Jak si navrhnout zahradu: Na co myslet, než začnete sázet
Když jsem poprvé řešila, jak si upravit zahradu, měla jsem pocit, že stačí prostě nakoupit pár rostlin a zasadit je tam, kde se mi zrovna líbí. Jenže velmi rychle jsem zjistila, že to tak úplně nefunguje. Něco nepřežilo, něco přerostlo, něco si navzájem překáželo… a výsledek nebyl ani praktický, ani hezký.
Postupem času mi došlo, že úplný základ je zahradu si nejdřív trochu promyslet. Nemusíte hned kreslit profesionální plány, ale pár věcí se opravdu vyplatí si ujasnit dřív, než vezmete rýč do ruky.
Nejdřív si ujasnit, co od zahrady vlastně chci
Tohle je podle mě úplně první krok. Každý má totiž trochu jinou představu.
Někdo chce zahradu hlavně na odpočinek, jiný chce pěstovat zeleninu, další řeší místo pro děti nebo třeba psa. Já jsem si třeba musela přiznat, že nechci trávit každý víkend jen prací na zahradě.
Zkuste si tedy říct:
- chci spíš okrasnou, nebo užitkovou zahradu?
- kolik času jí chci věnovat?
- chci tam posezení, nebo hlavně záhony?
Díky tomu se vám bude mnohem líp rozhodovat, co kam dát.
Rozdělení prostoru dělá hodně
Jedna z věcí, kterou jsem podcenila, bylo rozdělení zahrady na jednotlivé části. Všechno jsem měla tak nějak „naházené“ dohromady a působilo to chaoticky.
Pomohlo mi si zahradu rozdělit:
- místo na posezení
- prostor pro pěstování
- případně trávník nebo volnou plochu
Nemusí to být nic složitého, stačí i naznačení – třeba cestička, okraj záhonu nebo nízký plotek. Najednou to celé působí mnohem uspořádaněji.
Myslete na slunce a stín
Tohle je věc, kterou člověk často zjistí až zpětně. Některé rostliny milují slunce, jiné ho naopak nesnesou.
Vyplatí se chvíli sledovat, kam na zahradu svítí slunce během dne. Kde je stín ráno, kde odpoledne. Podle toho pak vybírat rostliny i umístění záhonů.
Třeba posezení ve stínu oceníte v létě víc než na přímém slunci – to jsem si ověřila docela rychle.
Cestičky nejsou jen detail
Dřív jsem cestičky brala spíš jako něco navíc. Jenže ve chvíli, kdy začnete po zahradě chodit častěji, zjistíte, jak moc důležité jsou.
Pomáhají:
- udržet pořádek
- nezničit trávník nebo záhony
- a celkově zahradu „uspořádat“
Nemusí to být nic drahého – někdy stačí šlapáky, štěrk nebo dřevo.
Nepřehnat to s množstvím rostlin
Tohle byla moje klasická chyba. V zahradnictví se mi líbilo skoro všechno a měla jsem tendenci toho nakoupit co nejvíc.
Jenže pak jsem zjistila, že:
- rostliny potřebují prostor
- některé časem hodně vyrostou
- a když je jich moc, působí to přeplácaně
Teď už se snažím držet jednoduchosti a raději nechat mezi rostlinami trochu místa.
Myslet dopředu, ne jen na „teď“
Na začátku všechno vypadá malé a prázdné. Člověk má tendenci to rychle zaplnit.
Jenže za rok nebo dva může být všechno úplně jinak. Rostliny vyrostou, rozrostou se a najednou není kam šlápnout.
Proto se snažím představit si, jak bude zahrada vypadat za nějakou dobu. Není to vždycky jednoduché, ale pomůže to vyhnout se zbytečným úpravám.
Nechat si prostor na změny
A poslední věc, kterou jsem se naučila – nechat si trochu rezervu. Zahrada není hotová za jednu sezónu. Postupně zjistíte, co vám vyhovuje a co ne. Něco přesadíte, něco přidáte, něco naopak uberete. A to je na tom vlastně to hezké.
Navrhování zahrady nemusí být složité ani dokonalé. Stačí se na začátku trochu zamyslet, co od ní čekáte, a nehnat se hned do sázení všeho, co se vám líbí.
Z vlastní zkušenosti vím, že když si člověk dá na začátku trochu víc času, ušetří si pak spoustu práce a zklamání. A hlavně – bude se na té zahradě cítit dobře.
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