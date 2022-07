Sezóna jahod je v plném proudu – vyrobte si z nich lahodné dobroty!

Přiznáváme, že všichni v sezóně jahod tak trochu blázníme. Ačkoli se tyto sladké plody snadno pěstují, chutnají rozhodně mnohem lépe, když je dostanete v sezóně (na samosběru atd.), než když je kupujete v jiných ročních obdobích v obchodech– na tom se jistě všichni shodneme. Někdy se už ale jahod přejíme a přitom jich doma máme stále ještě větší množství, které je třeba nějak zužitkovat. Nejlepší způsob, jak si poradit se svým sladkým úlovkem je, uvařit ho v jednom (nebo více) z těchto skvělých jahodových receptů.

Sladké jahody

Počet porcí – 4, Celkový čas – 35 minut

Co budete potřebovat:

několik rozpůlených jahod

cukr

½ čajové lžičky strouhané citronové kůry

½ čajové lžičky vanilky

snítka máty na ozdobu

Postup: Jahody vložte do mísy. Přidejte cukr, citronovou kůru a vanilku a promíchejte. Nechte asi 30 minut macerovat při pokojové teplotě. Cukr vytáhne šťávu a vytvoří lahodný sirup. Před podáváním ozdobte snítkou máty.

Jahody v čokoládě

Počet porcí – 4 – 6, Doba přípravy – 5 minut, Celkový čas – 10 minut

Co budete potřebovat:

250 – 500 gramů jahod

130 – 200 gramů polosladké, hořké nebo mléčné čokolády, rozdělené na kousky

130 – 200 bílé čokolády, rozdělené

Sypání: nasekané pistácie, opražený kokos a lyofilizované jahody

Postup: Jahody opláchněte a důkladně osušte. Plech na pečení vyložte pergamenovým papírem. Odložte je stranou. Do dvou oddělených malých misek vhodných do mikrovlnné trouby dejte 3/4 šálku polosladké čokolády a 3/4 šálku bílé čokolády. Každou misku ohřívejte v mikrovlnné troubě v 30 sekundových intervalech a mezi jednotlivými intervaly míchejte, dokud se čokoláda z větší části nerozpustí, celkem 90 sekund. Do příslušných misek přidejte zbývající 1/4 šálku polosladké a 1/4 šálku bílé čokolády; míchejte, dokud nevznikne hladká hmota (v případě potřeby zahřívejte dalších 15 až 30 sekund). Jahody namočte tak, že do stopky jedné jahody zapíchnete párátko a ponoříte ji do požadované čokolády, přičemž ji promíchejte. Namočené bobule přeneste na vyložený plech. Postup opakujte se zbývajícími bobulemi. Než čokoládová poleva ztuhne, posypte bobule podle chuti posypkou, například posypem, nasekanými pistáciemi, opečeným kokosem nebo lyofilizovanými jahodami. V případě potřeby dejte na 10 minut do chladničky, aby čokoláda lépe ztuhla. Čokoládu, která zůstala v miskách, můžete v případě potřeby ohřát v mikrovlnné troubě po dobu 30 sekund na 50 % výkonu a pokapat jí obalené bobule.

Jahodová Sangria

Počet porcí – 12-16, Celkový čas – 10 minut

Co budete potřebovat:

1 láhev růžového vína

250 ml vodky s pomerančovou příchutí

jahody, oloupané a rozpůlené

1/2 hrnku červených hroznů, rozpůlených

1/2 hrnku cukru

1 láhev prosecca nebo jiného šumivého vína

½ šálku vody

Postup: Ve velkém džbánu smíchejte rosé, vodku, jahody, hroznové víno, cukr a 1/2 šálku vody. Uložte na 12 hodin do chladničky. Těsně před podáváním přilijte prosecco. Podávejte s ledem.

Jahodové máslo

Počet porcí – 1, Celkový čas – 10 minut

Co budete potřebovat:

cca 150-200 gramů nakrájených jahod

1 změklé máslo (můžete zkusit osolenou verzi)

Postup: V kuchyňském robotu smíchejte jahody a máslo. Pulzujte, dokud se máslo nespojí. Natřete na opečený toast nebo chléb.

Opravdu jednoduchý jahodový koláč

Počet porcí – 8, Doba přípravy – 15 minut, Celkový čas – 5 hodin 30 minut

Co budete potřebovat:

1 chlazená koláčová krusta (dá se koupit v obchodě)

500 – 1000 gramů čerstvých jahod, bez stopek, rozkrojené na poloviny

krystalový cukr

1 čajová lžička vanilkového extraktu

3 polévkové lžíce kukuřičného škrobu

voda

šlehačka na podávání

Postup: Na krustu: Upečte jednu vychlazenou krustu podle návodu na obalu. Nechte ji zcela vychladnout.

Na jahodovou náplň: V hrnci na středním ohni rozmixujte 1,5 hrnku jahod vidličkou a smíchejte je s cukrem, vanilkou a ¼ hrnku vody. Za častého míchání a rozmačkávání přiveďte k mírnému varu a vařte, dokud ovoce nezačne měknout a více se rozpadat, asi 5 minut. V malé misce rozšlehejte kukuřičný škrob a ½ šálku vody. Směs kukuřičného škrobu vmíchejte do vařící se jahodové směsi a na středním plameni směs opět přiveďte k varu. Snižte teplotu na středně nízkou a za častého míchání vařte do zhoustnutí asi 3 minuty. Odstavte z ohně a vmíchejte zbývající čerstvé jahody. Jahodovou směs ihned přelijte do koláčové formy. Nechte mírně vychladnout, asi 15 minut, a poté dejte do chladničky zcela vychladnout, asi 4 – 5 hodin.