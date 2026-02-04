RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Vaření

Nejnovější články

Únor ve znamení zabíjaček: Vyrobte si poctivé jitrničky, prdelačku i zabíjačkový gulášek

Úno 2604 Autor: Claudie Kornelová

Únor byl odjakživa měsícem, kdy se na vesnicích scházeli lidé kvůli jedné velké události – zabíjačce. Nešlo jen o maso. Šlo o tradici, spolupráci, vůni vývaru linoucí se dvorem a pocit, že se nic nevyhazuje a všechno má své místo. Zabíjačka byla dřina, ale i slavnost. A právě proto se k ní váže tolik poctivých jídel, která dnes znovu objevujeme.

zabíjačka

Také se každý rok těšíte na zabíjačkové hody? Zdroj foto: Pixabay.com – Leo

Dnes už si málokdo porazí prase doma, ale zabíjačková kuchyně žije dál – a stojí za to ji znát v poctivé podobě, ne jen jako rychlou verzi z obchodu.

Co ke správné zabíjačce patří

Základ je jednoduchý: využít celé prase. Maso, vnitřnosti, kůže i tuk. Všechno má své místo a své jídlo. Zabíjačka se dělala postupně – od vývaru přes ovar až po jitrnice a jelita.

Na stole pak nikdy nechyběl:

  • čerstvý chléb
  • cibule
  • hořčice
  • křen
  • kysané zelí

Jednoduché přílohy, které nechají vyniknout chuť masa. A nezapomeňte to zapít kvalitním pivem.

Silný zabíjačkový vývar (základ všeho)

Bez pořádného vývaru by zabíjačka nebyla zabíjačkou. Je to základ, ze kterého vychází chuť celé hostiny – čím poctivější, tím lepší všechna další jídla. Vývar se vařil dlouho a pomalu, často od časného rána.

Ingredience:

  • kosti a odřezky z vepře
  • maso z hlavy
  • koleno
  • kůže
  • 2 cibule
  • 4 stroužky česneku
  • bobkový list, nové koření, celý pepř
  • sůl

Postup: Vše vložte do velkého hrnce, zalijte studenou vodou a pomalu přiveďte k varu. Stáhněte plamen a vařte alespoň 3–4 hodiny. Pravidelně sbírejte pěnu. Vývar musí být silný a výrazný – bude se používat dál do prdelačky, guláše i polévek.

vývar

Zabíjačkový vývar musí být silný. Zdroj foto: Pixabay.com – Paula555

Ovar – jednoduchá klasika

Ovar je možná nejprostší zabíjačkové jídlo, ale právě v tom je jeho kouzlo. Čistá chuť masa, trocha česneku a k tomu chléb, hořčice a křen – víc není potřeba.

Ingredience:

  • vepřové koleno
  • maso z hlavy
  • bůček
  • sůl
  • česnek
  • bobkový list

Postup: Maso vložte do hrnce, zalijte vodou, osolte, přidejte česnek a koření. Vařte doměkka, dokud se maso nezačne oddělovat. Podávejte s chlebem, hořčicí, křenem a kysaným zelím.

ovar

K ovaru patří hořčice, křen a kvalitní pivo. Zdroj foto: Pixabay.com – FrantaDoležel

Prdelačka – pravá masopustní polévka

Prdelačka patří k jídlům, která buď milujete, nebo se k nim musíte „projíst“. Hustá, tmavá a pořádně zahřívací – přesně taková, jaká má být masopustní polévka uprostřed zimy.

Ingredience:

  • 1,5 l silného zabíjačkového vývaru
  • cca 300 ml vepřové krve
  • 4 stroužky česneku
  • 1 lžička majoránky
  • 1 lžička kmínu
  • sůl, pepř

Postup: Vývar zahřejte, ale nenechte prudce vařit. Krev pomalu přilévejte za stálého míchání, aby se nesrazila. Přidejte prolisovaný česnek, kmín, majoránku a dochuťte. Polévka má být hustá, tmavá a výrazná.

polévka

Pravá masopustní polévka? Prdelačka. Zdroj foto: Pixabay.com – AlešB

Zabíjačková polévka z vnitřností

Tahle polévka je méně známá než prdelačka, ale o to poctivější. Využívá vnitřnosti, které by jinak snadno přišly nazmar, a dává jim nové, plné využití.

