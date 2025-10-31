RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Vaření

Nejnovější články

Top 3 české lahůdky: už jste ochutnali všechny?

Říj 2531 Autor: Komerční sdělení

Když se řekne česká kuchyně, většině z nás hned naskočí svíčková, vepřo knedlo zelo nebo pečené koleno – klasiky, bez kterých by žádný jídelní lístek v tradiční české hospodě nebo restauraci nebyl úplný. Hned o kousek dál ve stejném jídelním lístku se ale většinou nabízí i menší, nenápadné chuťovky, na které jsme my Češi stejně tak pyšní. Hlavně když je spojíme s dalším českým pokladem – dobře načepovaným pivem. Pak vznikne kombinace, které se prostě nedá odolat. O které lahůdky jde a proč na ně nedáme dopustit?

Zdroj obrázku: pundapanda / stock.adobe.com

Utopenci – pikantní klasika k pivu

Když se řekne „utopenci“, každý Čech hned ví, co si představit. Malé špekáčky naložené do pikantního octového nálevu s cibulí, které nejlépe chutnají s krajícem čerstvého chleba. Ať už jako rychlá svačina doma, nebo jako oblíbená zobka k pivu v hospodě, utopenci vždy trefí tu správnou českou notu.

A co je na nich tak skvělé? Kombinace šťavnatého masa, pikantního nálevu a kopce cibule jednoduše znamená malý gurmánský zážitek. Navíc je jejich příprava jednoduchá a zvládne ji tak opravdu každý.

Tlačenka – tradiční pochoutka s tisícem podob

Tlačenka je jednou z těch lahůdek, které si člověk buď zamiluje, nebo jim nemůže přijít na chuť. I tak ji většina z nás miluje a má své pevné místo na českých stolech. Trochu netradiční vzhled přebíjí bohatá chuť – kombinace masa, koření a jemné želatiny vytváří originální zážitek, který dokáže překvapit i zkušeného gurmána.

Při její konzumaci se kreativitě a chutím meze nekladou – můžete zvolit tradiční kombinaci s cibulí a chlebem, nebo vyzkoušet něco odvážnějšího, třeba tlačenku s nakládanými okurkami, vejcem natvrdo či pikantním dipem.

Nakládaný hermelín – sýrový král mezi chuťovkami

A nakonec náš třetí favorit – nakládaný hermelín. Ani tady nemůžete šlápnout vedle, je totiž téměř nemožné ho pokazit. Na jeho přípravu potřebujete jen olej, kousek česneku, papriku a bylinky podle chuti. Nakrájíte, naložíte, necháte pár hodin odležet a rázem máte svačinku za kterou vám všichni u stolu poděkují.

České lahůdky jako srdce hospodské tradice

Tyto pochoutky nejsou jen o chuti – patří k nim i celá atmosféra, která se kolem nich vytváří. Utopence, tlačenku nebo nakládaný hermelín si totiž nejlépe vychutnáte ve společnosti přátel u stolu, s půllitrem zlatavého piva v ruce a dobrou náladou. Možná právě proto si získaly tak výjimečné místo v české kuchyni – nejsou jen občerstvením, ale i symbolem společného setkávání a tradice, která přetrvává už po generace.

Ochutnejte poctivou českou tradici

Ať už patříte mezi fanoušky pikantních utopenců, poctivé tlačenky nebo jemně proleželého nakládaného hermelínu, jedno je jisté – české chuťovky mají svoje nezaměnitelné kouzlo. Nejsou to jen malé pochoutky k pivu, ale i kousek naší tradice, kterou si rádi připomínáme doma i v hospodě. A právě v té jednoduchosti a poctivých ingrediencích tkví jejich síla. Tak co myslíte – už máte všechny tři odškrtnuté, nebo je nejvyšší čas vyrazit je ochutnat?

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Říj 2025>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
události
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2025 Príma Receptář