Magické účinky hřebíčku

Velmi aromatické koření, kterým hřebíček bezpochyby určitě je, určitě znáte a využíváte ho v kuchyni. Věděli jste ale také to, že dříve byl hřebíček ceněn úplně stejně, jako zlato? To si zasloužil díky svým vlastnostem, které jsou i dnes velmi cenné právě v léčitelství. Jde o opravdu skvělý přírodní lék, který vám dokáže ulevit křečí, nebo bolestí. Mimo to, také posiluje pleť a podporuje trávení. Jde zkrátka o přírodní zázrak.

Kam sahají kořeny hřebíčku?

Že hřebíček je velmi aromatické koření již víme, víte ale také to, jak daleko sahá jeho historie? První zmínky o hřebíčku bychom našli až v daleké, exotické Číně z dob 3. století před naším letopočtem. Právě v této době byl hřebíček doslova ceněn zlatem. To dnes již naštěstí neplatí a hřebíček můžete zakoupit poměrně jednoduše v každém supermarketu, přibližně za 50 korun.

Proč je hřebíček tak cenný?

Jeho účinky jsou tak magické především protože obsahuje opravdu velké množství silice. Především sloučeninu eugenol. Právě díky té má lokální anestetické a antiseptické účinky. Mimo to také obsahuje velké množství pryskyřice, třísloviny, flavonoidy a olej. Právě tento soubor látek má na svědomí to, že hřebíček je tak cenný a účinný přírodní lék.

Jaké má hřebíček účinky?

Za zmínku určitě stojí jeho antibakteriální účinky, které ničí bakterie a také posilují imunitu. Další účinek má hřebíček analgetický, díky tomu snižuje a odbourává bolest. Dále má také antiseptické účinky, díky kterým působí desinfekčně. Dále má také anestetické a močopudné účinky.

Uleví i od bolesti zubů

Pokud vás trápí bolest zubů, možná vás právě hřebíček bude moci zachránit. A to právě díky jeho dezinfekčním a antibakteriálním účinkům. Je tedy skvělý pro celkovou hygienu úst a také dokáže utlumit bolavé zuby. Pokud jste po trhání zubů, nebo vás trápí zánět dásní, můžete hřebíček také vyzkoušet, zabraňuje totiž šíření případných infekcí. A jak hřebíček v tomto případě užívat? Nejlépe uděláte, pokud si jeden, nebo dva hřebíčky vložíte do úst a rozkoušete je. Rozkousaný hřebíček ale rozhodně nepolykejte, ale nechte ho v ústech, co nejdéle to vydržíte a poté ho vyplivněte. Pokud se vám ale do tohoto způsobu užívání nechce, můžete také vyzkoušet hřebíčkovou tinkturu. Tu můžete zakoupit v každé dobré lékárně, ale můžete si jí také vyrobit doma.

Domácí tinktura z hřebíčku

Výroba není nikterak složitá. Budete potřebovat jeden litr alespoň 60% lihu, do kterého naložte celý sáček (20g) hřebíčku. Poté přidejte celou tyčinku skořice a nechte 2 týdny louhovat na tmavém místě. Po této době tinkturu přeceďte a skladujte v tmavé, uzavíratelné lahvi. Touto tinkturou si pak můžete dvakrát denně vyplachovat ústa, nebo jí můžete nakapat přímo na postižené místo.

Hřebíčkový olej

Olej z hřebíčku je velmi silná věc, a proto ho nikdy neužívejte bez ředění. Je však také doslova zázračný. Dokáže zničit choroboplodné zárodky a je skvělým pomocníkem při zánětu jater virového původu. Velmi se osvědčil také při tuberkulóze. Hřebíčkový olej také velmi často najdete ve složení vietnamských a čínských balzámů. Hřebíčkový olej je také skvělým pomocníkem při bolestech kloubů, postačí, pokud ho jemně vetřete na bolavý kloub a zbytek práce už nechte na oleji. Užívat ho také můžete i vnitřně. Do 2 dcl vody přidejte 1 kapku oleje a je hotovo.

Hřebíčková aromaterapie

Při zánětech horních cest dýchacích, tedy při kašli, rýmě, zánětu dutin, plic nebo i při astmatu, může pomoci aromaterapie, která navíc i skvěle vydesinfikuje místnost. Nikdy však nepřekračujte doporučené dávkování, v takovém případě by totiž mohlo dojít k podráždění sliznice.