RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Vaření

Nejnovější články

Co by byla polévka bez knedlíčků? Tyhle recepty vás dostanou

Zář 2528 Autor: Claudie Kornelová

Polévka je základ české kuchyně. Zahřeje, zasytí a často dokáže být samostatným jídlem. Ale přiznejme si, co by to bylo za polévku bez knedlíčků? Tyhle malé kuličky dokážou obyčejnou hovězí nebo zeleninovou polévku povýšit na úplně jinou úroveň. A nejlepší na tom je, že možností, jaké knedlíčky si připravit, je spousta. Od klasických játrových, přes jemné krupicové, až po voňavé bylinkové nebo netradiční sýrové. Já vám dnes ukážu několik variant, které stojí za to vyzkoušet.

polévka

Do polévky knedlíčky zkrátka patří. Zdroj foto: Pixabay.com – NinaZ

Játrové knedlíčky

Hodí se do: hovězího vývaru, kuřecí polévky nebo silného zeleninového bujónu.

Ingredience:

  • 200 g jater (nejlépe vepřová nebo kuřecí)
  • 1 vejce
  • 2 lžíce strouhanky
  • 1 stroužek česneku
  • špetka majoránky
  • sůl, pepř podle chuti

Postup:

Játra očistěte a najemno nasekejte nebo umelte. Vmíchejte vejce, prolisovaný česnek, strouhanku a koření. Vytvořte polotuhou směs, ze které lžičkou vykrajujte malé kuličky. Vkládejte je do mírně vroucí osolené vody nebo přímo do polévky a vařte asi 8–10 minut, dokud nevyplavou na povrch.

knedlíčky

Játrové knedlíčky jsou výtečná klasika. Zdroj foto: Pixabay.com – JosephineSmith

Krupicové knedlíčky

Hodí se do: jemných zeleninových polévek, ale i do vývaru pro děti.

Ingredience:

  • 60 g dětské krupice
  • 30 g másla
  • 1 vejce
  • špetka soli
  • muškátový květ nebo muškátový oříšek (volitelně)

Postup:

Máslo utřete s vejcem a špetkou soli, postupně vmíchejte krupici. Směs nechte 10 minut odležet, aby krupice nasákla tekutinu. Poté tvořte malé knedlíčky a vařte je v mírně vroucí osolené vodě 6–8 minut. Jsou lehounké a krásně nadýchané.

knedlíček

Krupicové knedlíčky můžete dát i dětem. Zdroj foto: Pixabay.com – Frederic

Bylinkové knedlíčky

Hodí se do: lehkých zeleninových vývarů, kuřecí polévky a bylinkových krémů.

Ingredience:

  • 1 vejce
  • 2 lžíce strouhanky nebo krupice
  • 1 lžíce změklého másla
  • hrst nasekaných čerstvých bylinek (pažitka, petrželka, libeček, tymián)
  • sůl, pepř

Postup:

Smíchejte máslo, vejce a strouhanku, přidejte nasekané bylinky a dochuťte solí a pepřem. Ze směsi tvořte malé kuličky a vařte je v osolené vodě 6–8 minut. Do kuřecí nebo zeleninové polévky jsou naprosto skvělé.

knedlíček

Bylinky dodávají knedlíčkům úžasnou chuť. Zdroj foto: Pixabay.com – Ulla

Sýrové knedlíčky

Hodí se do: česnečky, cibulačky nebo hustých zeleninových polévek.

Ingredience:

  • 80 g tvrdého sýra (eidam, gouda, parmazán)
  • 1 vejce
  • 2 lžíce strouhanky
  • špetka soli
  • trochu nasekané petrželky (volitelně)

Postup:

Sýr nastrouhejte najemno, smíchejte s vejcem, strouhankou a solí. Pokud chcete, přidejte petrželku. Tvořte menší knedlíčky a vařte je v osolené vodě přibližně 7 minut. Nejlépe chutnají v česnečce nebo hustších polévkách.

knedlíček

Sýrové knedlíčky jsou výborné do česnečky. Zdroj foto: Pixabay.com – TessL

Zeleninové knedlíčky

Hodí se do: rajské polévky, brokolicového či špenátového krému a lehkých vývarů.

Ingredience:

  • 1 menší mrkev (nastrouhaná najemno)
  • 1/2 cukety (nastrouhané a vymačkané)
  • 1 vejce
  • 2–3 lžíce strouhanky
  • sůl, pepř, muškátový oříšek

Postup:

Nastrouhanou zeleninu vymačkejte, aby pustila přebytečnou vodu. Smíchejte s vejcem, strouhankou a kořením. Vytvořte menší kuličky a vařte je v osolené vodě asi 8 minut. Dodají polévce krásnou barvu i jemnou chuť.

knedlíček

Zeleninové knedlíčky ještě víc zvýrazní chuť zeleninové polévky. Zdroj foto: Pixabay.com – EsterKowalska

Jak na to, aby se knedlíčky povedly

  • Konzistence těsta: Nemělo by být moc řídké, aby se knedlíčky nerozpadly, ani moc tuhé, jinak budou tvrdé. Pokud je těsto moc řídké, přidejte strouhanku nebo trochu mouky.
  • Tvarování: Knedlíčky je nejlepší tvarovat vlhkýma rukama nebo lžičkou, aby se těsto nelepilo.
  • Vaření: Vždy je vařte v osolené, mírně vroucí vodě. Když voda prudce bublá, knedlíčky se mohou rozpadnout.
  • Velikost: Raději menší než větší – uvaří se rychleji a v polévce působí elegantněji.

Polévka bez knedlíčků je jako jaro bez slunce – pořád dobrá, ale něco jí chybí. Ať už sáhnete po klasických játrových, jemných krupicových, svěžích bylinkových nebo netradičních sýrových, vždycky vaší polévce dodají šmrnc a udělají z ní plnohodnotné jídlo. Navíc se dají připravit předem a zamrazit, takže je máte vždycky po ruce.

Tak až budete příště vařit vývar nebo zeleninovou polévku, zkuste ji ozvláštnit některou z těchto variant. Uvidíte, že i obyčejná polévka se rázem promění ve sváteční pochoutku, na kterou se budete těšit.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Zář 2025>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
události
Nejnovější články
Štítky
Balkonovky Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2025 Príma Receptář