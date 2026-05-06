Co uvařit z mladých kopřiv: Zkuste polévku, nádivku či jarní „špenát“
Kopřivy patří mezi první rostliny, které se na jaře objeví skoro všude – na zahradě, u plotu nebo na kraji lesa. Většina lidí je bere spíš jako plevel, kterému je lepší se vyhnout. Jenže naši předkové na ně nedali dopustit. Po zimě totiž představovaly jednu z prvních čerstvých „zelených“ surovin, které se daly přidat do jídla.
Pamatuji si, že moje babička říkávala, že kopřivy jsou na jaře doslova dar z přírody. Stačilo jich pár hrstí a z obyčejného jídla byla najednou voňavá jarní dobrota. Ať už šlo o nádivku, polévku nebo jednoduchý špenát.
Proč sbírat mladé kopřivy
Pokud chcete kopřivy využít v kuchyni, vyplatí se sbírat opravdu mladé rostliny. Ideální jsou ty, které mají jen pár lístků a ještě nejsou vysoké. Čím jsou starší, tím jsou tužší a chuť už není tak jemná.
Sbírají se většinou jen vrcholky – tedy několik horních lístků. Ty jsou nejměkčí a nejlépe se zpracovávají. Samozřejmě je dobré vzít si při sběru rukavice, protože čerstvé kopřivy dokážou pořádně popálit.
Důležité je také místo. Nejlepší jsou kopřivy z čistého prostředí – třeba ze zahrady nebo z louky dál od silnice.
Proč jsou kopřivy tak ceněné
Kopřivy nejsou zajímavé jen svou chutí. Obsahují také spoustu látek, které se po zimě hodí doplnit. Najdeme v nich vitamín C, železo nebo různé minerály. I proto se na jaře často používají jako součást očistných jídel nebo čajů.
Jakmile kopřivy krátce spaříte nebo povaříte, ztratí svou pálivost a chovají se v kuchyni podobně jako špenát.
Velikonoční nádivka s kopřivami
Jedním z nejklasičtějších jídel, kam kopřivy patří, je velikonoční nádivka. V mnoha rodinách se připravuje dodnes a právě jarní bylinky jí dávají typickou chuť.
Budete potřebovat:
- 4 starší rohlíky
- 2 hrsti mladých kopřiv
- 3 vejce
- asi 200 ml mléka
- hrst nasekané petrželky
- sůl a pepř
- špetku muškátového oříšku
- trochu másla na vymazání formy
Postup:
Rohlíky nakrájejte na malé kostky a zalijte je mlékem, aby změkly. Kopřivy spařte horkou vodou, nasekejte je najemno a přidejte k rohlíkům. Přimíchejte vejce, petrželku a koření.
Směs promíchejte a přendejte do vymazané zapékací formy. Nádivku pečte asi půl hodiny při teplotě kolem 180 °C, dokud na povrchu lehce nezezlátne.
Jarní kopřivová polévka
Když máte kopřiv víc, je škoda je nevyužít i na jednoduchou jarní polévku. Je lehká, rychlá a má příjemnou zelenou barvu.
Budete potřebovat:
- 2 hrsti mladých kopřiv
- 1 menší bramboru
- 1 cibuli
- asi 1 litr vývaru
- lžíci másla
- sůl, pepř
- trochu smetany (není nutná)
Na másle zpěňte nadrobno nakrájenou cibuli. Přidejte bramboru nakrájenou na malé kostky a zalijte vývarem. Vařte asi deset minut.
Nakonec přidejte nasekané kopřivy a nechte je krátce povařit. Stačí opravdu pár minut. Polévku můžete lehce rozmixovat nebo ji nechat tak, jak je.
Kopřivový špenát
Nejjednodušší způsob, jak kopřivy využít, je připravit z nich špenát. Chuť je velmi podobná klasickému listovému špenátu, jen o něco výraznější.
Kopřivy spařte, nasekejte a dejte na pánev s trochou másla. Přidejte stroužek česneku, osolte a krátce poduste. Pokud chcete jemnější chuť, můžete přidat trochu smetany nebo mléka.
Takový špenát se skvěle hodí k bramborám nebo třeba k volskému oku.
Kopřivové pesto
Pokud máte chuť zkusit něco trochu jiného, zkuste z kopřiv připravit pesto. Je to jednoduché a výsledek je překvapivě dobrý.
Budete potřebovat:
- hrst kopřiv
- hrst ořechů (například vlašských)
- stroužek česneku
- olivový olej
- trochu strouhaného parmazánu
- sůl
Kopřivy krátce spařte a poté je rozmixujte s ořechy, česnekem a olejem. Nakonec přidejte parmazán a dochuťte solí. Pesto se hodí na těstoviny nebo třeba na čerstvý chléb.
Jarní surovina, která stojí za vyzkoušení
Na kopřivy často zapomínáme, protože rostou skoro všude a nepůsobí nijak výjimečně. Přitom právě z těch nejjednodušších surovin vznikají někdy ta nejlepší jídla.
Stačí pár hrstí mladých lístků a z obyčejného oběda je najednou jarní dobrota, která voní po zahradě a připomíná, že zima je konečně pryč.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.