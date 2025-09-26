Co s podzimní úrodou jablek? Štrúdl, koláče, mošt i džem
Každý, kdo má na zahradě alespoň jeden jabloňový strom, ví, že podzim přináší nejen radost, ale i otázku: co s tolika jablky? Jejich sklizeň je někdy tak bohatá, že už nestačí kompoty ani mošt, a na stole se začínají objevovat jablečné koláče a štrúdly na všechny způsoby. Jablko je totiž v kuchyni hotový zázrak – dá se kombinovat s ořechy, skořicí, tvarohem i mákem a nikdy nezklame. Ať už máte chuť na klasiku od babičky nebo na něco lehčího, jablka si své místo vždycky najdou.
Klasický jablečný štrúdl – nesmrtelná klasika
Když se řekne jablka, většině z nás se okamžitě vybaví štrúdl. Vůně skořice a vanilky, horký kousek na talíři a k tomu kopeček šlehačky – to je podzimní pohoda v té nejčistší podobě.
Recept:
- 250 g hladké mouky
- špetka soli
- 1 vejce
- 2 lžíce oleje
- asi 100 ml vlažné vody
Na náplň:
- 1 kg jablek
- 80 g cukru (dle chuti)
- 1 lžička skořice
- hrst rozinek a nasekaných vlašských ořechů
- strouhanka nebo piškoty na vysypání těsta
Postup je známý – z ingrediencí vypracujte vláčné těsto, nechte ho odpočinout a pak ho vytáhněte do tenkého plátu. Na něj rozprostřete nastrouhaná jablka, posypte cukrem, skořicí, ořechy a rozinkami, přidejte trochu strouhanky a zaviňte. Upečte dozlatova při 180 °C a nechte trochu vychladnout.
Jablečný hrnkový koláč – rychlovka, která se vždy povede
Když není čas na složité pečení, přijde tenhle hrnkový koláč jako zachránce. Smícháte pár surovin, šoupnete do trouby a za půl hodiny máte hotovo.
Recept:
- 2 hrnky polohrubé mouky
- 1 hrnek cukru
- 1 hrnek mléka
- 1/2 hrnku oleje
- 2 vejce
- 1 prášek do pečiva
- 2–3 nastrouhaná jablka
Těsto nalijte na plech, posypte skořicí a drobenkou a pečte asi půl hodiny. Výsledek je nadýchaný koláč, který chutná skvěle i druhý den.
Jablka v bábovce
Bábovka je klasika, ale s jablky dostane úplně nový rozměr. Díky nim zůstane vláčná i několik dní a krásně provoní celou kuchyň.
Recept:
- 3 vejce
- 200 g cukru
- 100 ml oleje
- 250 g polohrubé mouky
- 1 prášek do pečiva
- 2–3 nastrouhaná jablka
- 1 lžička skořice
Vejce vyšlehejte s cukrem, přidejte olej, mouku s práškem do pečiva a nakonec nastrouhaná jablka a skořici. Těsto vlijte do vymazané a vysypané formy a pečte asi 45 minut při 170 °C.
Domácí jablečný mošt
Sladký a voňavý, nejlepší hned po odšťavnění. Ale s trochou péče ho můžete uchovat i na později.
Recept:
- 3 kg jablek (ideálně sladších odrůd)
Jablka omyjte, nakrájejte a odšťavněte. Šťávu nalijte do lahví. Pro delší trvanlivost ji pasterujte (ohřát na cca 80 °C, hned uzavřít).
Klasický jablečný kompot
Nic nepřipomene léto v zimě tak dokonale jako sklenice domácího kompotu. Připravit ho je přitom hračka.
Recept:
- 2 kg jablek
- 1,5 l vody
- 500 g cukru
- 1 skořice, pár hřebíčků
Jablka oloupejte a nakrájejte na měsíčky. Naskládejte do sklenic, zalijte horkým nálevem z vody, cukru a koření. Uzavřete a sterilujte 20 minut při 85 °C.
Jablečný džem s vanilkou
Pro milovníky sladkých pomazánek je tohle trefa do černého. Vanilka dodá džemu jemnou vůni a skvěle se hodí na čerstvý chléb i do cukroví.
Recept:
- 1 kg jablek
- 500 g cukru
- 1 vanilkový lusk
- šťáva z půlky citronu
Jablka nakrájejte na kousky a duste s trochou vody, dokud nezměknou. Přidejte cukr, citronovou šťávu a semínka z vanilkového lusku. Vařte do zhoustnutí. Ještě horké plňte do sklenic a otočte dnem vzhůru.
Jak jablka uchovat na později
Samozřejmě ne všechna jablka musíte hned upéct nebo zavařit. Část úrody se dá uložit ve sklepě – v bedýnkách, v chladu a na tmavém místě. Některé odrůdy vydrží i do Vánoc nebo do jara. Další možností je nasušit křížaly – ty mizí z misky rychleji než chipsy.
Jablka jsou symbolem českého podzimu a zároveň jednou z nejvděčnějších surovin. Zpracovat se dají na desítky způsobů, od klasického štrúdlu až po domácí mošt, kompot nebo džem. Ať už upečete rychlý koláč na plech, nebo si dáte práci s taženým těstem, jedno je jisté – jablečné dobroty provoní celý dům a nikdy nezklamou.
