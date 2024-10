Řízky z hub jednoduše

Vydatné deště konečně přinesly nějaká pozitiva. Houby rostou jako po dešti! A snad i v oblastech, kde je na ně v tuto dobu za normálních okolností těžké narazit. V dnešním článku se zaměříme na řízky z hub. Ty totiž jí i ti, kteří o klasická houbová jídla nestojí. Zejména je pak milují děti.

Co dům, to jiný postup přípravy

Všechny vyladěné recepty by ale měly začít dokonalým rozpoznáním hub. Na podzim jsou řízky nejlepší z tvrdších hřibovitých hub. Velikost klobouku je nejvhodnější kolem 10 cm, protože to je houba ještě pevná a zároveň dostatečně velká, abyste se s řízky nepatlali půl odpoledne.

Houbu dokonale očistěte jemným kartáčkem a navlhčeným hadříkem, nikdy je nenamáčejte.

Hřiby neloupejte.

Klobouk nakrájejte na látky cca 0,5 cm.

Plátky nesolte ani nepřete, zbytečně pak pouští vodu.

Obalování

Trojobal je nestárnoucí klasikou, ale lze ho inovovat

Na ten budete potřebovat hladkou mouku, rozšlehané vejce, strouhanku z bílého pečiva.

Náš tip: Nesolit! Nespornou vychytávkou je, když houby nebudete solit, ale naopak hodně posolíte vejce a následně rozšleháte vidličkou. Na 2 vejce to bude asi jedna zarovnaná lžička soli, přidat můžete i špetku mletého pepře.

Náš tip: Zvolením strouhanky můžete řízky jaksepatří ozvláštnit! Strouhanka by měla být z bílého pečiva, ale už jsme ochutnali i řízky z chlebové strouhanky a nebyly špatné. Když jsme u chlebové strouhanky, určitě se nebráníme ani japonské chlebové Panko strouhance, která je poněkud hrubší, ale také velmi zajímavá a dá se bez problémů sehnat i v bezlepkové variantě. Pro celiaky je vhodná také strouhanka z kukuřičných lupínků, které jednoduše rozemelete.

Rostlinný olej, přepuštěné máslo, sádlo

Každý kousek houby obalíme nejprve v mouce (to jde na suchou, nesolenou houbu velmi dobře), poté ve vejci (to by mělo všude přilnout) a nakonec ve strouhance.

Smažíme v rozpáleném oleji. Zvolte nějaký méně aromatický, tedy řepkový nebo slunečnicový. Dobré je také přepuštěné máslo (Ghí) nebo sádlo.

Řízečky pečte z obou stran dozlatova, nechte okapat na ubrousku a podávejte jen tak jako chuťovku, s pečivem či brambory jako hlavní chod. Pokud máte dost času, přilepšete si i domácím dipem, který jednoduše vytvoříte ze zakysané smetany, soli a bylinek.

Co se zbylými kousky houby?

Odkrojky, které se nám nehodí na smažení jednoduše na oleji či sádle orestujeme se stejným množstvím na plátky nakrájené cibule. Máme tak dokonalý základ na bramboračku. Pokud máte základu více, není nic jednoduššího, než část odebrat a nechat na talířku vychladnou. Následně můžete v malé krabičce zamrazit na příště.