5 chyb v interiéru, kvůli kterým váš domov nepůsobí útulně
Domov by měl být místem, kam se člověk rád vrací. Prostorem, kde si odpočine, cítí se bezpečně a prostě „jako doma“. Jenže někdy i přes veškerou snahu něco nesedí. Byt je uklizený, nábytek sladěný, ale přesto působí chladně nebo neosobně. Často za tím stojí drobné chyby, které si ani neuvědomujeme. Tady je pět z nich, na které jsem sama narazila – a možná se v nich poznáte i vy.
Příliš studené nebo ostré osvětlení
Světlo dokáže udělat s atmosférou víc, než by se mohlo zdát. Dlouho jsem měla doma jen jedno silné stropní světlo a říkala si, proč se tam necítím dobře. Až když jsem přidala menší lampy a teplejší žárovky, všechno se změnilo. Studené bílé světlo připomíná spíš kancelář nebo nemocnici, zatímco teplé světlo navodí klid a pohodu. Ideální je kombinovat více zdrojů světla – stolní lampy, stojací lampy nebo třeba světýlka. Najednou prostor působí mnohem živěji a útulněji.
Prázdné nebo naopak přeplněné stěny
Stěny jsou tak trochu vizitkou každého interiéru. Když jsou úplně holé, místnost působí nedokončeně a chladně. Na druhou stranu ani přeplácané galerie bez ladu a skladu nepůsobí dobře. Sama jsem si prošla oběma extrémy. Nejvíc se mi osvědčilo vybrat pár kousků, které pro mě něco znamenají – fotografie, obrazy nebo třeba plakáty – a rozmístit je s citem. Někdy stačí jedna výrazná dekorace, která prostor oživí. Důležité je, aby to mělo osobní nádech, ne aby to vypadalo jako katalog.
Nedostatek textilií a měkkých prvků
Když se rozhlédnete po útulném interiéru, většinou v něm najdete spoustu textilií. Polštáře, deky, závěsy, koberce… Přesně tyhle věci dokážou „zjemnit“ prostor. Dřív jsem měla pocit, že čím méně věcí, tím lépe. Jenže výsledek byl spíš sterilní než minimalistický. Přidání několika polštářů na sedačku nebo měkkého koberce pod nohy udělá obrovský rozdíl. A navíc – kdo by si nechtěl zachumlat nohy do deky při večerním odpočinku?
Špatně zvolené barvy
Barvy mají obrovský vliv na to, jak se doma cítíme. Někdy ale sklouzneme k tomu, že se bojíme experimentovat, a celý interiér ladíme do jedné barvy – často bílé nebo šedé. Výsledek? Sice čistý, ale bez života. Neříkám, že musíte mít doma všechny barvy duhy, ale jemné akcenty dokážou divy. Stačí barevné polštáře, váza nebo třeba jeden výraznější kus nábytku. Důležité je najít rovnováhu. Já jsem si oblíbila kombinaci neutrálního základu a pár teplejších tónů, které prostor zútulní.
Nedostatek osobních věcí
Tohle je podle mě jedna z nejčastějších chyb. Interiér může být krásně zařízený, ale pokud v něm chybí osobní prvky, působí neosobně. Fotky z cest, suvenýry, knihy, které máte rádi, nebo drobnosti, které vám připomínají hezké chvíle – právě ty dělají domov domovem. Nemusí toho být hodně, ale mělo by to mít význam. Já jsem si třeba vystavila pár věcí, které jsem si přivezla z výletů, a hned mám pocit, že ten prostor víc „patří mně“.
Na závěr bych řekla jednu věc – útulný domov nevznikne přes noc ani podle přesných pravidel. Je to proces, během kterého si postupně uvědomujete, co vám dělá dobře a co naopak ne. Někdy stačí opravdu malé změny, aby se z bytu stal prostor, kde se cítíte příjemně. A o to jde především.
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