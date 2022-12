Máte rádi pečené kaštany? Vyrobte si je snadno doma!

Podzim je ideální dobou na to, abyste vyzkoušeli pražené kaštany, které nejen zahřejí, ale chutnají zkrátka výtečně. Pokud patříte mezi ty lidi, kteří si je kupují na trzích a ještě je nezkusili vyrobit doma (ale chtěli byste), tak pro vás máme nyní návod, podle kterého poznáte, jak je vybrat, správně loupat a pražit v pohodlí domova. Sami zjistíte, jak snadné to je!

Ve skutečnosti jsou kaštany pečené v troubě stejně chutné jako kaštany pečené na otevřeném ohni, ale jejich příprava je mnohem jednodušší!

Proč funguje pečení kaštanů v troubě:

Kaštany pečené v troubě chutnají stejně jako ty, které dostanete od pouličního prodavače na trhu, až na vůni dřevěného uhlí.

Nepotřebujete žádné speciální nástroje ani vybavení!

Pečené kaštany si můžete připravit doma s kuchyňskými nástroji, které již máte – malým ostrým nožem a plechem na pečení.

Pokud pečete kaštany často a chcete je posunout na vyšší úroveň, najdete zde také nástroje a tipy, které vám s tím pomohou.

Tento recept byl dokonale vyzkoušen při letošním pečení desítek kilogramů kaštanů.

Příprava kaštanů pečených v troubě je velmi snadná.

Tuto svačinku si během svátků určitě rádi připravíte!

Jak chutnají pečené kaštany

Kaštany pečené v troubě mají sladkou máslovou dužinu s lehkým křupáním plnou zemitých vůní a chutí. V něčem jejich chuť připomíná sladké brambory, ale je chutnější.

Jak vybrat a rozříznout kaštany

Sezóna kaštanů trvá od začátku října do konce prosince. Hledejte takové kaštany, které jsou zdravé, mají nepomačkané skořápky a lesklý hnědý povrch. Skvrnité skořápky mohou znamenat plíseň a malé dírky pravděpodobně naznačují, že v nich vrtají červi; takovým ořechům se vyhněte. Čerstvé kaštany jsou na dotek pevné a v ruce těžké, bez mezery mezi skořápkou a masem uvnitř ořechu.

Nejprve kaštany opláchněte studenou vodou a následně udělejte ostrým nožem řez asi 3 mm hluboký do skořápky každého kaštanu, právě do dužiny ořechu, a postupujte téměř po celém obvodu – snažte se neřezat příliš hluboko do ořechu.

Takto připravené ořechy můžete vložit do vody a nechat je namáčet po dobu 1-2 hodin. Ve vodě je však můžete nechat až po dobu 24 hodin. Tento krok je však na každém.

Jak péct kaštany

Po rozříznutí skořápek (a pokud jste je nechali ve vodě, tak vodu nejdříve slijte) přeneste kaštany do pekáče nebo na plech s okrajem a pečte je rozříznutou stranu nahoru (aby vám v troubě nevybuchly) v troubě předehřáté na 220 – 230°C asi 25 až 35 minut. V závislosti na kvalitě a velikosti kaštanů to může trvat o něco déle či méně.

Po upečení vložte kaštany do papírového sáčku a zabalte je do mírně vlhké kuchyňské utěrky. Nechte odpočinout po dobu 10 – 15 minut.

Jak snadno oloupat kaštany

Nejjednodušší způsob, jak odstranit skořápku kaštanů, je zatlačit na skořápku na obou koncích řezu a kolem něj. Tímto pohybem oddělíte vnitřní slupku a vnější skořápku od dužiny. Nyní můžete kaštan snadno zmáčknout a plod vyjmout.

Užitečné tipy a triky

Ujistěte se, že jste provedli dlouhý řez přes zaoblenou stranu kaštanu. Je to jeden z triků pro snadné loupání. Někdy se stane, že máte kaštan s oběma zaoblenými stranami nebo s oběma plochými stranami. Řez proveďte na obou z nich.

Rozříznuté kaštany nechte namočené ve vodě alespoň hodinu (nebo až 24 hodin). Čím déle kaštany namočíte, tím měkčí pečené kaštany získáte a usnadníte tím oloupání vnitřní slupky a také ochráníte kaštany před vysušením při pečení v troubě.

Chcete-li kaštany nakrájet s menší námahou, namočte celé kaštany před nakrájením na 30 minut do vody. Tím změkne vnější skořápka a kaštany se budou krájet téměř bez námahy.

Pokud nemáte čas na namáčení, můžete rozříznuté kaštany jednoduše přivést k varu, scedit a pokračovat v receptu. Pomáhá to s loupáním, ALE při tomto způsobu budou stále poněkud suché. Je proto lepší vyložit plech na pečení pergamenovým papírem, protože díky němu je velmi snadné kaštany přenést do mísy k vychladnutí.

Kaštany můžete také nechat odpočívat přímo na plechu, kde byly pečené. Po vyjmutí z trouby kaštany jednoduše přikryjte několika kuchyňskými utěrkami, aby se udrželo teplo a pára, která také pomůže kaštany snadno oloupat.

Nespěchejte s loupáním kaštanů ihned po upečení.

Jednak jsou příliš horké na to, abyste s nimi manipulovali holýma rukama.

Za druhé, když je necháte 10-20 minut odpočívat, bude loupání snazší.

Návrhy na skladování