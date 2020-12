Nejlepší karamelový krém ze Salka

Salko je slazené zahuštěné plnotučné mléko z Mlékárny Hlinsko, k jehož zahuštění dochází částečným odpařením vody. Nepoužívají se k tomu žádné chemické přípravky. To je také jeden z důvodů, proč u nás nemůže zejména na Vánoce chybět. Hlavní je ale ta chuť. Salku se nic nevyrovná! Používáme ho jako vylepšení do kávy či do čaje, ale hodí se i do dezertů a likérů. Ve zkaramelizované formě pak do dokonalých karamelových krémů. Salkový krém využijete pro zdobení cukroví, dortů, rolád. My si bez něho nedokážeme představit ořechy.

Náš tip: V obchodě už bez problémů narazíte na již zkaramelizované Salko. Ale to prostě není ono! Má malinko jinou chuť, nám prostě nechutná. Není nad to, zkaramelizovat si klasické Salko po vlastní ose.

Jak zkaramelizovat Salko?

Ještě zavřenou plechovku dejte do hrnce s vodou tak, aby byla celá plechovka ponořená. Hrnec přiklopte pokličkou a vařte 2,5 hodiny. Po nějaké době pro jistotu zkontrolujte, zda se voda nevyvařila. Následně nechte plechovku zcela vychladnout. Proto je vhodné začít s vařením den předem.

Jak udělat krém z vařeného Salka?

Po otevření by měla být hmota poněkud tuhá a světle hnědá. Nyní už budete potřebovat jen kostku másla o pokojové teplotě. Zde ale pozor! Velmi závisí na kvalitě použitého másla. Asi byste se neměli zmýlit, pokud sáhnete po másle vyrobeném v České republice.

Máslo o pokojové teplotě vyšlehejte a po lžících přišlehávejte zkaramelizovanou hmotu. Máme vyzkoušeno, že poměr Salka a másla 1:1 (tedy jedna plechovka Salka 397g a 250g másla) je opravdu dokonalý. Není potřeba přislazovat.

Krém můžete ihned použít. Je jemný, perfektní konzistence a zlatavé barvy, tak akorát sladký. U nás vždy cukroví slepené tímto krémem zmizí jako první.

Foto: Jana Šťastná, redakce