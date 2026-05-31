Posuňte hranice práce na zahradě s chytrými technologiemi.
Zahrada má být místem, kde dobíjíte baterky, ne kde o ně přicházíte při nekonečném boji s dorůstajícím trávníkem. MOVA přichází s přímočarým řešením, které bourá zažité představy o tom, kolik úsilí vyžaduje údržba okolí domu. Její filozofie je prostá: posunout hranice vašeho osobního komfortu tak, aby se perfektně střižený anglický trávník stal automatickým standardem, a ne vykoupenou dřinou.
Díky technologickému zázemí mateřské společnosti Dreame, která patří k absolutní světové špičce v robotice, přináší MOVA řešení, které je velice chytré, ale přitom srozumitelné a praktické pro každodenní život.
Technologická DNA lídra trhu
MOVA není jen další značkou v řadě. Je to ambiciózní projekt, který těží z tisíců patentů a inovací své „větší sestry“ Dreame. Zatímco Dreame často ukazuje absolutní technologický vrchol a budoucnost, MOVA tyto špičkové vymoženosti mění do maximálně uživatelsky přívětivé a praktické podoby. Cílem je autonomie, výkon a především komfort. Robotické sekačky MOVA se nestarají jen o váš trávník, ale starají se i o to, abyste vy měli víc času na věci, na kterých skutečně záleží.
Chytrá navigace a mapování
Zatímco většina trhu se stále dělí na dvě skupiny – ty, co vás nutí pokládat dráty do země, a ty, co vyžadují instalaci složitých antén pro satelitní navigaci (tzv. RTK) – MOVA volí cestu skutečné svobody. Satelitní navigace totiž bývá často náladová. Stačí hustá koruna stromu, blízkost vysoké zdi nebo rušení od sousedovy Wi-Fi sítě a sekačka ztratí signál i orientaci. MOVA se na „příkaz z vesmíru“ nespoléhá. Její orientace stojí na unikátní kombinaci 360° LiDARu a binokulárního vidění s pokročilou umělou inteligencí.
V praxi to znamená, že sekačka se orientuje podle reálných objektů ve svém okolí, nikoliv podle neviditelných vln, které snadno něco odstíní. Díky tomu pracuje přesně i v hustém stínu, za špatného počasí nebo uprostřed hluboké noci. Odpadá vám tak montování antén na střechu i obavy z výpadků signálu pod dráty vysokého napětí.
Výkon a terén
Pokud vás od nákupu robotické sekačky doposud odrazovala nutnost rozkopat zahradu kvůli instalaci obvodových vodičů, u MOVA na to můžete zapomenout. Moderní řady, jako je ViAX 300, ViAX 500 nebo špičkový LiDAX Ultra, sázejí na pokročilou navigaci a inteligentní mapování. Sekačka si pomocí citlivých senzorů a chytrých algoritmů sama vytvoří podrobný plán vaší zahrady.
V praxi to znamená, že stroj přesně ví, kde končí trávník a začíná okrasná skalka. Dokáže se plynule pohybovat i v členitém terénu, poradí si s úzkými průjezdy a nepřekvapí ho ani to, když mu do cesty postavíte zahradní nábytek. Právě navigace je to, co dělí průměrné stroje od těch špičkových – MOVA se nezasekává, nebloudí a seká efektivně v logických drahách.
Každá jiná, obě jedinečné
Mova ViAX 300 představuje ideální vstupenku do světa bezstarostné péče o trávník, určenou především pro menší a členité městské zahrady do 300 m².
Její největší silou je kompaktní konstrukce a mimořádná obratnost, díky které se stroj lehce proplete i mezi úzkými záhony nebo pod zahradním nábytkem. Instalaci zvládnete jednoduše – sekačka si prostor pomocí laserové navigace sama zmapuje a okamžitě začne pracovat s naprostou přesností. Je to zkrátka praktický parťák pro každého, kdo chce mít před domem reprezentativní zeleň, ale odmítá se jí věnovat na úkor svého volného času.
Podívejte se, co vše dokážou sekačky Mova ViAX:
Mova ViAX 500 je výkonnější sourozenec navržený pro středně velké pozemky s plochou až 500 m². Tento model vyniká vyšší efektivitou a schopností udržovat v kondici i rozlehlejší zahrady, které vyžadují delší výdrž na jedno nabití a logické plánování tras v několika zónách najednou. Stejně jako u kompaktnější verze se i zde můžete stoprocentně spolehnout na inteligentní senzory, které bezpečně rozpoznají zapomenutou hračku nebo domácího mazlíčka. Díky extrémně tichému chodu o práci stroje prakticky nevíte, takže ho můžete nechat sekat klidně i v neděli ráno, zatímco v klidu snídáte na terase.
Odkudkoli a bez překážek
Skutečné kouzlo chytré zahrady se skrývá v kapse, přímo ve vašem telefonu, takže ji můžete ovládat odkudkoli. Přes mobilní aplikaci máte nad sekačkou absolutní kontrolu a jednoduše vymezíte zakázané oblasti a stroj je bude přesně respektovat. Aplikace vám také řekne, v jakém stavu je baterie, jak dlouho ještě bude sekat a kdy je potřeba provést běžnou údržbu.
Zahrada málokdy připomíná fotbalové hřiště. Jsou tu nerovnosti, krtince a svahy. MOVA je konstruována tak, aby tyto překážky zvládala s lehkostí. Silný pohon a optimalizovaný žací systém zajišťují, že tráva bude mít stejnou výšku na rovině i v náročnějším stoupání.
Automatická regulace výkonu navíc chytře šetří energii – tam, kde je tráva nízká, sekačka zvolní, a v hustším porostu naopak přidá na intenzitě. Celý proces je přitom až překvapivě tichý, takže sekačka může pracovat klidně i v noci, aniž by rušila vás nebo sousedy.
MOVA, ekosystém budoucnosti
Ambice značky MOVA ale nekončí u trávníku. Portfolio se neustále rozšiřuje a směřuje k vizi kompletně automatizované údržby domova. Akumulátorová zahradní technika vám dává svobodu pohybu. MOVA zkrátka staví svět, kde technika pracuje za vás, spolehlivě a s radostí. Dejte sbohem klasickému sekání a nechte se rozmazlovat technologií, která skutečně dává smysl.
Značku Mova na náš trh dováží Graland – přední dodavatel zahradní techniky s více jak třicetiletou tradicí.
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