Kdy začít s pečením vánočních perníčků?

Vánoční svátky se neobejdou bez vůně cukroví a perníčků. Ihned se po domě rozlehne aroma citrónu, skořice, hřebíčku, muškátového oříšku či badyánu. To už všichni ví, že je za dveřmi nejkrásnější období roku.

Historie perníku je dlouhá, nicméně se nejdříve začal vyrábět v hanzovních městech. Oblíbený je zejména v Německu, Rakousku, Holandsku a České republice, kde ho údajně známe od 14. století. Nejpopulárnější je u nás pardubický perník.

Perník a jeho složení

Lahodné sladké pečivo má hnědou barvu a jeho klíčovou ingrediencí je med. Dále musí obsahovat mouku, mléko, vejce, cukr, směs koření a sodu. Perníčky mají nejrůznější tvary, které se vykrajují pomocí tvořítek a mohou být nazdobeny bílkovou polevou, čokoládou i marmeládou. Rovněž se s z nich slepuje perníková chaloupka a betlém. Pokud chceme perníčky na Vánoce měkké, měly by se připravovat asi měsíc dopředu. Skladujeme na suchém a chladném místě.

Směs koření hraje prim

S pečením perníčků by se mělo ideálně začít už v prvním adventním týdnu, jinak do Vánoc nezměknou. Samozřejmě záleží na receptu a poměru surovin v něm. Pakliže použijete moučkový cukr místo krystalového, budou perníky ihned měkké. To platí i s medem a vejci, hodně medu a vajec rovná se tvrdé perníčky. Dle babských rad se do uzavřené dózy k perníku přidává rozkrojené jablko, krajíc chleba či pomerančovou kůra. Někdo říká, že mají být perníčky na vlhkém místě, ale to je diskutabilní, poté změknou, ale mají nepříjemnou pachuť. Klíčem k úspěchu je čas. Jestliže nemáte kupovanou směs koření, nevadí. Stačí do něj nastrouhat citronovou kůru a muškátový oříšek, rozdrtit hřebíček, badyán a nasypat mletou skořici. Těsto by se mělo v lednici nechat odležet aspoň jeden den, ať se všechny chutě a vůně propojí.

A protože nyní je ta správná doba začít péct perníčky, které se musí uležet, přinášíme vám odzkoušený recept.

Recept na perníky, které musí odležet

– cca 1 kg hladké mouky (dle konzistence těsta)

– 300 g cukru moučka

– 5 vajec (musí se dobře propracovat, jinak bude těsto jako vaječina)

– 12 lžic medu

– 5 dkg sádla (jsou po něm lepší)

– lžičku sody (je lepší než prášek do pečiva)

– perníkové koření, citrónová kůra, dle chuti kakao anebo mleté ořechy

Ze všech surovin zpracujte hladké těsto, které nechte asi 2 hodiny odpočinout v lednici. Půl hodiny před zpracováním ještě nechte o pokojové teplotě. Těsto rozválejte, není třeba jej podsypávat. Vykrájete perník, poskládejte na plech s pečícím papírem, potřete rozšlehaným vejcem a péct cca na 180 stupňů do jemného zhnědnutí.

Perníky dejte uležet do zavírací dózy s polovinou jablíčka. Jejich změknutí bude trvat i několik týdnů.

Jak nazdobit perníčky?

Zdobení je jednoduché a potěší i malé dětičky. Stačí si připravit tak akorát tuhou polevu z 1 bílku, cukru a pár kapek citrónové šťávy anebo rumu. Jen pozor na dokonalé míchání, ručně to trvá asi 15 minut. Pokud je poleva řídká, přidává se cukr.

Tipy, jak na dokonalou cukrovou polevu najdete ZDE.

Ke zdobení postačí pevnější mikroténový sáček, kterému se ustřihne okraj anebo cukrářské špičky. Pomocí potravinářského barviva docílíte všemožných odstínů. Perníky je možné nazdobit i čokoládou a posypat zdobením.

Náš tip: Perníčky můžete natřít rozšlehaným vejcem až po vyjmutí z trouby, ještě horké. Pokud navíc do vejce přidáte trochu potravinářského barviva, dostanete ihned barevné perníčky, které jednoduše dozdobíte bílou cukrovou polevou. Je to velmi jedndouché a efektní. Děti také jistě ocení zdobení perníčků marcipánem nebo fondánem. K tomu slouží silokonové formy, které stačí vysypat moučkovým cukrem a hmotu vtlačit.

V dnešní době si můžete těsto na perníky i hotové výrobky zakoupit v obchodě, ale to byste ochudili o jednu z nejkrásnějších příprav na vánoční svátky.