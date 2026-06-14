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Spánek jako na obláčku: lehké materiály, které musíte v létě vyzkoušet

Čvn 2615 Autor: Komerční sdělení

Léto se blíží a spolu s vyššími teplotami přichází i období, kdy kvalitu spánku výrazně ovlivňuje správně zvolený materiál povlečení. Přehřívání, pocení nebo nepříjemný pocit těžké látky dokáží znepříjemnit i jinak klidnou noc. Právě proto stále více lidí sahá po lehkých, prodyšných a přirozeně termoregulačních materiálech, které pomáhají tělu udržet komfort i během tropických nocí.

Foto: matejovsky-povleceni.cz

„V létě lidé mnohem citlivěji vnímají, v čem spí. Vyhledávají lehké, jemné a vzdušné materiály, které dobře odvádějí vlhkost a nepůsobí těžce. Velkou roli hraje i samotný dotek látky a schopnost materiálu přizpůsobit se teplotě těla,“ říká Martina Matějovská, obchodní ředitelka značky Matějovský.

Tencel: pocit lehkosti a přirozená termoregulace

Mezi jedny z nejluxusnějších materiálů patří Tencel, tedy lyocellové vlákno vyráběné z eukalyptové buničiny. Je mimořádně jemné, rychle schne, výborně odvádí vlhkost a díky přirozené termoregulaci pomáhá udržovat příjemný komfort i během velmi teplých nocí.

Foto: matejovsky-povleceni.cz

Vyzkoušet můžete například povlečení Eucalypta máslová v pastelově světle žlutém odstínu. Luxusní tencelová tkanina s přirozeným leskem působí lehce jako pavučinka a v kombinaci s čistým designem vnese do ložnice pocit vzdušnosti a klidu. Povlečení je navíc baleno v luxusní dárkové krabici.

Na stejném principu fungují také ručníky Eucalypta , které kombinují vysokou savost, rychlé schnutí a příjemnou lehkost. Právě rychlé odvádění vlhkosti je v létě jednou z nejdůležitějších vlastností koupelnového textilu.

„Tencelové materiály jsou oblíbené také proto, že jsou přirozeně antibakteriální a velmi příjemné i pro citlivější pokožku. V létě oceníte hlavně jejich schopnost udržet pocit svěžesti po celou noc,“ doplňuje Martina Matějovská.

Foto: matejovsky-povleceni.cz

Jak pečovat o Tencel? 

  • perte ideálně na 40 °C
  • používejte šetrnější prací programy
  • při sušení v sušičce volte nízkou teplotu
  • pro snadnější žehlení je vhodné žehlit ještě lehce vlhké

Hedvábí: luxus, který chladí…

Pokud existuje materiál, který si lidé spojují s opravdovým luxusem, je to hedvábí. V létě navíc nabízí velmi praktickou vlastnost – přirozeně chladí a působí mimořádně lehce.

Elegantní variantou je povlečení Silk Taupe v jemném taupe odstínu. Hedvábný materiál je mimořádně hladký, lehký a příjemný na dotek. V ložnici vytváří pocit hotelového komfortu a zároveň pomáhá regulovat teplotu během spánku.

Hedvábné povlečení je ideální pro ty, kteří nesnášejí těžké materiály nebo mají pocit přehřívání během noci. Výhodou je i jeho jemnost vůči pokožce a vlasům.

Foto: matejovsky-povleceni.cz

Jak pečovat o hedvábné povlečení

  • perte na jemný program do 30 °C
  • používejte prací prostředky určené na hedvábí
  • neždímejte vysokými otáčkami
  • nesušte na přímém slunci
  • ideálně sušte volně rozložené

Mako satén: lehce chladivý a elegantní

Velmi oblíbenou variantou na léto zůstává také mako satén. Na rozdíl od umělých saténů jde o prémiový bavlněný materiál v jemné saténové vazbě, který spojuje lehce chladivý pocit s přirozenou prodyšností bavlny.

Letní atmosféru krásně podtrhuje například povlečení Liano. Jemný elegantní vzor v kombinaci s hladkým povrchem působí vzdušně, čistě a nadčasově. Mako satén je hebký, decentně lesklý a velmi příjemný i při vyšších teplotách.

„Mako satén si zákazníci oblíbili hlavně kvůli tomu, jak působí při kontaktu s pokožkou. Je hladký, elegantní a zároveň si zachovává všechny přirozené vlastnosti kvalitní bavlny,“ říká Martina Matějovská.

Navíc nyní, můžete prémiový mako satén získat s 15% slevou, akce poběží do konce června 2026.

Foto: matejovsky-povleceni.cz

Jak pečovat o mako satén

  • perte naruby na 40 °C
  • používejte jemnější prací prostředky
  • doporučuje se zapnout zipové uzávěry
  • sušení při nižší teplotě pomáhá zachovat hebkost materiálu
  • žehlení je ideální lehce navlhčené

Kvalitní spánek během léta často nezačíná klimatizací, ale správně zvoleným materiálem. Lehké a prodyšné textilie dokážou výrazně ovlivnit komfort během noci, omezit přehřívání a vytvořit pocit skutečného odpočinku i během největších veder.

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