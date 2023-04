Máte přebytek rebarbory a nevíte co s ní? Vytvořte si z ní chutný koláč či neobvyklý gin

Rebarbora je vynikající jarní/letní plodina, která se může použít v mnoha různých receptech, jelikož dodává do jídel nezaměnitelnou chuť a texturu. Pokud se chystáte využít sezónní rebarboru a hledáte inspiraci, tento článek je tím pravým pro vás. Přinášíme vám nejlepší recepty s rebarborou, které si zamilujete!

Rebarborový gin

Co budete potřebovat:

1 kg růžových stonků rebarbory

400 g krupicového cukru (nepoužívejte hnědý – zmatní barvu)

800 ml ginu

Postup: Rebarboru omyjte, okrájejte stonky a zbavte je spodních částí a listů. Stonky nakrájejte na 3 cm dlouhé kousky. Vložte ji do velké sklenice s cukrem. Vše protřepejte, zavřete a nechte přes noc stát. Cukr vytáhne z rebarbory šťávu. Po 24 hodinách přidejte gin, uzavřete a protřepejte. Než začnete pít, nechte asi 4 týdny odležet. Lák můžete přecedit přes mušelínovým sítem vyložené sítko a přelít do láhve, ale já často nechávám rebarboru a alkohol ve sklenici a takto je nalévám do nápojů. Časem rebarbora i gin získají mnohem bledší barvu – nevypadá to tak dramaticky.

Poznámka: Na chladném a tmavém místě by měl vydržet několik měsíců. Asi po čtyřech týdnech byste měli nálev přecedit a odstranit kousky rebarbory, abyste se pokusili zachovat barvu. Čím déle rebarboru v nálevu necháte, tím růžovější chytne odstín.

Rebarborový džem

Co budete potřebovat:

1 kg rebarbory, zvážené po ořezání, nakrájené na 3 cm kousky

1 kg cukru na zavařování (nebo 1 kg krupicového cukru a 1 x 8g sáček pektinu)

2 vanilkové lusky, podélně rozpůlené

šťáva z 1 citronu

Postup: Vložte malý talířek do mrazničky. Rebarboru vložte do zavařovací misky nebo do největšího hrnce s cukrem a rozpůlenými vanilkovými lusky. Za stálého míchání ji mírně zahřívejte, dokud se všechen cukr nerozpustí, pak do ní vymačkejte citronovou šťávu a zvyšte teplotu. Vařte asi 10 minut a průběžně odstraňujte sraženiny (ovoce by mělo být měkké). Vyzkoušejte bod tuhnutí tak, že lžičkou naberete trochu na vychlazený talíř. Po 1-2 minutách protlačte džem prstem – pokud se povrch zvrásní, je hotový, pokud ne, pokračujte ve vaření po 2 minutových intervalech a mezitím proveďte zkoušku. (Nebo pokud máte teploměr na cukr, měl by dosáhnout 105°C). Jakmile je džem hotový, nechte ho asi 15 minut vychladnout a pak ho naplňte do teplých sterilizovaných sklenic a uzavřete. Vydrží 6 měsíců na chladném a tmavém místě.

Rebarborový koláč

Co budete potřebovat:

Drobenka:

4 lžíce cukru

2 lžíce másla

5 lžic hrubé mouky

Těsto:

1 hrnek cukru

0.5 hrnku oleje

2 ks vejce

mléko

1 balíček kypřicího prášku do pečiva

2 hrnky polohrubé mouky

1 kelímek bílého jogurtu

Podle chuti:

rebarbora

Postup: Všechny ingredience, které máme připravené na těsto důkladně smícháme. Mléka dáme pouze tolik, aby těsto šlo vylít na plech. Následně rozetřeme těsto rovnoměrně na plech vyložený pečícím papírem. Rebarboru oloupeme, nakrájíme na špalíčky 1 – 2 cm dlouhé a posypeme jí těsto. Nakonec si z másla, cukru a mouky vypracujeme drobenku, kterou posypeme celý koláč. Rychlý rebarborový koláč s drobenkou pečeme ve vyhřáté troubě na 170 °C asi 20 – 30 minut. Upečený koláč necháme vychladnout, nakrájíme a můžeme podávat.

Sorbet z rebarbory a badyánu

Co budete potřebovat:

700 g rebarbory, ořezané, opláchnuté a nakrájené na 2 cm dlouhé kousky.

140 g zlatého krupicového cukru

3 lžíce tekuté glukózy (dobrý je Dr. Oetker)

1 vanilkový lusk

2 hvězdičky anýzu

šťáva z 1 citronu

1 lžíce vodky (nepovinné)

Postup: Rebarboru vložte do hrnce a přidejte cukr, 75 ml vody a tekutou glukózu. Z vanilkového lusku vyškrábněte semínka a přidejte je do hrnce (i s luskem) spolu s badyánem. Postavte na středně silný oheň a za občasného míchání přiveďte k varu. Mírně snižte teplotu a vařte 15 minut, dokud se cukr nerozpustí a ovoce nezměkne a nezačne se rozpadat. Odstavte z ohně a vylovte vanilkový lusk a badyán. V mixéru rozmixujte na pyré. Směs přelijte přes jemné sítko a odstraňte zbylé žilnaté kousky rebarbory. Přendejte do džbánu a vmíchejte citronovou šťávu a vodku, pokud ji používáte. Přikryjte a dejte do chladničky, dokud nebude zcela vychlazená, a poté ji podle pokynů výrobce rozmixujte ve zmrzlinovači. Před podáváním sorbet seškrábněte do vzduchotěsné nádoby a nechte ho zmrazit alespoň 3 hodiny. Zmražený vydrží až 1 měsíc.

