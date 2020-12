Máte již dost otřepaných vánočních receptů? Zabodujte s těmito originálními

Jistým způsobem se každý z nás těší na klasiku. Klasiku v podobě bramborového salátu a ryby na jakýkoliv způsob. A na zelňačku, případně houbovou polévku. Jsou to tradice, které jsou pro nás vzácné. Není to jídlo, které si vychutnáváme každou neděli. Možná by se ale nejeden z nás potěšil, kdyby se něco na vánočním stole obmění. Koláče a snacky nemusí být jen o punčovním řezu, medvědích tlapkách a pagáčů. Pokud byste na vašem stole rádi uvítali něco originálního, připravili jsme si pro vás těchto 5 receptů.

Dort – Red velvet

Jistě jste již slyšeli o krásném, minimalistickém, no zajímavém dortu Red velvet. Že nejde právě o nejvánočnější kousek? A proč ne? Buďte originální a připravte na váš stůl tuhle krásku. Jednoznačně se na vás nikdo nebude zlobit.

Nejdřív si předehřejte troubu na 180 stupňů. Kulatou formu na dort potřete máslem a vysypte kakaovým práškem. Připravte si klasické piškotové těsto. Nezapomeňte však na červené barvivo. Jinak by celý Red velvet byl pouze velvet. Nalijte těsto do vymazané formy a pečte přibližně 25 minut. Zatím si připravte krém z mascarpone nebo jiného krémového sýra. Když bude dort hotový, počkejte až vychladne. Nejlépe přes noc. Krémem následně dort potřete zevnitř i zvenku, jako kdybyste plnili klasický dort. Red velvet dort můžete ozdobit podle fantazie. Ta dá! Před vámi je hotová bílo-červená kráska. Přesný postup naleznete ZDE.

Vánoční stromeček plněný sýrem

Abychom nezůstali jenom při sladkém, máme pro vás vánoční stromeček plněný sýrem. I Vám se už zbíhají sliny? Na rozdíl od klasického stromečku, tenhle neopadává. Je plněn lahodnou mozzarellou a posypaný bylinkami. Postup je skutečně nenáročný jak na přípravu, tak na ingredience. Základem je mouka a sýr. Zpestřete vaše vánoční prostírání touhle specialitou a zajisté se stane jednou z vašich oblíbených.

TIP

Nechcete se letos na Vánoce zbytečně přejídat? Objevte recepty na lehké, nejen vánoční večeře.

Brusinkové koláčky

Nyní vneseme trochu klasiky do něčeho originálního. Každý z nás jistě zná linecká kolečka. Nicméně, linecké koláčky nemusí mít jen tvar kolečka nebo hvězdičky a uprostřed díru. Buďte originální a změňte jejich tvar. Je nám jasné, že doma máte osvědčený recept na ty nejlepší linecké, který se posouvá z generace na generaci. Pokud však přece jen ne, návod na to, jak připravit koláčky s brusinkovou omáčkou naleznete ZDE.

Ořechová vánoční bábovka

Bábovka je opět samozřejmou klasikou. Co tak ale připravit bábovku v zajímavé formě. Například ve tvaru adventního věnce či stromků. Těšit se můžete na chuť vanilky, vůni skořice a lískové ořechy. Dokonalá vánoční kombinace chutí a vůní. Pokud jednou ochutnáte oříškovou bábovku, po jiné již nesáhnete.

Rada odborníka

Když si už dáte takovou námahu s vánočním pečením a vařením, ujistěte se, že nezapomenete i na poslední detaily. Dokonalé vánoční prostírání je totiž třešnička na dortu. A vaše díla si rozhodně zaslouží být součástí krásné dekorace.

Pomerančové sušenky s pistáciemi

Pistácie má rád snad každý. Avšak v kombinaci s pomerančem? Rozhodně ano! Představte si lahodné máslové sušenky polité sladkou pomerančovou polevou a posypané pistáciemi. Zní to jako docela dobrá pochoutka. Vsadíme se, že pokud ochutnáte jeden, nezůstanete jenom při něm. Příprava pomerančových sušenek vám zabere pouze 15 minut. Krásně vypadají a skvěle chutnají. Myslíme, že vám v cestě nic nestojí a do jejich přípravy se můžete pustit už dnes.

Závěr

Ať už zůstanete věrní klasice nebo se rozhodnete pro originalitu, je jenom na vás. Nezapomínejte, že to, co dělá Vánoce Vánocemi je naše rodina, přátelé a dobrá, pohodová nálada.