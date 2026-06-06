Tyhle spotřebiče vám berou nejvíc elektřiny (a možná o tom nevíte)
Přiznám se, že jsem dřív vůbec neřešila, kolik která věc doma spotřebuje elektřiny. Prostě jsem zapnula, co bylo potřeba, a víc nad tím nepřemýšlela. Až ve chvíli, kdy přišlo vyúčtování, jsem si říkala, kde se ta částka vlastně vzala.
Postupně jsem si začala víc všímat, co všechno doma běží – a docela mě překvapilo, že to nejsou jen ty „velké“ spotřebiče. Někdy nás totiž stojí peníze i věci, které bychom tipovali až na posledním místě.
Lednice, která jede pořád
Tohle asi nikoho nepřekvapí, ale stejně – lednice je jeden z největších „žroutů“ elektřiny. Ne proto, že by byla extrémně výkonná, ale protože běží nonstop.
Co jsem si ale uvědomila až časem – hodně záleží na tom, jak ji používáme. Když ji často otevíráme, dáváme do ní teplé jídlo nebo ji máme přeplněnou, spotřeba jde nahoru.
Od té doby se snažím:
- nenechávat ji zbytečně dlouho otevřenou
- nedávat dovnitř horké věci
- a občas zkontrolovat, jestli těsní
Pračka a sušička – nenápadná dvojka
Pračka je taková klasika, ale co mě překvapilo víc, je sušička. Ta dokáže vzít opravdu dost energie, zvlášť pokud běží často.
Já jsem si třeba zvykla pouštět pračku na nižší teploty, když to jde. A sušičku používám spíš jen tehdy, když opravdu potřebuju.
Není to o tom se jí úplně vzdát, ale spíš ji nepouštět zbytečně.
Rychlovarná konvice
Tohle mě překvapilo asi nejvíc. Konvici používám několikrát denně a nikdy mě nenapadlo, že to může být znát.
Jenže když si to vezmete – ohřívá vodu velmi rychle a s velkým výkonem. A když v ní pokaždé ohříváte víc vody, než potřebujete, zbytečně plýtváte.
Já jsem si zvykla nalévat jen tolik, kolik opravdu využiju. Je to maličkost, ale když se to nasčítá, dává to smysl.
Televize a elektronika v pohotovostním režimu
Dřív jsem vůbec neřešila, že něco „jen svítí červeně“. Jenže právě to znamená, že spotřebič pořád bere elektřinu.
Televize, set-top box, herní konzole… všechno tohle běží i ve chvíli, kdy to aktivně nepoužíváme.
Nejde o obrovské částky, ale když se to sečte za celý rok, už to znát je.
Začala jsem proto některé věci vypínat úplně, nebo je dávám do prodlužovačky s vypínačem.
Starší spotřebiče
Co jsem si taky uvědomila – starší spotřebiče mohou být docela „hladové“. Lednice, pračka nebo třeba mrazák, který už má něco za sebou, může mít mnohem vyšší spotřebu než novější model.
Neříkám, že je potřeba hned všechno měnit. Ale pokud už něco dosluhuje, možná se vyplatí při výběru nového koukat i na spotřebu.
Nabíječky a drobnosti
Tohle jsou přesně ty věci, které člověk neřeší vůbec. Nabíječka v zásuvce, i když nic nenabíjí. Malé spotřebiče, které „jen tak“ zůstávají zapojené. Každý z nich bere jen minimum, ale když jich máte doma víc, postupně se to nasčítá.
Od té doby, co jsem si to uvědomila, se snažím aspoň občas projít byt a zbytečnosti vypnout. Nejde o to, že bychom měli začít žít bez elektřiny nebo se omezovat v každé maličkosti. Spíš mi přijde, že stačí vědět, kde se energie zbytečně ztrácí.
Někdy jsou to úplné drobnosti – nenaplněná konvice, zapnutá televize, zbytečně běžící sušička. Ale právě tyhle malé věci dělají ve výsledku největší rozdíl.
A když pak přijde vyúčtování a není tak nepříjemné jako dřív, je to docela dobrý pocit.
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