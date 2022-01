Rychlé, snadné a lehké ovocné dezerty

Protože nás ještě čekají krásné teplé dny a jelikož jsme uprostřed sezóny, kdy jsou na trhu ke koupi různé druhy ovoce, tak by byla škoda toho nevyužít. Ovoce je nejen chutné a osvěžující, ale také plné důležitých vitamínů, které naše tělo potřebuje. Pokud jeho konzumaci zanedbáváte, vyrobte si některou z níže uvedených dobrot a dopřejte si tak (a vašim dětem) poctivou dávku zdraví.

Jahody v čokoládě

Co budete potřebovat:

cca 300-500g jahod

cca 200g čokolády nebo čokoládových lupínků (hořké, sladké, bílé, tmavé – volba je na vás)

2 polévkové lžíce kokosového oleje

Postup: Velký ploch vyložte pečícím papírem. Jahody pořádně omyjte a osušte papírovými utěrkami. V malé misce vhodné do mikrovlnné trouby zkombinujte kokosový olej spolu s čokoládou. Následně v 30 sekundových intervalech a za stálého míchání čokoládu rozehřívejte, dokud se zcela nerozpustí. Jahody namáčejte v čokoládě a pokládejte na připravený plech. Dejte do lednice a nechte zcela zatuhnout (cca 30 minut).

Prosecco hrozny

Co budete potřebovat:

cca 1kg hroznového vína

1 láhev (750ml) Prosecca

120 ml vodky

64g cukru

Postup: Hrozny dobře omyjte a vložte do větší mísy. Následně je zalijte proseccem a vodkou a nechte alespoň jednu hodinu odstát (namáčet) v lednici. Hrozny vyndejte, osušte a poté přendejte na malý plech a posypte cukrem. Plech protřepejte tam a zpět, dokud nejsou hrozny plně obaleny v cukru. Podávejte v misce.

Ovocný dip na ovoce

Co budete potřebovat:

2 (250g) bloky smetanového sýra, změklého

krém z marshmallow (najdete ke koupi na internetu)

šťávu z jednoho pomeranče

různé druhy ovoce k podávání

Postup: Ve velké míse vyšlehejte pomocí ručního mixéru smetanový sýr a krém z marshmallow, dokud nevznikne hladký krém. Poté vmíchejte pomerančový džus a důkladně promíchejte. Dejte do lednice a chlaďte (nejméně jednu hodinu), dokud nebudete chtít servírovat. Podávejte s ovocem.

Minidortíky z vodního melounu

Co budete potřebovat:

1 menší vodní meloun

šlehačku

cukrové zdobení

Postup: Ostrým kuchyňským nožem odkrojte z melounu kůru a seřízněte jeho spodní stranu, abyste si ho mohli postavit. Meloun nakrájejte na 5 cm silné plátky. Pomocí kulatého vykrajovátka vykrajujte z plátků melounu malá kolečka. Na vrch každého kola nastříkejte šlehačku a posypte zdobením. Servírujte!

Duhové ovocné špízy

Co budete potřebovat:

7 malin

7 jahod

7 mandarinkových dílků

7 kostek (plátků) z manga

7 kostek (plátků) ananasu

7 kostek (plátků) z kiwi

7 kuliček hroznového vína zeleného

7 kuliček hroznového vína červeného

14 borůvek

Postup: Vezměte 7 dřevěných špejlí a na každou navlékněte následující ovoce – 1 malinu, 1 jahodu, 1 díl mandarinky, 1 kostku z manga, 1 kostku z ananasu, 1 kostku z kiwi, 1 zelenou a 1 červenou bobuli a nakonec 2 borůvky. Uspořádejte do tvaru duhy a servírujte.

Broskvová zmrzlina

Co budete potřebovat:

3 šálky broskvové dužiny

2 litry mléka

1 polévková lžíce citronové šťávy

500 ml smetany

2 hrnky cukru

¼ čajové lžičky mandlového extraktu

4 vejce

Postup: K broskvové dužině přidejte lžíci citronové šťávy a 1 šálek cukru – vše nechte 1 hodinu odstát. Druhý šálek cukru a špetku soli přidejte k jemně rozšlehaným vejcím. Poté vmíchejte polovinu mléka. Směs cukru, vajec a mléka vařte ve vodní lázni, aby vznikla hustá směs (něco jako puding). Nechte vychladnout. Přidejte zbývající mléko, částečně ušlehanou smetanu, mandlový extrakt a sladkou broskvovou dužinu. Nalijte směs do nádobky či do vašeho zmrzlinovače a zmrazte (pokud jste dali směs do nádobky, tak v lednici). Pokyny a čas se mohou lišit. Z tohoto receptu budete mít 3,5 až 4 litry zmrzliny.