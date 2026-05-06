Co uvařit z mladých kopřiv: Zkuste polévku, nádivku či jarní „špenát“

Kvě 2606 Autor: Claudie Kornelová

Kopřivy patří mezi první rostliny, které se na jaře objeví skoro všude – na zahradě, u plotu nebo na kraji lesa. Většina lidí je bere spíš jako plevel, kterému je lepší se vyhnout. Jenže naši předkové na ně nedali dopustit. Po zimě totiž představovaly jednu z prvních čerstvých „zelených“ surovin, které se daly přidat do jídla.

Mladé kopřivy jsou plné vitamínů. Zdroj foto: Pixabay.com – NewLand

Pamatuji si, že moje babička říkávala, že kopřivy jsou na jaře doslova dar z přírody. Stačilo jich pár hrstí a z obyčejného jídla byla najednou voňavá jarní dobrota. Ať už šlo o nádivku, polévku nebo jednoduchý špenát.

Proč sbírat mladé kopřivy

Pokud chcete kopřivy využít v kuchyni, vyplatí se sbírat opravdu mladé rostliny. Ideální jsou ty, které mají jen pár lístků a ještě nejsou vysoké. Čím jsou starší, tím jsou tužší a chuť už není tak jemná.

Sbírají se většinou jen vrcholky – tedy několik horních lístků. Ty jsou nejměkčí a nejlépe se zpracovávají. Samozřejmě je dobré vzít si při sběru rukavice, protože čerstvé kopřivy dokážou pořádně popálit.

Důležité je také místo. Nejlepší jsou kopřivy z čistého prostředí – třeba ze zahrady nebo z louky dál od silnice.

Proč jsou kopřivy tak ceněné

Kopřivy nejsou zajímavé jen svou chutí. Obsahují také spoustu látek, které se po zimě hodí doplnit. Najdeme v nich vitamín C, železo nebo různé minerály. I proto se na jaře často používají jako součást očistných jídel nebo čajů.

Jakmile kopřivy krátce spaříte nebo povaříte, ztratí svou pálivost a chovají se v kuchyni podobně jako špenát.

Velikonoční nádivka s kopřivami

Jedním z nejklasičtějších jídel, kam kopřivy patří, je velikonoční nádivka. V mnoha rodinách se připravuje dodnes a právě jarní bylinky jí dávají typickou chuť.

Budete potřebovat:

  • 4 starší rohlíky
  • 2 hrsti mladých kopřiv
  • 3 vejce
  • asi 200 ml mléka
  • hrst nasekané petrželky
  • sůl a pepř
  • špetku muškátového oříšku
  • trochu másla na vymazání formy

Postup:

Rohlíky nakrájejte na malé kostky a zalijte je mlékem, aby změkly. Kopřivy spařte horkou vodou, nasekejte je najemno a přidejte k rohlíkům. Přimíchejte vejce, petrželku a koření.

Směs promíchejte a přendejte do vymazané zapékací formy. Nádivku pečte asi půl hodiny při teplotě kolem 180 °C, dokud na povrchu lehce nezezlátne.

Jarní kopřivová polévka

Když máte kopřiv víc, je škoda je nevyužít i na jednoduchou jarní polévku. Je lehká, rychlá a má příjemnou zelenou barvu.

Budete potřebovat:

  • 2 hrsti mladých kopřiv
  • 1 menší bramboru
  • 1 cibuli
  • asi 1 litr vývaru
  • lžíci másla
  • sůl, pepř
  • trochu smetany (není nutná)

Na másle zpěňte nadrobno nakrájenou cibuli. Přidejte bramboru nakrájenou na malé kostky a zalijte vývarem. Vařte asi deset minut.

Nakonec přidejte nasekané kopřivy a nechte je krátce povařit. Stačí opravdu pár minut. Polévku můžete lehce rozmixovat nebo ji nechat tak, jak je.

Kopřivová polévka je výtečná. Zdroj foto: Pixabay.com – Brittany2

Kopřivový špenát

Nejjednodušší způsob, jak kopřivy využít, je připravit z nich špenát. Chuť je velmi podobná klasickému listovému špenátu, jen o něco výraznější.

Kopřivy spařte, nasekejte a dejte na pánev s trochou másla. Přidejte stroužek česneku, osolte a krátce poduste. Pokud chcete jemnější chuť, můžete přidat trochu smetany nebo mléka.

Takový špenát se skvěle hodí k bramborám nebo třeba k volskému oku.

Kopřivové pesto

Pokud máte chuť zkusit něco trochu jiného, zkuste z kopřiv připravit pesto. Je to jednoduché a výsledek je překvapivě dobrý.

Budete potřebovat:

  • hrst kopřiv
  • hrst ořechů (například vlašských)
  • stroužek česneku
  • olivový olej
  • trochu strouhaného parmazánu
  • sůl

Kopřivy krátce spařte a poté je rozmixujte s ořechy, česnekem a olejem. Nakonec přidejte parmazán a dochuťte solí. Pesto se hodí na těstoviny nebo třeba na čerstvý chléb.

Pesto se hodí k těstovinám. Zdroj foto: Pixabay.com – Natalia

Jarní surovina, která stojí za vyzkoušení

Na kopřivy často zapomínáme, protože rostou skoro všude a nepůsobí nijak výjimečně. Přitom právě z těch nejjednodušších surovin vznikají někdy ta nejlepší jídla.

Stačí pár hrstí mladých lístků a z obyčejného oběda je najednou jarní dobrota, která voní po zahradě a připomíná, že zima je konečně pryč.

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2026 Príma Receptář