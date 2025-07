Máte čerstvou zeleninu ze zahrádky? Uvařte si výtečné a zdravé ratatouille!

Pamatujete si ten animák Ratatouille? Malý myšák Remy, co miluje vaření, vdechne život obyčejnému zeleninovému jídlu a způsobí revoluci v pařížské kuchyni. A teď upřímně – kdo z nás po tom filmu neměl chuť jít do kuchyně a uvařit si to taky?

No tak si to uvařte! A klidně rovnou z vlastní zahrádky, protože právě teď v létě je ten nejlepší čas. Cukety, lilky, papriky, rajčata – všechno dozrává, voní sluncem a chutná tak, že to ani nepotřebuje složité recepty. Stačí trocha trpělivosti, dobrý olej a láska k jídlu. A když si k tomu pustíte tu slavnou scénu z filmu, třeba taky na chvilku zapomenete, že nejste v Paříži, ale na chatě v Berouně.

Co to vlastně je, to ratatouille?

Ratatouille (čtěte ratatuj) je tradiční jídlo z francouzské Provence, původně pokrm chudých, co si dělali ze všeho, co měli zrovna na zahradě. A jak už to u takových jídel bývá, právě díky jednoduchosti a čerstvým surovinám je to dokonalé. Každá rodina má svůj vlastní recept – někdo dusí zeleninu dohromady, někdo po vrstvách, někdo ji nejdřív opéká, někdo peče.

Ať už zvolíte jakoukoli variantu, základ zůstává: rajčata, paprika, cuketa, lilek, cibule, česnek, bylinky a olivový olej.

Co potřebujete (na klasickou verzi pro 4 osoby)

1 střední lilek

1 větší cuketu

2–3 rajčata (nebo klidně hrst cherry)

1 červená paprika

1 žlutá paprika (pro barvu a chuť)

1 větší cibule

2–3 stroužky česneku

olivový olej

sůl, pepř

sušené nebo čerstvé bylinky: tymián, rozmarýn, oregáno, případně špetka levandule

volitelně: kapka bílého vína nebo pár lístků bazalky navrch

Postup – pomalé vaření pro maximální chuť

Nejprve nakrájejte všechnu zeleninu na kolečka nebo půlkolečka. Já mám ráda tenčí plátky, jako ve filmu, ale klidně to nasekejte rustikálněji.

Lilek můžete lehce posolit a nechat „vypotit“, ať ztratí hořkost.

Na pánvi nebo v hlubším kastrolu rozehřejte olivový olej.

Osmahněte cibuli, přidejte česnek, pak papriky. Chvíli opékejte.

Poté přidejte lilek, cuketu a nakonec rajčata. Promíchejte, osolte, opepřete, přidejte bylinky.

Ztlumte plamen, přikryjte pokličkou a nechte pomalu dusit 30–40 minut, dokud zelenina nezměkne, ale nerozpadne se.

Pokud máte trpělivost, můžete zeleninu vrstvit do zapékací mísy (jako ve filmu), pokapat olejem a péct v troubě na 180 °C cca 40 minut. Výsledek bude esteticky i chuťově výstavní.

A jak to podávat?

S křupavou bagetou a skleničkou bílého vína

K pečenému masu nebo rybě

Jako teplé hlavní jídlo s kuskusem, rýží nebo bramborami

Nebo studené, druhý den z lednice – chutě se krásně propojí

Ať už ho připravíte jakkoliv, ratatouille je lehké, výživné a naprosto božské jídlo, které vás překvapí svou hloubkou chutí, i když je „jen ze zeleniny“.

Vlastní zelenina? Nejlepší ingredience

Pokud máte zahrádku, máte vyhráno. Vlastní cukety, papriky nebo lilky jsou úplně jiná liga než ty z obchodu. Nejenže víte, čím jste je pohnojili (nebo čím ne!), ale hlavně chutnají plně, opravdově, a tak nějak sluncem. Pokud ještě nemáte lilek, dejte si ho příští rok – pěstuje se překvapivě dobře i v nádobě na balkoně.

Pohádka, co se dá jíst

Takže až příště budete koukat na Ratatouille a děti budou říkat: „Mami, co to je za jídlo, to vypadá dobře!“, můžete jim s klidem odpovědět: „To si zítra uvaříme! Máme na to všechno ze zahrady.“

A pak už jen zapněte troubu, otevřete okno, a nechte vůni bylinek a zeleniny provonět celý dům. Na chvíli se přenesete do slunné Provence – a to i s vaším malým pomocníkem v kuchyni.