Zavařte si léto do sklenic: Podzimní směs na lečo, která voní prázdninami

Srp 2530 Autor: Claudie Kornelová

Lečo je pro mě takové jídlo, které má vždycky vůni léta. Zralá rajčata, sladké papriky, cibule… Ať už ho dělám jen tak s vajíčkem, nebo přidávám klobásku, vždycky mi připomene babiččinu kuchyni. Jenže v zimě ta chuť čerstvé zeleniny prostě chybí. A právě proto si už pár let dělám podzimní zeleninovou směs na lečo do sklenic – a musím říct, že v lednu nebo únoru je to malý zázrak otevřít víčko a ucítit léto.

lečo

Jak lépe využít zeleninu ze zahrádky, než si z ní udělat lečo do sklenice, které vám vydrží celou zimu? Zdroj foto: Pixabay.com – OM253

Proč se směs vyplatí připravit

Když na konci léta zahrada a trhy přetékají zeleninou, ceny jsou nízké a chuť na vrcholu. Připravit si směs do zásoby je vlastně úspora času i peněz – v zimě už jen otevřu sklenici, ohřeju a podle nálady doladím. Navíc si přesně pohlídám, co ve směsi je, takže žádná zbytečná chemie.

Co budete potřebovat (na cca 6 sklenic o objemu 720 ml)

  • 3 kg zralých rajčat
  • 2 kg sladkých paprik (můžete smíchat červené a žluté)
  • 1 kg cibule
  • 100 ml oleje (slunečnicový nebo řepkový)
  • 2–3 lžičky soli (podle chuti)
  • 2 lžíce krupicového cukru
  • 2–3 lžíce octa (8 %)
  • případně feferonka nebo chilli na pikantní verzi

Postup krok za krokem

1. Zelenina jako základ

Rajčata spařím horkou vodou, oloupu a nakrájím na kousky. Papriky zbavím jádřinců a nakrájím na proužky. Cibuli oloupu a nakrájím na půlkolečka.

2. Restování cibule

V hlubokém hrnci rozehřeju olej a nechám na něm zesklovatět cibuli. Nespěchám – pomalé restování dodá výsledné směsi jemnou nasládlost.

3. Přidání paprik

Jakmile je cibule sklovitá, přidám nakrájené papriky. Restuji je asi 5–7 minut, dokud lehce nezměknou, ale stále drží tvar.

4. Rajčata a koření

Do hrnce přisypu rajčata, osolím, přidám cukr a nechám vše pomalu probublávat. Směs by měla zhoustnout a rajčata pustit šťávu – obvykle to trvá kolem 20 minut. Na závěr vmíchám ocet. Pokud chci pikantní verzi, přidám na jemno nasekanou feferonku.

Plnění a sterilace

Ještě horkou směs nalévám do čistých, vymytých sklenic. Okraje otřu, víčka pevně zavřu a sklenice dám do zavařovacího hrnce. Steriluji při 85 °C asi 20 minut. Potom nechám vychladnout víčkem dolů.

Jak směs použít

Tohle je na ní to nejlepší – je univerzální.

  • Klasické lečo – jen přidáte vejce a případně klobásu.
  • Omáčka na těstoviny – vmícháte bylinky, česnek a olivový olej.
  • Podklad pod maso – třeba kuře nebo vepřové plátky pečené na zelenině.
  • Základ do polévky – rajčatové polévky nebo gulášové varianty.

Tipy, aby se směs povedla

  • Použijte opravdu zralá rajčata – ta dodají sladkost a plnou chuť.
  • Pokud máte hodně šťávy, část můžete před plněním slít a použít zvlášť na polévku.
  • Pikantní verzi je lepší dělat zvlášť, aby byla jasně označená.
  • Nezapomeňte sklenice a víčka předem dobře umýt a vyvařit.

