6 typů půdy na zahradě: Jak ji poznat a co s ní dělat, aby rostliny konečně prospívaly
Když se člověk pustí do zahrady, většinou řeší hlavně to, co zasadí. Já to měla úplně stejně – rajčata, bylinky, květiny… Jenže po čase mi došlo, že to celé stojí a padá na jedné věci. Na půdě.
Můžete mít sebelepší sazenice, ale když jim nesedí půda, nikdy to nebude ono. Někde všechno roste skoro samo, jinde se člověk snaží a výsledek je spíš průměr. A právě typ půdy v tom hraje obrovskou roli.
Dobrá zpráva ale je, že s tím jde něco dělat. Nejdřív je ale potřeba zjistit, co vlastně na té zahradě máte.
Písčitá půda
Písčitou půdu poznám vždycky podle toho, že mi prostě „uteče mezi prsty“. Je hrubá, sypká a skoro nejde zmáčknout do hrudky.
Na jednu stranu je s ní radost pracovat – je lehká a rychle se na jaře zahřeje. Jenže má háček. Voda v ní moc dlouho nevydrží. Co nalejete, to za chvíli zmizí.
Proto se v ní dobře daří třeba mrkvi nebo ředkvičkám, ale náročnější rostliny už potřebují trochu pomoct.
Mně se osvědčilo hlavně jedno – kompost, kompost a zase kompost. Ten půdu „zjemní“ a pomůže jí udržet vlhkost. Hodně pomáhá i mulč, aby zem tak rychle nevysychala.
Jílovitá půda
Jílovitou půdu poznáte úplně opačně. Je těžká, lepí se a když zaprší, máte pocit, že chodíte po plastelíně.
Má ale jednu výhodu – drží vodu i živiny. Jenže zase až moc. Kořeny v ní někdy nemají dost vzduchu a všechno se tak nějak „dusí“.
Když jsem s ní bojovala já, nejvíc pomohlo půdu postupně odlehčit. Přidávala jsem kompost, listí a občas i trochu písku. Není to na jeden rok, ale postupně se to zlepší.
Hlinitá půda
Hlinitá půda je takový ideál, ke kterému se většina zahrad tak trochu snaží dostat.
Když ji vezmete do ruky, drží pohromadě, ale není tvrdá. Je spíš příjemně drobivá. A hlavně – dobře drží vodu, ale zároveň se neudusí.
Pokud ji máte, máte v podstatě vyhráno. Rostlinám se v ní většinou daří bez větších problémů.
Já do ní i tak přidávám kompost, protože to je asi nejjednodušší způsob, jak si udržet půdu dlouhodobě v dobré kondici.
Prachová půda
Prachová půda je na dotek hodně jemná, skoro jako mouka. Když ji vezmete mezi prsty, je hladká a měkká.
Na první pohled vypadá dobře, protože drží vodu i živiny. Jenže má jednu nepříjemnou vlastnost – snadno se slehne.
Stačí pár dešťů a máte z ní tvrdou krustu. Proto ji pravidelně kypřím a přidávám organickou hmotu. Bez toho se dost rychle zhorší.
Rašelinná půda
Rašelinnou půdu poznáte podle tmavé barvy a toho, že je lehká a „měkká“. Často bývá vlhčí a drží vodu opravdu dobře.
Je ale kyselá, což není pro všechny rostliny ideální. Na druhou stranu třeba borůvky nebo rododendrony ji milují.
Pokud v ní chcete pěstovat něco jiného, je potřeba ji trochu upravit. Nejčastěji se přidává vápno nebo kompost, aby se její vlastnosti vyrovnaly.
Vápenitá půda
Vápenitá půda bývá světlejší a často v ní narazíte na drobné kamínky.
Je spíš zásaditá, takže ne každé rostlině sedne. Některým ale naopak vyhovuje – třeba levanduli nebo bylinkám.
Když ji chci trochu „zjemnit“, přidávám kompost nebo rašelinu. Pomůže to zlepšit strukturu a rozšířit možnosti, co v ní můžu pěstovat.
Každá zahrada je trochu jiná
Co jsem si časem uvědomila – málokdy máte na zahradě jen jeden typ půdy. Většinou je to směs všeho možného a někdy se liší i na pár metrech. Proto mi dává největší smysl půdu prostě poznat a nesnažit se ji úplně změnit, ale spíš s ní pracovat.
Jakmile víte, co máte pod rukama, hned se líp rozhoduje, co kam zasadit a co půdě dodat. A právě to je podle mě základ toho, aby zahrada opravdu fungovala.
Komentáře k článku
