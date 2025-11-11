Svatomartinská husa a další dobroty: Proč se na Martina hoduje a recepty, které stojí za vyzkoušení
Svatý Martin má svátek 11. listopadu a pro mnohé z nás je to den, který si spojujeme nejen s pranostikou „na svatého Martina, kouřívá se z komína“ nebo očekáváním prvního sněhu, ale hlavně s vůní pečené husy a sklenkou mladého vína. Tradice svatomartinských hodů má u nás dlouhou historii a pojí se k ní i úsměvná legenda, která vysvětluje, proč zrovna husa hraje hlavní roli.
Proč právě husa? Legenda, která se vypráví dodnes
Podle staré pověsti se Martin, který byl známý svou skromností, schoval do husího chlívku, aby se vyhnul jmenování biskupem. Husy ho ale prozradily hlasitým kejháním – a tak se prý stalo, že od té doby „platí trest“ na talíři. Ať už je to pravda nebo jen hezký příběh, jedno je jisté: husa se stala neodmyslitelnou součástí svatomartinské hostiny.
Svatomartinská hostina: víc než jen pečená husa
Tradičně se na Martina pekla celá husa a zpracovalo se z ní opravdu všechno. Byla to příležitost, kdy se sešla rodina u stolu a hodovalo se od polévky až po paštiku. Dnes už možná nevaříme tolik chodů jako naši předci, ale stojí za to některé z těchto specialit vyzkoušet.
Recepty, které stojí za to vyzkoušet
1. Pečená husa s jablky a kmínem
Klasika, bez které se Martin neobejde. Co budete potřebovat:
- celou husu (cca 4–5 kg)
- sůl, kmín
- pár jablek, případně cibuli
Postup: Husu důkladně očistěte, osolte zevnitř i zvenčí a posypte kmínem. Do břišní dutiny vložte nakrájená jablka (dodají šťavnatost a vůni). Pečte pomalu, ideálně 5–6 hodin při teplotě kolem 130 °C. Každou hodinu přelévejte výpekem. Výsledek? Křupavá kůžička a maso, které se rozpadá na vidličce.
2. Husí kaldoun (polévka z drobů)
Polévka, která se dělala vždy, aby se zužitkovalo vše. Ingredience:
- husí droby (srdce, žaludek, křídla, krk)
- zelenina do polévky (mrkev, petržel, celer)
- koření (nové koření, pepř, bobkový list)
- nudle nebo kapání
Postup: Drobky povařte s kořenovou zeleninou a kořením do měkka. Vývar přeceďte, maso oberte a vraťte zpět. Přidejte domácí nudle nebo kapání z vejce a mouky. Výsledkem je vydatná polévka, která zahřeje a skvěle navodí slavnostní atmosféru.
3. Plněný husí krk
Starý recept, na který se dnes trochu zapomíná, ale stojí za to ho vyzkoušet. Potřebujete:
- husí krk (stáhnutý z kůže)
- směs z mletého masa (nejlépe husího), rohlíku, vajíčka a bylinek
Postup: Směs naplňte do připravené husí kůže z krku a zašijte nebo spíchněte párátkem. Pečte společně s husou nebo samostatně v pekáčku. Výsledkem je delikatesa, která se dřív podávala jako předkrm.
4. Husí paštika
Pokrm, který se dá připravit dopředu a vydrží i několik dní. Ingredience:
- husí játra
- cibule, česnek
- máslo nebo husí sádlo
- sůl, pepř, bylinky (tymián, rozmarýn)
Postup: Játra orestujte s cibulkou a česnekem na másle nebo sádle. Ochuťte bylinkami a rozmixujte do hladké konzistence. Podávejte s čerstvým pečivem – ideálně ještě teplým martinským rohlíkem.
5. Uzená husí prsa
Trochu netradiční, ale výborná pochoutka. Pokud máte možnost udit, zkuste husí prsa naložit do směsi soli, česneku a koření, a poté je krátce vyudit. Výsledek je lahůdka, která se hodí k vínu i jako součást studeného pohoštění.
A co k tomu? Samozřejmě svatomartinské víno!
Tradiční hostinu doprovází i svatomartinské víno, které se v tento den oficiálně otevírá. Je mladé, svěží a ideálně se hodí k husím specialitám. Bílé, růžové i červené – vybere si každý.
Tradice, která spojuje rodinu
Pro mě je svatý Martin symbolem zastavení – chvíle, kdy se i v sychravém listopadu sejde rodina u stolu, doma voní pečená husa a člověk si připomene, že i obyčejné věci mají velký smysl. Nemusíte připravit pět chodů jako naši předci – stačí jeden recept, který vás naladí na tuhle tradici.
Ať už vsadíte na klasiku v podobě husy s knedlíkem a zelím, nebo vyzkoušíte třeba husí paštiku či kaldoun, jedno je jisté: svatý Martin přijede na bílém koni a přiveze nejen první sníh, ale i dobrou náladu a vůni, která se line z kuchyně.
