Jak vybrat pracovní rukavice?
Zranění rukou patří v Česku k nejčastějším pracovním úrazům – tvoří přibližně čtvrtinu všech evidovaných případů. Každá taková událost má vedle lidských dopadů i finanční rozměr – náhradu mzdy, výpadek výkonu, případně sankce inspektorátu práce.
Velkou řadu negativních dopadů by šlo zmírnit (nebo jim zcela zamezit) správně zvolenými pracovními rukavicemi.
Nejprve zhodnoťte pracovní rizika
Mechanická poranění, chemikálie, horké povrchy, mráz, statická elektřina nebo alergeny – pro každé riziko existuje vlastní kategorie ochrany. Než pracovní rukavice objednáte, odpovězte si na tyto 4 otázky:
- S jakými materiály a nástroji se na pracovišti manipuluje?
- V jakém prostředí (sucho, vlhko, oleje) zaměstnanec pracuje?
- Jak dlouho má pracovník rukavice nepřetržitě na rukou?
- Vyžaduje úkon jemnou motoriku, nebo spíše hrubou sílu?
Jaké typy rukavic existují
Pracovní rukavice se dělí, dle typu použitého materiálu, do několika kategorií, kdy každá řeší jiné riziko:
- Máčené (v nitrilu, latexu, polyuretanu nebo PVC) patří k nejuniverzálnějším typům. Uplatňují se v montovnách, skladech, údržbě i logistice. Příkladem ergonomického řešení jsou máčené rukavice ATG MaxiFlex Elite, váží jen 14 gramů a při práci o nich ani nevíte.
- Kožené a kombinované obstojí ve stavebnictví, v dílnách, na zahradě i při manipulaci s kovem. Patří sem například kombinované rukavice ARDON HOBBY s hovězí štípenkou a textilním hřbetem.
- Protiřezné jsou nutností tam, kde se manipuluje se sklem, plechem nebo ostrými kovovými díly – typicky v papírnách či masném průmyslu.
- Chemické chrání při práci s rozpouštědly, kyselinami a ropnými produkty.
- Tepelně odolné a svářečské naleznou uplatnění ve slévárnách, při svařování nebo v gastronomii.
- Jednorázové (nitril, latex, vinyl) dominují ve zdravotnictví, potravinářství a v čistých provozech.
Na normách záleží
Každá certifikovaná rukavice nese piktogram s normou a několika čísly nebo písmeny:
EN 388 hodnotí mechanickou odolnost – oděr, řez, trhání a propíchnutí (úrovně 0 až 4), nově i odolnost proti řezu podle ISO 13997 (písmena A až F, kde F znamená nejvyšší ochranu).
Norma EN 374 se týká chemikálií a mikroorganismů, EN 511 chladu a EN 407 tepla a ohně. Pro práci se sklem či plechem by úroveň ochrany proti řezu měla být minimálně 3 (resp. C), pro běžnou montáž stačí úroveň 1 nebo 2.
Špatně padnoucí rukavice neplní bezpečnostní funkci
I nejodolnější model selže, pokud nesedí. Velikost vychází z obvodu dlaně v centimetrech a značí se čísly 6 (XS) až 12 (XXXL).
Volnější rukavice zhoršují citlivost a zvyšují riziko zachycení v pohyblivých částech stroje, příliš těsné zase omezují prokrvení a vedou k rychlejší únavě.
TIP: U hromadných objednávek pro celé týmy si dejte na velikost pozor: například rozdíl mezi ženskou a mužskou dlaní bývá i 3 velikostní čísla.
Věnujte 5 minut promyšlenému výběru
Kvalitní rukavice firmě vracejí investici hned ve třech rovinách, kterými jsou nižší potenciální úrazovost, kratší absence, vyšší produktivita. U živnostníků je to ještě jednoznačnější – ruce jsou mnohdy jejich hlavním pracovním nástrojem. Než tedy sáhnete po nejlevnějším kusu z regálu, věnujte 5 minut promyšlenému výběru.
Pokud chcete investici snížit, stejně jako u pracovních oděvů platí, že správnou údržbou životnost výrazně prodloužíte. Základem je sušení mimo přímý zdroj tepla, praní podle štítku a skladování v suchu a ve stínu.
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