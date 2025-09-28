Co by byla polévka bez knedlíčků? Tyhle recepty vás dostanou
Polévka je základ české kuchyně. Zahřeje, zasytí a často dokáže být samostatným jídlem. Ale přiznejme si, co by to bylo za polévku bez knedlíčků? Tyhle malé kuličky dokážou obyčejnou hovězí nebo zeleninovou polévku povýšit na úplně jinou úroveň. A nejlepší na tom je, že možností, jaké knedlíčky si připravit, je spousta. Od klasických játrových, přes jemné krupicové, až po voňavé bylinkové nebo netradiční sýrové. Já vám dnes ukážu několik variant, které stojí za to vyzkoušet.
Játrové knedlíčky
Hodí se do: hovězího vývaru, kuřecí polévky nebo silného zeleninového bujónu.
Ingredience:
- 200 g jater (nejlépe vepřová nebo kuřecí)
- 1 vejce
- 2 lžíce strouhanky
- 1 stroužek česneku
- špetka majoránky
- sůl, pepř podle chuti
Postup:
Játra očistěte a najemno nasekejte nebo umelte. Vmíchejte vejce, prolisovaný česnek, strouhanku a koření. Vytvořte polotuhou směs, ze které lžičkou vykrajujte malé kuličky. Vkládejte je do mírně vroucí osolené vody nebo přímo do polévky a vařte asi 8–10 minut, dokud nevyplavou na povrch.
Krupicové knedlíčky
Hodí se do: jemných zeleninových polévek, ale i do vývaru pro děti.
Ingredience:
- 60 g dětské krupice
- 30 g másla
- 1 vejce
- špetka soli
- muškátový květ nebo muškátový oříšek (volitelně)
Postup:
Máslo utřete s vejcem a špetkou soli, postupně vmíchejte krupici. Směs nechte 10 minut odležet, aby krupice nasákla tekutinu. Poté tvořte malé knedlíčky a vařte je v mírně vroucí osolené vodě 6–8 minut. Jsou lehounké a krásně nadýchané.
Bylinkové knedlíčky
Hodí se do: lehkých zeleninových vývarů, kuřecí polévky a bylinkových krémů.
Ingredience:
- 1 vejce
- 2 lžíce strouhanky nebo krupice
- 1 lžíce změklého másla
- hrst nasekaných čerstvých bylinek (pažitka, petrželka, libeček, tymián)
- sůl, pepř
Postup:
Smíchejte máslo, vejce a strouhanku, přidejte nasekané bylinky a dochuťte solí a pepřem. Ze směsi tvořte malé kuličky a vařte je v osolené vodě 6–8 minut. Do kuřecí nebo zeleninové polévky jsou naprosto skvělé.
Sýrové knedlíčky
Hodí se do: česnečky, cibulačky nebo hustých zeleninových polévek.
Ingredience:
- 80 g tvrdého sýra (eidam, gouda, parmazán)
- 1 vejce
- 2 lžíce strouhanky
- špetka soli
- trochu nasekané petrželky (volitelně)
Postup:
Sýr nastrouhejte najemno, smíchejte s vejcem, strouhankou a solí. Pokud chcete, přidejte petrželku. Tvořte menší knedlíčky a vařte je v osolené vodě přibližně 7 minut. Nejlépe chutnají v česnečce nebo hustších polévkách.
Zeleninové knedlíčky
Hodí se do: rajské polévky, brokolicového či špenátového krému a lehkých vývarů.
Ingredience:
- 1 menší mrkev (nastrouhaná najemno)
- 1/2 cukety (nastrouhané a vymačkané)
- 1 vejce
- 2–3 lžíce strouhanky
- sůl, pepř, muškátový oříšek
Postup:
Nastrouhanou zeleninu vymačkejte, aby pustila přebytečnou vodu. Smíchejte s vejcem, strouhankou a kořením. Vytvořte menší kuličky a vařte je v osolené vodě asi 8 minut. Dodají polévce krásnou barvu i jemnou chuť.
Jak na to, aby se knedlíčky povedly
- Konzistence těsta: Nemělo by být moc řídké, aby se knedlíčky nerozpadly, ani moc tuhé, jinak budou tvrdé. Pokud je těsto moc řídké, přidejte strouhanku nebo trochu mouky.
- Tvarování: Knedlíčky je nejlepší tvarovat vlhkýma rukama nebo lžičkou, aby se těsto nelepilo.
- Vaření: Vždy je vařte v osolené, mírně vroucí vodě. Když voda prudce bublá, knedlíčky se mohou rozpadnout.
- Velikost: Raději menší než větší – uvaří se rychleji a v polévce působí elegantněji.
Polévka bez knedlíčků je jako jaro bez slunce – pořád dobrá, ale něco jí chybí. Ať už sáhnete po klasických játrových, jemných krupicových, svěžích bylinkových nebo netradičních sýrových, vždycky vaší polévce dodají šmrnc a udělají z ní plnohodnotné jídlo. Navíc se dají připravit předem a zamrazit, takže je máte vždycky po ruce.
Tak až budete příště vařit vývar nebo zeleninovou polévku, zkuste ji ozvláštnit některou z těchto variant. Uvidíte, že i obyčejná polévka se rázem promění ve sváteční pochoutku, na kterou se budete těšit.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.