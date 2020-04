Seznamte se s ruměnicí pospolnou

Že ruměnici pospolnou neznáte? Pravděpodobně znáte, jen možná neznáte její celé české jméno. Ruměnice pospolná je totiž jednou z nejběžnějších ploštic. Navíc díky svému zbarvení neunikne pozornosti ani malých dětí. Ty ji rády pozorují, chytají a hrají si nejenom s broučky a mravenci, ale také právě s těmito neškodnými plošticemi.

Pár informací na začátek

Ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) patří do čeledi ruměnicovití (Pyrrhocoridae) a lidově se jim někdy říká muzikant, maruška nebo kněžíček. Vyskytují se běžně v celé střední Evropě, ale i ve zbytku Evropy, dále pak na severu Afriky a Asie a ve Střední Americe.

Vyhledávají stinná místa, ale při slunečném počasí jsou aktivní již brzy zjara. Vidět je můžeme až do podzimu, poté dospělí jedinci přezimují. Často je nalezneme v početných rojích na zemi u kmene stromů v parcích i na zahradách. V oblibě mají především lípy, kde se živí sladkými šťávami na semenech. Vyhledává i akáty a jiné stromy.

Najdeme je ale i v hromadě nařezaného dřeva, na betonových pláccích u domů, schodech, vždy ale poblíž vegetace. Proč se zdržují na takovýchto místech je jasné, mají zde zdroj potravy. Ruměnice se živí rostlinou potravou, hlavně semeny, ale nepohrdne ani drobným uhynulým hmyzem či jeho vajíčky. Dělá tedy v aleji, parku či na zahradě záslužnou práci úklidové čety.

Často můžete vidět dvě ploštice připojené k sobě zadečky. Jedná se o pářící se pár. Samičky k sobě vábí samečky sexuálně přitažlivými látkami – feromony. Páření pak může trvat i celý den. Samička pak naklade vajíčka na vlhké místo – do vlhké půdy, do štěrbin v kůře, pod listí či do mechu.

Ruměnici si nespletete

Ruměnici pospolnou snadno poznáte podle zbarvení. Červené tuhé polokrovky s okrouhlou černou skvrnou, která je u každého jedince trošičku odlišná. Také hlava a končetiny této zhruba centimetr velké ploštice jsou černé. Přední křídla jsou, jak napovídá latinský název, krátká. Plošticí, se kterou by se možná dala ruměnice zaměnit, je kněžice červená. Tato ploštice je na rozdíl od ruměnice škůdcem brukvovité zeleniny.

Zbraně malé ploštice

I když ruměnice nepoužívá na svou obranu ani kousání ani žihadlo ani jinou účinnou zbraň, kterou se mohou pochlubit jiné druhy hmyzu, přesto není zcela bezbranná. Její obranou je její chuť, na kterou také upozorňuje svým výrazným zbarvením. Tmavé skvrny na polokrovkách imitují oči, což má sloužit k zastrašení a odlákání predátorů. Vydává také nepříjemný kyselý zápach. Stejně jako jiné ploštice, i larvy ruměnice produkují páchnoucí sekret, který slouží k odstrašení nepřátel. Nechutná tedy hmyzožravým ptákům a dokonce ani vašim domácím mazlíčkům.