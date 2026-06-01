Kakaový koláč s tvarohem
Také milujete takový ten kakaový strouhaný koláč s tvarohem, ale jeho příprava vám přijde příliš zdlouhavá? Právě pro vás máme neodolatelný, lehoučký, na přípravu extra jednoduchý koláč, se kterým budete hvězdou u rodiny, i na každé párty. Je velmi výhodné koláč péct ve větší otvírací dortové formě. Kulatý tvar mu totiž dodá exkluzivní podobu dortu oproti obyčejným řezům.
Na korpus budete potřebovat
- 400 g hladké mouky
- 180 g moučkového cukru
- 2 lžíce kakaa holandského typu
- 1,5 lžičky prášku do pečiva
- špetku soli
- 200 g másla
- 2-5 lžic mléka-až později!!!
Na náplň budete potřebovat
- 750 g tvarohu (nejlépe tučného)
- 250 g Mascarpone
- 3 vejce
- 160 g cukru
- špetku sušené vanilky
- 50 ml mléka
- 1 vanilkový pudink
Dortovou formu (26 cm) vyložíme pečícím papírem (stačí spodek). Ve větší míse smíchejte mouku, cukr, kakao, sůl, prášek do pečiva a přidejte na kostky nakrájené máslo. Rukou z těchto surovin udělejte žmolenku. Třetinu žmolenky odeberte a do zbytku přidejte 2 lžíce mléka a promíchejte. Pokud je těsto příliš hutné, přidejte další mléko. Těsto opatrně vmačkejte na dno a boky formy a dejte na chvíli odpočinout do lednice (bude stačit 15-30 minut). Mezi tím si předehřejte troubu na 170°C a nachystejte náplň.
Vyšlehejte vejce s cukrem, přidejte tvaroh, mléko a pudink.
Hmotu navršte na těsto, jemně sklepněte a posypte zbytkem žmolenky. Pečte v předehřáté troubě na 170°C asi hodinu.
Naše tipy:
- Použijte smetanový pudink s pravou vanilkou a nemusíte pak použít tu klasickou.
- Místo Mascarpone lze použít zakysanou smetanu, nebo další tvaroh.
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