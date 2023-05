Kouzlo křupavosti: Jak vyrobit skvělé bramboráky

Přestože smažené bramboráky nepatří zrovna do seznamu jídel zdravé výživy, Češi je milují, rádi je jedí a nedají na ně dopustit. Jak ale usmažit bramboráky, aby byly křupavé, zlatavé a nekapal z nich tuk? Přestože se jedná o jednoduché jídlo, známé všem milovníkům tradičních pokrmů, které lze jíst i v levných mléčných barech, existují kulinářská pravidla, která je třeba při jejich přípravě dodržovat. Nedovolte si nedostatky a rodinná večeře bude potěšením pro všechny.

Tip na výběr surovin

To je pravda, správný výběr surovin je klíčovou fází přípravy všech jídel. Nejinak je tomu v případě bramboráků. Pokud si vyberete špatný druh brambor, příprava hmoty s hustou konzistencí, a nakonec křupavé pochoutky bude velmi obtížná. Jaké brambory koupit? Tradiční pravidlo se týká „starých“, loňských brambor. Vyznačují se nižším obsahem vody než mladé hlízy, proto je s nimi snazší získat požadovanou konzistenci bramborové hmoty. K tomu byste měli zvolit hlavně moučné odrůdy brambor typu B nebo C. Vysokým obsahem škrobu se vyznačují mimo jiné tyto: Gracja, Typhoon, Bryza, Irga, Iris, Ibis, Flamingo, Sante, Gustaw, Orlik.

Tip proti nadbytečné absorpci tuku

Ačkoli smažené potraviny rozhodně nelze označit za jako lehké jídlo, měli byste se vyhnout bramborákům nasáklým nadbytečným olejem. V takovém případě je velmi obtížné dosáhnout požadované křupavosti a celé jídlo ztrácí většinu svých chuťových vlastností. Jedná se pak o nechutnou mastnou placku. Existuje však jednoduchý trik, jak se s tímto problémem vypořádat. Do bramborové hmoty přidejte trošku alkoholu, ideálně vodky, která čistá a nemá žádnou další příměs. Na jeden kilogram brambor nalijte do těsta jednu lžíci vybraného produktu. Toto množství je dostatečné k ochraně placek před nadměrnou absorpcí tuku, ale zároveň nebude mít nepříznivý vliv na chuť a další vlastnosti pokrmu.

Tip proti černání

Za prvé, brambory byste měli loupat a strouhat těsně před smažením. Pokud je však z nějakého důvodu chcete oloupat dříve, nezapomeňte je dát do hrnce se studenou vodou.

V situaci, kdy jsou brambory již nastrouhané, ale musíte na nějakou dobu zmizet z kuchyně, použijte chytrý patent zkušených kuchařů. Nalijte do bramborové hmoty několik kapek citronové šťávy nebo k ní přidejte velkou lžíci smetany. Tento trik vám umožní udržet správnou barvu. Prima je hlavně tip se smetanou, její přidání zlehčí hmotu těsta.

Tip na těsto bez vajec

Máte chuť na své oblíbené jídlo, ale zrovna vám došla vejce? Nebo jste vegani? Ať už jsou vaše důvody nevyužití vajec jakékoliv, můžete se s tímto problémem snadno vyrovnat díky známému lněnému semínku. Jak na to jít připravit chutné bramboráky bez vajec?

Na 1 kilogram brambor potřebujete 1 lžíci zrn mletých lněných semen. Zalijte je třemi lžícemi vroucí vody, promíchejte a nechte stát pět minut. Opět opatrně promíchejte a nalijte do bramborové hmoty. Lepkavá konzistence semen dokonale nahrazuje vejce a kombinuje ostatní složky do jednoho celku.

Tip, aby se nelepily na pánev

Jakmile se vám podaří připravit bramborovou hmotu správné konzistence, přidat vaše oblíbené koření, je čas přejít ke zpracování. Snažte se smažit tenké placky na středním ohni. Budou smažit rychle a rovnoměrně a jejich odstranění z pánve nebude problém. Koneckonců, běžným problémem v této fázi se ukáže být lepení placek na pánev. Viníkem tohoto stavu může být smažení v chladném oleji. Bramboráky by měly být smaženy pouze tehdy, když je olej řádně zahřátý. Jeho teplota by měla být v rozmezí 180-190 ° C. Pro kontrolu je dobré použít kuchyňský teploměr. Pokud takové vybavení nemáte, proveďte test pomocí chleba. Vložte jeho malý kousek do pánve a počkejte 15 sekund. Pokud po této době chléb zhnědne, můžete bramboráky bez obav vkládat na pánev.