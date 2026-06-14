Spánek jako na obláčku: lehké materiály, které musíte v létě vyzkoušet
Léto se blíží a spolu s vyššími teplotami přichází i období, kdy kvalitu spánku výrazně ovlivňuje správně zvolený materiál povlečení. Přehřívání, pocení nebo nepříjemný pocit těžké látky dokáží znepříjemnit i jinak klidnou noc. Právě proto stále více lidí sahá po lehkých, prodyšných a přirozeně termoregulačních materiálech, které pomáhají tělu udržet komfort i během tropických nocí.
„V létě lidé mnohem citlivěji vnímají, v čem spí. Vyhledávají lehké, jemné a vzdušné materiály, které dobře odvádějí vlhkost a nepůsobí těžce. Velkou roli hraje i samotný dotek látky a schopnost materiálu přizpůsobit se teplotě těla,“ říká Martina Matějovská, obchodní ředitelka značky Matějovský.
Tencel: pocit lehkosti a přirozená termoregulace
Mezi jedny z nejluxusnějších materiálů patří Tencel, tedy lyocellové vlákno vyráběné z eukalyptové buničiny. Je mimořádně jemné, rychle schne, výborně odvádí vlhkost a díky přirozené termoregulaci pomáhá udržovat příjemný komfort i během velmi teplých nocí.
Vyzkoušet můžete například povlečení Eucalypta máslová v pastelově světle žlutém odstínu. Luxusní tencelová tkanina s přirozeným leskem působí lehce jako pavučinka a v kombinaci s čistým designem vnese do ložnice pocit vzdušnosti a klidu. Povlečení je navíc baleno v luxusní dárkové krabici.
Na stejném principu fungují také ručníky Eucalypta , které kombinují vysokou savost, rychlé schnutí a příjemnou lehkost. Právě rychlé odvádění vlhkosti je v létě jednou z nejdůležitějších vlastností koupelnového textilu.
„Tencelové materiály jsou oblíbené také proto, že jsou přirozeně antibakteriální a velmi příjemné i pro citlivější pokožku. V létě oceníte hlavně jejich schopnost udržet pocit svěžesti po celou noc,“ doplňuje Martina Matějovská.
Jak pečovat o Tencel?
- perte ideálně na 40 °C
- používejte šetrnější prací programy
- při sušení v sušičce volte nízkou teplotu
- pro snadnější žehlení je vhodné žehlit ještě lehce vlhké
Hedvábí: luxus, který chladí…
Pokud existuje materiál, který si lidé spojují s opravdovým luxusem, je to hedvábí. V létě navíc nabízí velmi praktickou vlastnost – přirozeně chladí a působí mimořádně lehce.
Elegantní variantou je povlečení Silk Taupe v jemném taupe odstínu. Hedvábný materiál je mimořádně hladký, lehký a příjemný na dotek. V ložnici vytváří pocit hotelového komfortu a zároveň pomáhá regulovat teplotu během spánku.
Hedvábné povlečení je ideální pro ty, kteří nesnášejí těžké materiály nebo mají pocit přehřívání během noci. Výhodou je i jeho jemnost vůči pokožce a vlasům.
Jak pečovat o hedvábné povlečení
- perte na jemný program do 30 °C
- používejte prací prostředky určené na hedvábí
- neždímejte vysokými otáčkami
- nesušte na přímém slunci
- ideálně sušte volně rozložené
Mako satén: lehce chladivý a elegantní
Velmi oblíbenou variantou na léto zůstává také mako satén. Na rozdíl od umělých saténů jde o prémiový bavlněný materiál v jemné saténové vazbě, který spojuje lehce chladivý pocit s přirozenou prodyšností bavlny.
Letní atmosféru krásně podtrhuje například povlečení Liano. Jemný elegantní vzor v kombinaci s hladkým povrchem působí vzdušně, čistě a nadčasově. Mako satén je hebký, decentně lesklý a velmi příjemný i při vyšších teplotách.
„Mako satén si zákazníci oblíbili hlavně kvůli tomu, jak působí při kontaktu s pokožkou. Je hladký, elegantní a zároveň si zachovává všechny přirozené vlastnosti kvalitní bavlny,“ říká Martina Matějovská.
Navíc nyní, můžete prémiový mako satén získat s 15% slevou, akce poběží do konce června 2026.
Jak pečovat o mako satén
- perte naruby na 40 °C
- používejte jemnější prací prostředky
- doporučuje se zapnout zipové uzávěry
- sušení při nižší teplotě pomáhá zachovat hebkost materiálu
- žehlení je ideální lehce navlhčené
Kvalitní spánek během léta často nezačíná klimatizací, ale správně zvoleným materiálem. Lehké a prodyšné textilie dokážou výrazně ovlivnit komfort během noci, omezit přehřívání a vytvořit pocit skutečného odpočinku i během největších veder.
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