Rychlé pohoštění, které vypadá luxusně: Stačí prkénko a pár surovin
Jsou chvíle, kdy se návštěva ohlásí na poslední chvíli, nebo se prostě nechce stát hodinu u plotny. Právě v takových situacích se hodí jednoduché pohoštění, které vypadá hezky, chutná skoro každému a nezabere moc času. Prkénko s uzeninami a sýry je v tomhle směru malá jistota. Stačí pár surovin, hezké prkénko a za pár minut máte na stole něco, co vypadá skoro jako z kavárny.
Základ je jednoduchý: kvalita místo kvantity
U prkénka platí jedno pravidlo – není potřeba mít deset druhů uzenin a sýrů. Mnohem lepší je vybrat menší množství, ale kvalitních věcí.
Stačí:
- jeden tvrdý sýr,
- jeden měkký nebo krémový,
- a dvě různé uzeniny.
Například kombinace eidamu, hermelínu, kvalitní šunky a salámu bohatě postačí. Pokud chcete působit trochu „svátečněji“, můžete přidat třeba parmazán, čedar nebo plátky sušené šunky.
Něco k zakousnutí i křupnutí
Aby prkénko nepůsobilo jednotvárně, je dobré přidat i něco, co bude křupat nebo mít jinou chuť.
Hodí se třeba:
- hroznové víno,
- jablko nebo hruška nakrájená na měsíčky,
- okurka nebo cherry rajčata,
- hrst ořechů,
- nebo pár oliv.
Tyhle drobnosti dodají prkénku barvu a svěžest. Navíc pomáhají vyvážit chuť slaných uzenin.
Pečivo je základ
Bez pečiva by to nešlo. Nemusí to být nic složitého.
Skvěle funguje:
- čerstvá bageta,
- tmavý chléb,
- nebo křupavé tyčinky.
Pečivo můžete nechat jen tak vedle prkénka, nebo ho nakrájet na menší kousky a rozložit přímo na něj.
Jak prkénko hezky naaranžovat
Na výsledku dělá hodně právě způsob, jakým suroviny na prkénko poskládáte. Nemusí to být žádná věda, stačí pár jednoduchých triků.
- Sýry nechte v menších blocích nebo je nakrájejte na trojúhelníky.
- Uzeniny můžete stočit do malých „ruliček“ nebo přeložit napůl.
- Ovoce a zeleninu rozložte do mezer, aby prkénko nepůsobilo prázdně.
Dobré je začít většími kusy a menší věci přidávat až nakonec. Prkénko pak působí přirozeněji a plněji.
Malé doplňky, které udělají velký rozdíl
Pokud chcete prkénko trochu povýšit, stačí přidat jednu nebo dvě drobnosti navíc.
Skvěle fungují:
- miska s hořčicí nebo dipem,
- lžička medu k sýrům,
- pár sušených rajčat,
- nebo kousek nakládané zeleniny.
Nemusí toho být moc. Stačí malý detail, který prkénko oživí.
Co připravit předem
Jedna z výhod prkénka je, že ho můžete připravit i s předstihem.
Stačí:
- nakrájet sýry a uzeniny,
- připravit ovoce a zeleninu,
- a všechno uložit do lednice.
Těsně před příchodem návštěvy pak už jen všechno poskládáte na prkénko a je hotovo.
Prkénko podle chuti a příležitosti
Tohle pohoštění má jednu velkou výhodu – dá se snadno přizpůsobit.
- Pro rodinnou návštěvu stačí klasika: šunka, eidam, okurka, rajčata.
- Na večer s přáteli se hodí výraznější sýry, olivy nebo ořechy.
- Na slavnostnější příležitost můžete přidat třeba hrozny, sušené maso nebo speciální sýr.
Možností je spousta a pokaždé může prkénko vypadat trochu jinak.
Jednoduché řešení, které nezklame
Prkénko s uzeninami a sýry je ideální pohoštění ve chvíli, kdy nechcete nic složitého, ale zároveň chcete, aby stůl vypadal hezky. Stačí pár surovin, trochu prostoru na prkénku a pár minut času.
Výsledek působí upraveně, každý si vybere, co má rád, a vy nemusíte stát celé odpoledne u plotny. Někdy je právě tohle ta nejpříjemnější forma pohostinnosti.
