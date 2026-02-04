Únor ve znamení zabíjaček: Vyrobte si poctivé jitrničky, prdelačku i zabíjačkový gulášek
Únor byl odjakživa měsícem, kdy se na vesnicích scházeli lidé kvůli jedné velké události – zabíjačce. Nešlo jen o maso. Šlo o tradici, spolupráci, vůni vývaru linoucí se dvorem a pocit, že se nic nevyhazuje a všechno má své místo. Zabíjačka byla dřina, ale i slavnost. A právě proto se k ní váže tolik poctivých jídel, která dnes znovu objevujeme.
Dnes už si málokdo porazí prase doma, ale zabíjačková kuchyně žije dál – a stojí za to ji znát v poctivé podobě, ne jen jako rychlou verzi z obchodu.
Co ke správné zabíjačce patří
Základ je jednoduchý: využít celé prase. Maso, vnitřnosti, kůže i tuk. Všechno má své místo a své jídlo. Zabíjačka se dělala postupně – od vývaru přes ovar až po jitrnice a jelita.
Na stole pak nikdy nechyběl:
- čerstvý chléb
- cibule
- hořčice
- křen
- kysané zelí
Jednoduché přílohy, které nechají vyniknout chuť masa. A nezapomeňte to zapít kvalitním pivem.
Silný zabíjačkový vývar (základ všeho)
Bez pořádného vývaru by zabíjačka nebyla zabíjačkou. Je to základ, ze kterého vychází chuť celé hostiny – čím poctivější, tím lepší všechna další jídla. Vývar se vařil dlouho a pomalu, často od časného rána.
Ingredience:
- kosti a odřezky z vepře
- maso z hlavy
- koleno
- kůže
- 2 cibule
- 4 stroužky česneku
- bobkový list, nové koření, celý pepř
- sůl
Postup: Vše vložte do velkého hrnce, zalijte studenou vodou a pomalu přiveďte k varu. Stáhněte plamen a vařte alespoň 3–4 hodiny. Pravidelně sbírejte pěnu. Vývar musí být silný a výrazný – bude se používat dál do prdelačky, guláše i polévek.
Ovar – jednoduchá klasika
Ovar je možná nejprostší zabíjačkové jídlo, ale právě v tom je jeho kouzlo. Čistá chuť masa, trocha česneku a k tomu chléb, hořčice a křen – víc není potřeba.
Ingredience:
- vepřové koleno
- maso z hlavy
- bůček
- sůl
- česnek
- bobkový list
Postup: Maso vložte do hrnce, zalijte vodou, osolte, přidejte česnek a koření. Vařte doměkka, dokud se maso nezačne oddělovat. Podávejte s chlebem, hořčicí, křenem a kysaným zelím.
Prdelačka – pravá masopustní polévka
Prdelačka patří k jídlům, která buď milujete, nebo se k nim musíte „projíst“. Hustá, tmavá a pořádně zahřívací – přesně taková, jaká má být masopustní polévka uprostřed zimy.
Ingredience:
- 1,5 l silného zabíjačkového vývaru
- cca 300 ml vepřové krve
- 4 stroužky česneku
- 1 lžička majoránky
- 1 lžička kmínu
- sůl, pepř
Postup: Vývar zahřejte, ale nenechte prudce vařit. Krev pomalu přilévejte za stálého míchání, aby se nesrazila. Přidejte prolisovaný česnek, kmín, majoránku a dochuťte. Polévka má být hustá, tmavá a výrazná.
Zabíjačková polévka z vnitřností
Tahle polévka je méně známá než prdelačka, ale o to poctivější. Využívá vnitřnosti, které by jinak snadno přišly nazmar, a dává jim nové, plné využití.
Ingredience:
- plíce
- srdce
- játra
- cibule
- sádlo
- vývar
- sůl, pepř, majoránka
Postup: Vnitřnosti krátce povařte zvlášť, poté nakrájejte nadrobno. Na sádle zpěňte cibuli, přidejte vnitřnosti, zalijte vývarem a krátce provařte. Dochutťe kořením a majoránkou.
Jitrnice – srdce každé zabíjačky
Jitrnice jsou pro spoustu lidí tím hlavním, na co se při zabíjačce těší. Správně udělané voní po česneku a majoránce a po opečení krásně křupnou.
Ingredience:
- 1 kg vařeného vepřového masa (plecko, hlava)
- 4–5 housek nebo rohlíků
- cca 500 ml vývaru
- 4 stroužky česneku
- 1 lžíce majoránky
- sůl, pepř
- vepřová střívka
Postup: Maso namelte nebo nasekejte nadrobno. Housky namočte ve vývaru, vymačkejte a přidejte k masu. Dochutťe česnekem, majoránkou, solí a pepřem. Směs musí být vláčná. Naplňte střívka, zatočte a krátce povařte. Nejlepší jsou opečené na sádle.
Jelita – pro milovníky výrazných chutí
Jelita mají silnější chuť a rozhodně nejsou pro každého. Kdo je má ale rád, ten na ně nedá dopustit – obzvlášť s kysaným zelím a horkým bramborem.
Ingredience:
- masová směs jako na jitrnice
- cca 300 ml vepřové krve
- česnek
- pepř, majoránka
- střívka
Postup: Do hotové masové směsi vmíchejte krev a více česneku. Plňte do střívek, krátce povařte a podávejte s kysaným zelím.
Tlačenka – zabíjačka ve studené podobě
Tlačenka se často připravovala až na konec, když bylo hotovo nejvíc masa. Je ideální na studený stůl, s cibulí a octem – a mizí překvapivě rychle.
Ingredience:
- maso z hlavy
- kůže
- česnek
- vývar
- sůl, pepř
Postup: Maso a kůže uvařte doměkka, nakrájejte, promíchejte s česnekem a kořením. Zalijte vývarem, naplňte do formy nebo sáčku a nechte vychladnout.
Sádlo a škvarky – nic nepřijde nazmar
Sádlo bylo na vesnici pokladem. Sloužilo k vaření, pečení i mazání chleba – a škvarky byly odměnou pro všechny, kdo pomáhali.
Ingredience:
- vepřový tuk
Postup: Tuk nakrájejte na kostky a pomalu škvařte. Jakmile se tuk vyškvaří, slijte sádlo a škvarky dosmažte dozlatova.
Zabíjačkový guláš
Guláš je ideální způsob, jak spojit různé druhy masa do jednoho sytého jídla. Hutný, voňavý a nejlepší ještě druhý den.
Ingredience:
- různé druhy vepřového masa a vnitřností
- cibule
- sádlo
- sladká paprika
- česnek
- vývar
- sůl, pepř
Postup: Na sádle osmahněte cibuli, přidejte maso, česnek a papriku. Zalijte vývarem a vařte do měkka. Podává se s chlebem.
Proč se k zabíjačkám vracet
Zabíjačka není jen o mase. Je o úctě k surovinám, o pomalém vaření a o jídle, které má příběh. V únoru, kdy je venku zima a člověk hledá teplo i sytost, dávají tahle jídla dokonalý smysl. A možná právě proto chutnají pořád stejně dobře – i po generacích.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.