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Kakaový koláč s tvarohem

Čvn 2602 Autor: Redakce

Také milujete takový ten kakaový strouhaný koláč s tvarohem, ale jeho příprava vám přijde příliš zdlouhavá? Právě pro vás máme neodolatelný, lehoučký, na přípravu extra jednoduchý koláč, se kterým budete hvězdou u rodiny, i na každé párty. Je velmi výhodné koláč péct ve větší otvírací dortové formě. Kulatý tvar mu totiž dodá exkluzivní podobu dortu oproti obyčejným řezům.

Foto: Jana Šťastná, prima-receptar.cz

Na korpus budete potřebovat

  • 400 g hladké mouky
  • 180 g moučkového cukru
  • 2 lžíce kakaa holandského typu
  • 1,5 lžičky prášku do pečiva
  • špetku soli
  • 200 g másla
  • 2-5 lžic mléka-až později!!!

Na náplň budete potřebovat

  • 750 g tvarohu (nejlépe tučného)
  • 250 g Mascarpone
  • 3 vejce
  • 160 g cukru
  • špetku sušené vanilky
  • 50 ml mléka
  • 1 vanilkový pudink

Dortovou formu (26 cm) vyložíme pečícím papírem (stačí spodek). Ve větší míse smíchejte mouku, cukr, kakao, sůl, prášek do pečiva a přidejte na kostky nakrájené máslo. Rukou z těchto surovin udělejte žmolenku. Třetinu žmolenky odeberte a do zbytku přidejte 2 lžíce mléka a promíchejte. Pokud je těsto příliš hutné, přidejte další mléko. Těsto opatrně vmačkejte na dno a boky formy a dejte na chvíli odpočinout do lednice (bude stačit 15-30 minut). Mezi tím si předehřejte troubu na 170°C a nachystejte náplň.

Vyšlehejte vejce s cukrem, přidejte tvaroh, mléko a pudink.

Hmotu navršte na těsto, jemně sklepněte a posypte zbytkem žmolenky. Pečte v předehřáté troubě na 170°C asi hodinu.

Naše tipy:

  • Použijte smetanový pudink s pravou vanilkou a nemusíte pak použít tu klasickou.
  • Místo Mascarpone lze použít zakysanou smetanu, nebo další tvaroh.

Foto: Jana Šťastná, prima-receptar.cz

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