neoschly.
Jídlo, které si přizpůsobíte podle sebe
Na jarních rolkách je nejlepší to, že nemají pevně daný recept. Můžete je udělat:
- s masem,
- čistě zeleninové,
- pikantní,
- nebo i sladké jako dezert.
Stačí pár surovin, trochu trpělivosti při balení a během chvilky máte jídlo, které je lehké, svěží a ideální pro teplejší dny. A navíc vypadá tak hezky, že udělá dojem i na návštěvu.
