Rychlé pohoštění, které vypadá luxusně: Stačí prkénko a pár surovin

Úno 2624 Autor: Claudie Kornelová

Jsou chvíle, kdy se návštěva ohlásí na poslední chvíli, nebo se prostě nechce stát hodinu u plotny. Právě v takových situacích se hodí jednoduché pohoštění, které vypadá hezky, chutná skoro každému a nezabere moc času. Prkénko s uzeninami a sýry je v tomhle směru malá jistota. Stačí pár surovin, hezké prkénko a za pár minut máte na stole něco, co vypadá skoro jako z kavárny.

prkénko

Obložené prkénko nabírá na popularitě díky své jednoduchosti. Zdroj foto: Pixabay.com – FreddieHill

Základ je jednoduchý: kvalita místo kvantity

U prkénka platí jedno pravidlo – není potřeba mít deset druhů uzenin a sýrů. Mnohem lepší je vybrat menší množství, ale kvalitních věcí.

Stačí:

  • jeden tvrdý sýr,
  • jeden měkký nebo krémový,
  • a dvě různé uzeniny.

Například kombinace eidamu, hermelínu, kvalitní šunky a salámu bohatě postačí. Pokud chcete působit trochu „svátečněji“, můžete přidat třeba parmazán, čedar nebo plátky sušené šunky.

Něco k zakousnutí i křupnutí

Aby prkénko nepůsobilo jednotvárně, je dobré přidat i něco, co bude křupat nebo mít jinou chuť.

Hodí se třeba:

  • hroznové víno,
  • jablko nebo hruška nakrájená na měsíčky,
  • okurka nebo cherry rajčata,
  • hrst ořechů,
  • nebo pár oliv.

Tyhle drobnosti dodají prkénku barvu a svěžest. Navíc pomáhají vyvážit chuť slaných uzenin.

Pečivo je základ

Bez pečiva by to nešlo. Nemusí to být nic složitého.

Skvěle funguje:

  • čerstvá bageta,
  • tmavý chléb,
  • nebo křupavé tyčinky.

Pečivo můžete nechat jen tak vedle prkénka, nebo ho nakrájet na menší kousky a rozložit přímo na něj.

prkénko

Na prkénku by mělo být dostatek pečiva či krekrů. Zdroj foto: Pixabay.com – VM78

Jak prkénko hezky naaranžovat

Na výsledku dělá hodně právě způsob, jakým suroviny na prkénko poskládáte. Nemusí to být žádná věda, stačí pár jednoduchých triků.

  • Sýry nechte v menších blocích nebo je nakrájejte na trojúhelníky.
  • Uzeniny můžete stočit do malých „ruliček“ nebo přeložit napůl.
  • Ovoce a zeleninu rozložte do mezer, aby prkénko nepůsobilo prázdně.

Dobré je začít většími kusy a menší věci přidávat až nakonec. Prkénko pak působí přirozeněji a plněji.

Malé doplňky, které udělají velký rozdíl

Pokud chcete prkénko trochu povýšit, stačí přidat jednu nebo dvě drobnosti navíc.

Skvěle fungují:

  • miska s hořčicí nebo dipem,
  • lžička medu k sýrům,
  • pár sušených rajčat,
  • nebo kousek nakládané zeleniny.

Nemusí toho být moc. Stačí malý detail, který prkénko oživí.

Co připravit předem

Jedna z výhod prkénka je, že ho můžete připravit i s předstihem.

Stačí:

  • nakrájet sýry a uzeniny,
  • připravit ovoce a zeleninu,
  • a všechno uložit do lednice.

Těsně před příchodem návštěvy pak už jen všechno poskládáte na prkénko a je hotovo.

sýr

Sýry a uzeniny si nakrájejte předem. Zdroj foto: Pixabay.com – Kim451

Prkénko podle chuti a příležitosti

Tohle pohoštění má jednu velkou výhodu – dá se snadno přizpůsobit.

  • Pro rodinnou návštěvu stačí klasika: šunka, eidam, okurka, rajčata.
  • Na večer s přáteli se hodí výraznější sýry, olivy nebo ořechy.
  • Na slavnostnější příležitost můžete přidat třeba hrozny, sušené maso nebo speciální sýr.

Možností je spousta a pokaždé může prkénko vypadat trochu jinak.

Jednoduché řešení, které nezklame

Prkénko s uzeninami a sýry je ideální pohoštění ve chvíli, kdy nechcete nic složitého, ale zároveň chcete, aby stůl vypadal hezky. Stačí pár surovin, trochu prostoru na prkénku a pár minut času.

Výsledek působí upraveně, každý si vybere, co má rád, a vy nemusíte stát celé odpoledne u plotny. Někdy je právě tohle ta nejpříjemnější forma pohostinnosti.

