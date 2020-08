Jak na dokonalý švestkový kompot

Nadúroda švestek nás donutila sáhnout po babičky receptu na švestkový kompot. Kompoty byly sice zatracované, ale zdaleka nemusí jít jen a pouze o dezert k nedělnímu obědu. Švestky v zimě využijete do bublaniny nebo jen tak, do bílého jogurtu či cereální kaše. Kompot jen ze 4 surovin zvládne každý. Nejvíc práce vám zabere vypeckování švestek. Ty lze použít také vcelku, ale to my nedoporučujeme. Švestky, zejména ty nestříkané, totiž hodně rády červiví.

Jak na to? Svařte si cukerný roztok.

Na 1 litr vody budete potřebovat 300 g cukru krupice. Za občasného promíchání nechte sirup probublat asi 5 minut. Ke konci varu přidejte na kolečka nakrájený bio citron a nechte chladnout.

Mezi tím omyjte švestky (na 6 sklenic budete potřebovat cukerný roztok z 1 litru vody a asi 3 kg švestek) a nechte je okapat. Podélně je prořízněte a zbavte pecek. Na kompot by měly být švestky spíš tvrdší, takže snad nenajdete moc červivých a nebudete mít hodně odpadu. Použijte vždy jen zdravé ovoce, nahnilé kousky nebo třeba nakousané od vos nevykrajujte. Jakkoliv narušené ovoce se na zavařování, kde se dbá na dokonalou čistotu, prostě nehodí.

Do připravených a čistých suchých sklenic (nejlépe ještě horkých vytažených z myčky) pak narovnáme půlky švestek tak, aby byly sklenice plné.

Zalijeme mírně vychladlým cukerným roztokem a ihned dobře uzavíráme čistými suchými víčky. Zavařujeme při 80 °C po dobu 20 minut nebo v myčce na delší program na 70 °C.

Takto zavařený kompot vydrží i dva roky, ale je tak dobrý, že ho jistě sníte dříve.

Náš tip: Do roztoku můžete před koncem varu přidat s plátky citronu také 3 hřebíčky a 1 celou skořici.