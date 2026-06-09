Já mám koně 2026
Lomnice nad Popelkou letos již po devatenácté pořádala oblíbený program pro všechny milovníky koní „Já mám koně“. Letos vyšlo počasí náramně, což také přilákalo stovky návštěvníků. K vidění toho totiž bylo mnoho a celý program (včetně vystopení kapel Wester Girls a Gorale) byl navíc díky sponzorům po celý den zcela zdarma.
Celá akce začala jako již tradičně slavnostním průvodem účastníků centrem města přes Husovo náměstí. Celý průvod dozazil až na místo konání, do Tyršova parku, kde došlo k přivítání a defilé účastníků na dětském hřišti, žehnání koním.
Následoval program, kde nechyběla vyhlášená westernová show Míry Čemuse,
vystoupení koňských spřežení fríských koní, barokní jízda dámy v sedle a další a další. Nám se nejvíce líbil koňský fotbal v podání fjordských koní. Fjordové totiž nejsou u nás příliš k vidění. Až následně jsme se dozvěděli, že velký chov těchto mohutných poníků je ve Staré Pace a dokonce zde pořádají i tábory s výukou jízdy na koních pro děti. O nás je známo, že práce ve volnosti, bez sedel, udidel a podobně, je právě to, co vyhledáváme. Tady jsme si přišli na své mj. při vystoupení Miroslava Simandla. Dechberoucí akrobatické prvky, poslušnost bez pomůcek a čistý vztah ke zvířatům nás doslova zvedl ze židle (čti z deky).
Program s koňmi pokračoval dále a vrcholil 7. ročníkem oblastního přeboru v drezuře o pohár Českého ráje v rámci Východčeského drezurního poháru. Povrch byl tentokrát skvělý, což to se odrazilo i na perfektních výkonech všech dvojic, které na konci ocenila i hlavní rozhodčí, Jaroslava Haškovcová.
Na vedlejším hřišti probíhaly projížďky v sedle i na vozech, děti si užily i lunapark a prolézačky. Na místě byly stánky s občerstvením a také stánek s chovatelskými potřebami pod taktovkou Jezdeckého klubu JK Mira Hnanice. Ti nám od Turnova přivezli stánek plný super zboží a zorganizovali drezurní soutěž. Zde mají příměstský tábor plný, ale pokud to máte do Turnova kousek, neváhejte si domluvit vyjížďku nebo trénink na jízdárně na extra hodných, klidných koních a pod dozorem licencovaných instruktorů.
A co dodat závěrem? Ing. Josef Matura spolu se svým týmem opět letos odvedli super práci a my se budeme těšit za rok-a to 5.6. 2027- na jubilejním 20. ročníku.
Fotogalerie:
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.