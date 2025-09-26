RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Vaření

Nejnovější články

Co s podzimní úrodou jablek? Štrúdl, koláče, mošt i džem

Zář 2526 Autor: Claudie Kornelová

Každý, kdo má na zahradě alespoň jeden jabloňový strom, ví, že podzim přináší nejen radost, ale i otázku: co s tolika jablky? Jejich sklizeň je někdy tak bohatá, že už nestačí kompoty ani mošt, a na stole se začínají objevovat jablečné koláče a štrúdly na všechny způsoby. Jablko je totiž v kuchyni hotový zázrak – dá se kombinovat s ořechy, skořicí, tvarohem i mákem a nikdy nezklame. Ať už máte chuť na klasiku od babičky nebo na něco lehčího, jablka si své místo vždycky najdou.

jablka

Co s nad úrodou jablek? No přeci něco dobrého ke kávě. Zdroj foto: Pixabay.com – ZitaBenclová

Klasický jablečný štrúdl – nesmrtelná klasika

Když se řekne jablka, většině z nás se okamžitě vybaví štrúdl. Vůně skořice a vanilky, horký kousek na talíři a k tomu kopeček šlehačky – to je podzimní pohoda v té nejčistší podobě.

Recept:

  • 250 g hladké mouky
  • špetka soli
  • 1 vejce
  • 2 lžíce oleje
  • asi 100 ml vlažné vody

Na náplň:

  • 1 kg jablek
  • 80 g cukru (dle chuti)
  • 1 lžička skořice
  • hrst rozinek a nasekaných vlašských ořechů
  • strouhanka nebo piškoty na vysypání těsta

Postup je známý – z ingrediencí vypracujte vláčné těsto, nechte ho odpočinout a pak ho vytáhněte do tenkého plátu. Na něj rozprostřete nastrouhaná jablka, posypte cukrem, skořicí, ořechy a rozinkami, přidejte trochu strouhanky a zaviňte. Upečte dozlatova při 180 °C a nechte trochu vychladnout.

štůdl

Kdo by nemiloval sladký štrůdl plný rozinek, jablek a voňavé skořice? Zdroj foto: Pixabay.com – Jessica

Jablečný hrnkový koláč – rychlovka, která se vždy povede

Když není čas na složité pečení, přijde tenhle hrnkový koláč jako zachránce. Smícháte pár surovin, šoupnete do trouby a za půl hodiny máte hotovo.

Recept:

  • 2 hrnky polohrubé mouky
  • 1 hrnek cukru
  • 1 hrnek mléka
  • 1/2 hrnku oleje
  • 2 vejce
  • 1 prášek do pečiva
  • 2–3 nastrouhaná jablka

Těsto nalijte na plech, posypte skořicí a drobenkou a pečte asi půl hodiny. Výsledek je nadýchaný koláč, který chutná skvěle i druhý den.

koláč

Hrnkový koláč je hotový během chvilky. Zdroj foto: Pixabay.com – PollyM

Jablka v bábovce

Bábovka je klasika, ale s jablky dostane úplně nový rozměr. Díky nim zůstane vláčná i několik dní a krásně provoní celou kuchyň.

Recept:

  • 3 vejce
  • 200 g cukru
  • 100 ml oleje
  • 250 g polohrubé mouky
  • 1 prášek do pečiva
  • 2–3 nastrouhaná jablka
  • 1 lžička skořice

Vejce vyšlehejte s cukrem, přidejte olej, mouku s práškem do pečiva a nakonec nastrouhaná jablka a skořici. Těsto vlijte do vymazané a vysypané formy a pečte asi 45 minut při 170 °C.

bábovka

Jablka zanechají bábovku krásně vláčnou. Zdroj foto: Pixabay.com – MatyldaJohnson

Domácí jablečný mošt

Sladký a voňavý, nejlepší hned po odšťavnění. Ale s trochou péče ho můžete uchovat i na později.

Recept:

  • 3 kg jablek (ideálně sladších odrůd)

Jablka omyjte, nakrájejte a odšťavněte. Šťávu nalijte do lahví. Pro delší trvanlivost ji pasterujte (ohřát na cca 80 °C, hned uzavřít).

mošt

Není nad kvalitní domácí mošt. Zdoj foto: Pixabay.com – Ulla

Klasický jablečný kompot

Nic nepřipomene léto v zimě tak dokonale jako sklenice domácího kompotu. Připravit ho je přitom hračka.

Recept:

  • 2 kg jablek
  • 1,5 l vody
  • 500 g cukru
  • 1 skořice, pár hřebíčků

Jablka oloupejte a nakrájejte na měsíčky. Naskládejte do sklenic, zalijte horkým nálevem z vody, cukru a koření. Uzavřete a sterilujte 20 minut při 85 °C.

kompot

Kompot se hodí na mnoho věcí. Zdroj foto: Pixabay.com – OlgaH

Jablečný džem s vanilkou

Pro milovníky sladkých pomazánek je tohle trefa do černého. Vanilka dodá džemu jemnou vůni a skvěle se hodí na čerstvý chléb i do cukroví.

Recept:

  • 1 kg jablek
  • 500 g cukru
  • 1 vanilkový lusk
  • šťáva z půlky citronu

Jablka nakrájejte na kousky a duste s trochou vody, dokud nezměknou. Přidejte cukr, citronovou šťávu a semínka z vanilkového lusku. Vařte do zhoustnutí. Ještě horké plňte do sklenic a otočte dnem vzhůru.

džem

Džem s vanilkou si zamilují i děti. Zdroj foto: Pixabay.com – 65655

Jak jablka uchovat na později

Samozřejmě ne všechna jablka musíte hned upéct nebo zavařit. Část úrody se dá uložit ve sklepě – v bedýnkách, v chladu a na tmavém místě. Některé odrůdy vydrží i do Vánoc nebo do jara. Další možností je nasušit křížaly – ty mizí z misky rychleji než chipsy.

Jablka jsou symbolem českého podzimu a zároveň jednou z nejvděčnějších surovin. Zpracovat se dají na desítky způsobů, od klasického štrúdlu až po domácí mošt, kompot nebo džem. Ať už upečete rychlý koláč na plech, nebo si dáte práci s taženým těstem, jedno je jisté – jablečné dobroty provoní celý dům a nikdy nezklamou.

Podobné články

ayran Srp 2529

Ayran – turecký elixír pro vaše střeva

Když poprvé ochutnáte ayran, ucítíte zvláštní kombinace – něco mezi slaným jogurtem a osvěžující minerálkou. Ale jakmile jsem si na tu chuť zvyknete, začnete ho vyhledávat. V Turecku ho pije […]

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Zář 2025>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
události
Nejnovější články
Štítky
Balkonovky Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2025 Príma Receptář