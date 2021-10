Jak nahradit čerstvé bylinky sušenými a obráceně v jakémkoli receptu

Zatímco mnoho receptů uvádí či doporučuje použití čerstvých bylin, někdy zkrátka nejsou k dispozici, nebo není praktické kupovat celý svazek, když potřebujete pouze malé množství. V takových případech je lze nahradit bylinkami sušenými. Ať už používáte kteroukoli z těchto dvou variant, bylinky posilují chuť a vůni všeho, co s nimi vaříte. Přečtěte si náš návod, kde vás naučíme, jak používat jejich správný poměr. Díky tomu budete mít zásobu bylinek po celý rok!

Kompletní průvodce pro čerstvé a sušené bylinky

Čerstvé bylinky jsou obvykle nejméně z 80% tvořeny vodou, takže jakmile jsou sušené, obsahují koncentrovanější chuť, než čerstvé. Z tohoto důvodu potřebujete obecně při výměně sušených bylin za čerstvé menší množství. Nejlepších dochucovacích výsledků při nahrazování sušených bylin čerstvými dosáhnete, pokud přidáte sušenou bylinku do receptu hned na začátku vaření a ne až na konci. To umožňuje její chuti prosáknout do zbytku surovin a smíchat se s nimi.

Nahrazování čerstvých bylin

Obecná zásada nahrazování čerstvých bylin za suché: Použijte jednu třetinu množství sušené bylinky na čerstvou bylinku uvedenou v receptu. Pokud například potřebujete nahradit čerstvou šalvěj za sušenou, kde se vyžaduje 1 polévková lžíce čerstvé šalvěje, tak místo toho použijte 1 čajovou lžičku sušené varianty.

Mějte na paměti, že když nahrazujete čerstvé bylinky sušenými, je vždy snazší raději postupně přidávat než ubírat (ve skutečnosti je totiž prakticky nemožné odstranit sušený rozmarýn z receptu na kuře, jakmile jej smícháte a aplikujete na maso), takže raději postupujte opatrně a přidávejte po málu (nebo raději dochucujte až po úplném dovaření).

Zatímco tento poměr 3:1 funguje v mnoha případech, když chcete nahradit čerstvé bylinky sušenými, existuje několik výjimek pro jisté jiné druhy koření. Pamatujte na to při nahrazování koření, které není typickým listovým kořením. Mezi to spadá například:

Česnek: Zkuste ½ čajové lžičky sušeného mletého česneku na stroužek čerstvého česneku

Zázvor: Zkuste ¼ čajové lžičky sušeného mletého zázvoru na 1 čajovou lžičku strouhaného čerstvého kořene zázvoru

Kurkuma: Zkuste ¼ čajové lžičky sušené mleté kurkumy na 1 čajovou lžičku strouhaného čerstvého kořene kurkumy

Cibule: Zkuste 1 čajovou lžičku cibulového prášku na středně velkou čerstvou cibuli

Nahrazování sušených mletých bylin sušenými listovými bylinkami

Hledáte pomoc při nahrazování mletých bylinek (ty, které vypadají téměř jako prášek), jako je oregano, bazalka nebo bobkový list, za sušené listové bylinky (ty bylinky, které jsou sušené a udržují si tvar listu)? Použijte přibližně polovinu množství sušené bylinky, namísto množství, které je uvedeno v receptu.

Nahrazení mrazem sušených bylin čerstvými

Toto nahrazování čerstvých na suché bylinky funguje na tradičně sušené bylinky, ale ne na lyofilizované odrůdy, které můžete znát z různých obchodů či e-shopů. Mrazem sušené bylinky a koření může nahradit čerstvé bylinky ve stejném množství. Pokud tedy budete nahrazovat čerstvé bylinky lyofilizovanými, použijte jich tolik, kolik vyžaduje recept.

Bonusové tipy pro náhradu sušených bylin za čerstvé

Sušené bylinky mají většinou lepší efekt v potravinách, které máte rádi raději vařené než raw, takže bylinky mohou krásně změknout a vylouhovat se do potravin. Dušená jídla, chilli, polévky, omáčky a další věci, které plánujete vařit, jsou skvělé příležitosti, kde můžete zvážit náhradu sušených bylin za čerstvé. Pokud můžete, držte se čerstvých bylinek u receptů, jako jsou domácí salsy, saláty (salát Caprese se sušenou bazalkou není takovým chuťovým požitkem, jako s bazalkou čerstvou, že?). A další nevařené pokrmy.

Když používáte převádění čerstvých bylin na sušené, pamatujte na tyto tipy:

Abyste dosáhli nejaromatičtějších výsledků, rozdrťte sušené bylinky v dlani, než je nasypete do pokrmu.

Sušené bylinky skladujte ve vzduchotěsných dózách ve skříni nebo v části kuchyně mimo přímé sluneční světlo.

Snažte se nahradit sušené bylinky alespoň jednou za rok (a nebo když chuť znatelně slábne nebo vůně uvnitř nádoby již není tak silná).

Nyní, když znáte základy nahrazování čerstvých bylin sušenými, můžete konvertovat jako kulinářský profík, kterým hluboko uvnitř jste.