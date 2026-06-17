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Jsou vhodné noční brikety i na zatápění přes den?

Čvn 2617 Autor: Komerční sdělení

Vstupte do světa udržitelného vytápění, kde každý plamen šeptá příběh zodpovědnosti vůči naší planetě. Kůrové noční brikety, tiše hořící strážci vašeho nočního klidu, představují nejen úctu k přírodním zdrojům, ale i eleganci jednoduchosti v praxi. Tento článek nastíní efektivitu tohoto paliva, které nejen šetří vaši peněženku, ale i k zemi, kterou obýváme.

Zdroj obrázku: larisa_stock / stock.adobe.com

Z čeho jsou noční brikety?

Noční brikety se vyrábí recyklací stromové kůry, která zbyde po zpracování vytěžených kmenů na truhlářský materiál. Jde o vysoce ekologickou surovinu. Pochází z udržitelného lesního hospodářství a současně jde o uhlíkově neutrální palivo. Když s nimi topíte, pomáháte zpomalit globální změnu klimatu. Borku před zpracováním pečlivě vytřídí, vyperou, rozdrtí a vysuší. Tuto jemnou směs bez přidaných chemikálií pod vysokým tlakem lisují do tvaru kvádru či válce.

Jak fungují brikety noční?

Tento druh ekobriket získal svůj název pro speciální vlastnost, kterou je vydávání tepla po dobu až 7 hodin. Tato doba dovoluje klidný spánek po celou noc bez přerušení přikládáním. S „kůrovkami“ se zachází podobně jako s běžnými dřevěnými briketami. Přidávejte je do rozpáleného topeniště, na již žhavé uhlíky. Jakmile dojde k jejich rozhoření, přiměřeně stáhněte přívod vzduchu. Plameny se zmenší a dojde ke dlouhodobému žhnutí. Jen tak vám dopřejí kvalitní odpočinek bez obsluhy krbu.

Pro koho a kam se hodí noční dřevěné brikety?

Kůrové brikety vydávají příjemnou teplotu, která je vhodná pro ložnice. Vědci dokázali, že regenerace spánkem je nejvíce intenzivní v chladnějších prostorách do 20 °C. Můžete je využít i přes den, když nechcete mít v domově chladno po odchodu do práce. Skvělé jsou i k vytápění prostor, kde dochází k intenzivní fyzické námaze. Nebo tam, kde je nutné zachovat minimální rozdíl teplot s venkovním prostředím. Jsou to například výrobní haly, sklady nebo tělocvičny. Nákupem nočních briket získáte univerzální pevné palivo.

Jaká velikost a tvar nočních briket je vhodná právě pro vás?

Každý krb, kotel či kamna mají jiné rozměry. Tomu je nutné přizpůsobit i výběr nočních briket v designu válců nebo cihliček. Kvádrové „RUFky“ svými rozměry připomínají klasickou pálenou cihlu, od toho se odvíjí i jejich familiární název. Hodí se do menších topných zařízení. Válcové ekobrikety mají průměr 8 až 10 cm a jsou 25 až 30 cm dlouhé. Vybírejte je pro větší topeniště. A nezapomeňte na jejich rozpínání během hoření. Topeniště jimi zaplňte maximálně do poloviny.

Kde si pořídíte noční brikety?

Chcete si dopřát nerušený spánek s nočními briketami nebo pohodové denní topení? V nabídce e-shopu Briketydrevene.cz naleznete širokou nabídku dřevěných ekobriket z mnoha dřevin i kůry. Jsou pro vás připravené v balíčcích o váze 8 až 10 kg, které jsou pečlivě vyskládané na paletách. Doprava je po celé České republice zdarma až před bránu vašeho domova.

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