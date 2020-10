Recept na vynikající pečené rozmarýnové kuře

Miluji vůni kuřete pečeného v troubě. Bohatost jeho chutě spolu s čerstvým tymiánem, rozmarýnem a citronem vnese do našeho domova jednu z nejúžasnějších vůní, jakou si lze představit. Tento recept je navíc tak jednoduchý, že ho dokonale zvládne i začínající kuchař. Dobrou chuť!

Doba přípravy: 8 minut – Doba vaření: 1 hodina – Celkový čas: 1 hodina a 8 minut

Počet porcí: 5

Co budeme potřebovat:

1 velké kuře (mohou být i kuřecí čtvrtky, prsa, stehna)

tymián, rozmarýn (nebo jiné bylinky)

1 šálek soli

1 šálek cukru

citron

olivový olej

1/2 šálku másla, pokojové teploty

pepř

Postup:

Do většího hrnce nalijte vodu, přidejte 1 šálek soli a 1 šálek cukru. Umístěte kuře do roztoku a snažte se zajistit, aby jím bylo celé pokryto – můžeme ho zatížit pomocí talíře či pokličky. Takto nechte kuře odpočívat v ledničce zhruba 8-12 hodin, ideálně přes noc. Vyjměte ho z nálevu a důkladně osušte kuchyňskými papírovými útěrkami. Předehřejte troubu na 210°C. Smíchejte změklé máslo spolu se špetkou pepře a soli. Poté pečlivě, ale opatrně natřete tuto směs pod kůži kuřete, dávejte si ale pozor, abyste ji nenatrhli ani jinak nenarušili. Naplňte dutinu libovolnými bylinkami. V receptu je použit tymián, rozmarýn a citron, ale můžete použít také šalvěj, cibuli, mrkev či celer pro zvýraznění chuti. Kůži kuřete posypte solí a pepřem a potřete olivovým olejem. Vložte do trouby a pečte po dobu jedné hodiny. Před servírováním zkontrolujte nejsilnější část kuřete, abyste se ujistili, že je důkladně propečené.

Jako příloha se výborně hodí pečené brambory, bramborová kaše nebo česnekovo-parmezánový chřest. V případě, že místo celého kuřete použijete například prsa, pečlivě sledujte čas pečení, protože kuřecí kousky nepotřebují tolik času.

Musí se kuře vložit do slaného nálevu?

Není to nezbytně nutné, ale pokud kuře do nálevu vložíte, stane se mnohem chutnější. Navíc pomůže v mase při pečení udržet šťávu, takže konečný výsledek je bezchybný. Pokud však nejste zastánci soli či na jeho osolení nemáte čas, nevadí, i tak bude chutnat lahodně. Jen vezměte na vědomí fakt, že bez slaného nálevu může kuře při pečení trochu vyschnout.

Nutriční hodnoty:

Kalorie: 385, Celkový tuk: 23g, Nasycený tuk: 13g, Nenasycený tuk: 9g, Cholesterol: 65mg, Sodík: 22 794mg, Sacharidy: 42g, Cukr: 40g, Proteiny: 4g