Ingredience:

  • plíce
  • srdce
  • játra
  • cibule
  • sádlo
  • vývar
  • sůl, pepř, majoránka

Postup: Vnitřnosti krátce povařte zvlášť, poté nakrájejte nadrobno. Na sádle zpěňte cibuli, přidejte vnitřnosti, zalijte vývarem a krátce provařte. Dochutťe kořením a majoránkou.

polévka

Výbornou polévku z vnitřností zkrátka musíte letos ochutnat. Zdroj foto: Pixabay.com – AlenaNovotná

Jitrnice – srdce každé zabíjačky

Jitrnice jsou pro spoustu lidí tím hlavním, na co se při zabíjačce těší. Správně udělané voní po česneku a majoránce a po opečení krásně křupnou.

Ingredience:

  • 1 kg vařeného vepřového masa (plecko, hlava)
  • 4–5 housek nebo rohlíků
  • cca 500 ml vývaru
  • 4 stroužky česneku
  • 1 lžíce majoránky
  • sůl, pepř
  • vepřová střívka

Postup: Maso namelte nebo nasekejte nadrobno. Housky namočte ve vývaru, vymačkejte a přidejte k masu. Dochutťe česnekem, majoránkou, solí a pepřem. Směs musí být vláčná. Naplňte střívka, zatočte a krátce povařte. Nejlepší jsou opečené na sádle.

jitrnice

Bez jitrnic by to nebyla zabíjačka. Zdroj foto: Pixabay.com – Denisss

Jelita – pro milovníky výrazných chutí

Jelita mají silnější chuť a rozhodně nejsou pro každého. Kdo je má ale rád, ten na ně nedá dopustit – obzvlášť s kysaným zelím a horkým bramborem.

Ingredience:

  • masová směs jako na jitrnice
  • cca 300 ml vepřové krve
  • česnek
  • pepř, majoránka
  • střívka

Postup: Do hotové masové směsi vmíchejte krev a více česneku. Plňte do střívek, krátce povařte a podávejte s kysaným zelím.

jelita

Jelita jsou pro milovníky výraznějších chutí. Zdroj foto: Pixabay.com – Boris65

Tlačenka – zabíjačka ve studené podobě

Tlačenka se často připravovala až na konec, když bylo hotovo nejvíc masa. Je ideální na studený stůl, s cibulí a octem – a mizí překvapivě rychle.

Ingredience:

  • maso z hlavy
  • kůže
  • česnek
  • vývar
  • sůl, pepř

Postup: Maso a kůže uvařte doměkka, nakrájejte, promíchejte s česnekem a kořením. Zalijte vývarem, naplňte do formy nebo sáčku a nechte vychladnout.

tlačenka

Kdo by nemiloval tradiční tlačenku? Zdroj foto: Pixabay.com – Ness

Sádlo a škvarky – nic nepřijde nazmar

Sádlo bylo na vesnici pokladem. Sloužilo k vaření, pečení i mazání chleba – a škvarky byly odměnou pro všechny, kdo pomáhali.

Ingredience:

  • vepřový tuk

Postup: Tuk nakrájejte na kostky a pomalu škvařte. Jakmile se tuk vyškvaří, slijte sádlo a škvarky dosmažte dozlatova.

škvarky

Nic nepřijde nazmar, ani tuk v podobě škvarků a sádla. Zdroj foto: Pixabay.com – TM1221

Zabíjačkový guláš

Guláš je ideální způsob, jak spojit různé druhy masa do jednoho sytého jídla. Hutný, voňavý a nejlepší ještě druhý den.

Ingredience:

  • různé druhy vepřového masa a vnitřností
  • cibule
  • sádlo
  • sladká paprika
  • česnek
  • vývar
  • sůl, pepř

Postup: Na sádle osmahněte cibuli, přidejte maso, česnek a papriku. Zalijte vývarem a vařte do měkka. Podává se s chlebem.

guláš

Zabíjačkový guláš si nejlépe vychutnáte s čerstvým chlebem. Zdroj foto: Pixabay.com – Milan

Proč se k zabíjačkám vracet

Zabíjačka není jen o mase. Je o úctě k surovinám, o pomalém vaření a o jídle, které má příběh. V únoru, kdy je venku zima a člověk hledá teplo i sytost, dávají tahle jídla dokonalý smysl. A možná právě proto chutnají pořád stejně dobře – i po generacích.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Úno 2026>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
události
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2026 Príma Receptář