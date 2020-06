Trápí vás kroucení listů rajčat? Důvodů může být hned několik

Nad vlastními silami vypěstovaná rajčata není. Ve srovnání s rajčaty kupovanými jsou sladší a především chemicky neošetřená, a tedy zdravější. Rajčátka můžete mít běžná kulatá, oválná koktejlová, třešňová či hruškovitá.

Mezi osvědčené odrůdy patří Start F1, Typo F1 či Tornádo F1. Doporučit však lze i některou z odrůd odolných vůči plísni bramborové, jako jsou Cheroll F1, Charmant F1 a Rubineka. Sazeničky si zakoupíte v hobbymarketu či zahradnictví, ale také si je můžete vypěstovat ze semínek. Vraťme se však ke zmíněnému kroucení rajčat. Za ním může stát řada příčin.

Zbavte se svilušek a mšic!

Nejčastěji kroucení rajčat (stejně jako paprik, cibule a dalších rostlin) způsobují škůdci, a to mšice a svilušky. Těch se co nejrychleji zbavíte některým z fungicidních přípravků na přírodní bázi. Vyzkoušet však můžete i některé babské rady. Proti mšicím třeba zabírá výluh z tabáku (150g tabáku rozmícháme ve 3 litrech vody, za občasného míchání vaříme pod pokličkou nejméně 1 hodinu), na svilušky z cibule (zalijte horkou vodou a nechte tři dny louhovat) a heřmánku (5 lžic heřmánku zalijte horkou vodou a nechte louhovat. Poté přeceďte přes sítko a zřeďte s vodou v poměru 1:5). Funguje ovšem i domácí postřik proti padlí, který si připravíte smícháním 5 litrů teplé vody, 50 m oleje a 3 prášků do pečiva. Tím rajčata ošetřujte i preventivně.

Substrát nesmí být přemokřený ani přesušený!

Na vině ovšem často bývá i tzv. abiotická porucha, kterou způsobuje jak nadbytečná, tak i nedostatečná zálivka, tedy přemokřený i přesušený substrát. Stejně jako velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Ale také nedostatek dusíku a draslíku. Rajčata proto vždy sázejte do k tomu určeného substrátu (kupíte v zahradnictví) a pravidelně je hnojte právě přípravky s obsahem výše zmíněných látek. Velmi účinná jsou speciální tekutá hnojiva na plodovou zeleninu.

Úrodu vám zničí i parazit stolbur

Pokud se listy rajčat stáčejí směrem nahoru, jsou malé a vadnou, je možné, že je napadl parazit stolbur (fytoplazma stolburu bramboru). Před ním buďte na pozoru, protože vás může připravit o celou odrůdu. Nemoc se většinou projevuje ve druhé polovině srpna. Napadená rajčata musí být co nejrychleji zničena, aby se nemoc nešířila.

Vyměněna by přitom měla být i půda, v níž nemocná rajčata rostla. Pokud příznaky zaznamenáte během dozrávání, je na místě nasazení tzv. antibiotické léčby v podobě aplikace tetracyklinového přípravku (Phytoplasmin). Dbejte také na prevenci v podobě pravidelného hnojení, které urychluje zrání a tím snižuje riziko napadení stilburem. Jako účinné se ukazuje také profylaktické ošetření lékem „Famod“. Co se frekvence aplikace týče, vždy vycházejte z údajů uvedených na příbalových letácích daných přípravků. Doporučit lze i aplikaci roztoku „Fitoplasmin“ (doporučena je preventivní půllitrová zálivka pod každým keřem jednou týdně).