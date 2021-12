Máte doma jedlé dýně? Vyzkoušejte vynikající dýňové recepty!

Jakmile se začne ochlazovat a ranní teploty klesají k bodu mrazu, znamená to jediné – dýňová sezóna je tu! Tato výživná oranžová tykev je v kuchyních nejčastěji velmi oblíbená v čase od září až do konce listopadu (občas i v prosinci), kdy se dá využít v mnoha rozmanitých, lahodných receptech. Bohužel je sezóna dýní poměrně krátká a proto je nyní ta nejvhodnější doba na jejich kulinářské využití. Pojďme se společně podívat na ty nejlepší, poměrně snadné a vynikající recepty z nich!

Jak upéct dýni

Nejlepší způsob, jak vařit dýni, je upéct ji, jelikož má často vysoký obsah vody, tak vám pečení pomůže ji trochu vysušit a zkoncentrovat chuť. Velkým, těžkým nožem rozřezejte dýni na menší kousky, vydlabejte semínka a škrabkou na brambory či opatrně pomocí nože oloupejte slupku. Nakrájejte na kostičky nebo větší kousky a poté promíchejte s kapkou olivového oleje a spoustou koření dle vlastní volby. Rozložte na velký, nepřilnavý plech (ten můžete vyložit pečícím papírem) a poté pečte v troubě při 180°C (záleží na typu vaší trouby, každá peče jinak) dokud nezměkne. Čas bude záležet na vaší dýni, ale doba pečení by měla být cca 30-40 minut.

Jak opéct dýňová semínka

Chcete-li opéct dýňová semínka, vydlabejte z dýně její obsah, který následně vložte do misky. Oddělte dužinu od semínek a ta propláchněte vodou. Tím se zbavíte zbývající dužiny, která by mohla ulpět na semínkách. Semínka důkladně osušte například za pomoci papírové kuchyňské utěrky a rozložte je na pečící papír. Troubu zahřejte na 180°C (opět, každá trouba peče jinak).

Na semínka nakapejte olivový olej a posypte je pořádnou špetkou mořské soli, důkladně promíchejte. Pokud chcete, přidejte další dochucovadla (chilli vločky, uzenou papriku, kmín) a promíchejte. Pečte 10-15 minut za občasného promíchání, dokud nezezlátnou. Po dopečení nechte vychladnout na tácku a následně uchovávejte ve vzduchotěsné nádobě.

Dýňová polévka se slaninou

Co budete potřebovat:

1 polévkovou lžíci rostlinného oleje

50 gramů másla

1 cibuli, nasekanou najemno

150 gramů kvalitní slaniny, nakrájené na malé kousky

½ dýně, oloupané, zbavené semínek a nakrájené na středně velké kousky (budete potřebovat asi 500 gramů)

1 litr kuřecího vývaru

100 ml smetany na vaření

3 polévkové lžíce dýňových semínek, opražených

javorový sirup, na pokapání (volitelné)

Postup: Ve velké pánvi s hlubším dnem rozehřejte olej spolu s 25 gramy másla. Přidejte cibuli, špetku soli a vařte na mírném ohni 10 minut nebo do měkka. Přidejte 60 gramů slaniny a vařte dalších 5 minut, dokud slanina neuvolní tuk. Poté zvyšte teplo na střední stupeň, přidejte dýni, vývar a okořeňte. Přiveďte k varu, poté snižte teplotu na mírný oheň, přikryjte pokličkou a vařte asi 40 minut, dokud dýně nezměkne. Zalijte smetanou, znovu přiveďte k varu a stáhněte z ohně.

Odložte část tekutiny, následně zbylou dýni rozmixujte dohladka a postupně přilévejte tekutinu zpět do pánve (přidejte více tekutiny, pokud máte radši řidší konzistenci). Přeceďte přes jemné síto, zkontrolujte, jestli nepotřebuje dochutit kořením a dejte stranou. Na pánvi na nejvyšší teplotě rozpustíme zbylé máslo a zbytek slaniny osmažíme spolu s černým pepřem po dobu 5 minut. Slaninu rozdělte mezi čtyři talíře (misky), polévku znovu ohřejte a nalijte. Před servírováním posypte polévku orestovanými dýňovými semínky a zakápneme javorovým sirupem.

Salát s pečenou dýní

Co budete potřebovat:

4 polévkové lžíce olivového oleje

2 čajové lžičky mletého koriandru

2 čajové lžičky mletého kmínu

2 čajové lžičky uzené papriky

1 čajovou lžičku sušených chilli vloček

500 gramů dýně, bez semen a nakrájené na kostičky

2 červené cibule, nakrájené na klínky

cizrna ½ x 400 gramů plechovka, scezená

150 gramů kapusty

50 gramů feta sýru (volitelné)

Dresink:

100 gramů přírodního jogurtu

1 polévkovou lžíci tahini

1 citron, odšťavněný

trochu koriandru

Postup: Zahřejte troubu na 200°C. Do misky dejte olivový olej, mletý koriandr, kmín, uzenou papriku, chilli vločky, trochu koření, dýni, červenou cibuli a dobře promíchejte. Směs vyklopte na velký kus pečícího papíru, aby vše mělo dostatek místa a hezky se vše propeklo a bylo křupavé a pečte po dobu 30 minut. Následně na plech přidejte cizrnu, vše pořádně promíchejte a vložte zpět do trouby na 20 minut. Mezitím vložte jogurt, tahini, citronovou šťávu a koriandr do kuchyňského mixéru se 4 polévkovými lžícemi vody a šlehejte, dokud nebude směs hladká a zelená. Směs by měla být hladká. Do větší misky vložte kapustu a ½ dresinku a promíchejte čistýma rukama. Nechte marinovat po dobu 20 minut (po 10 minutách z celkových 20 minut, znovu promíchejte rukama). Vyndejte dýni z trouby – měla by být upečená dozlatova a „zuhelnatěná“. Nechte 5 minut vychladnout. Jakmile dýně mírně vychladne, vložte ji do mísy ke kapustě a dobře promíchejte. Podávejte na velkých talířích, pokapejte větším množstvím dresinku a posypte sýrem feta, pokud chcete.

Dýňové máslo

Co budete potřebovat:

200 gramů dýňových semínek

2 polévkové lžíce avokádového oleje nebo rozpuštěného kokosového oleje

1 polévkovou lžičku datlového sirupu (volitelné)

4 plátky opečeného žitného chleba

Ozdoba:

plátky červeného jablka a chia semínka

nakrájený celer a rozdrcené vlašské ořechy

banán, mletá skořice a agávový sirup

Postup: Dýňová semínka vyklopte na pánev a opékejte na mírném ohni po dobu 5-8 minut, každých pár minut promíchejte, aby se opekly obě strany, dokud nezezlátnou a nevoní. Odstraňte semínka z pánve a nechte zcela vychladnout. Následně semínka nasypejte do kuchyňského mixéru a rozmixujte na jemný prášek, může to trvat až 10 minut, takže pokud se váš mixér začne přehřívat, vypněte jej a nechte vychladnout, než budete pokračovat. Do prášku nalijte avokádový olej a vhoďte špetku mořské soli, znovu mixujte, dokud nevznikne hladká směs. Přidejte datlový sirup (pokud ho používáte) a znovu promixujte. Jednu polévkovou lžíci dýňového másla rozetřete na opečený žitný chléb a podávejte s dozdobením, které máte rádi. Zbytek másla vydrží, dobře zakrytý, v lednici až po dobu jednoho týdne.