Houbová sezóna je tu: Jak zpracovat jejich větší množství? No přeci v houbových receptech!

Léto a podzim jsou obdobím, kdy se mnoho houbařů těší na houbovou sezónu. Lesy jsou plné různých druhů, které se přímo nabízejí jako přísada pro přípravu chutných jídel. Pokud jste jedním z těch šťastlivců, kteří se vracejí domů s plnými košíky, možná přemýšlíte nad tím, jak je vlastně všechny zpracovat. Zde je několik tipů, jak využít svou úrodu a užívat si houbovou sezónu do sytosti.

Správná očista a příprava je základ

Po návratu z lesa je prvním krokem houby důkladně vyčistit a připravit. Odeberte veškerý plevel, trávu a nečistoty. Odstraňte také všechny poškozené části hub. Pokud nepatříte mezi houbařské experty, je dobré nechat si poradit od zkušenějších houbařů nebo se podívat do relevantní literatury, abyste se vyhnuli nebezpečným druhům hub.

Poznámka: Houby si samozřejmě můžete do receptů volit dle sebe, můžete si vytvořit chutný mix z různých druhů, nebo si zvolit jeden konkrétní (hřiby, babky, lišky) a recept si tak uzpůsobit dle svých chuťových preferencí.

Nakládané houby

Recept na nakládané houby je skvělým způsobem, jak si uchovat chuť a výživové hodnoty hub po dlouhou dobu.

Co budete potřebovat:

500 g čerstvých hub

2 cibule

4 stroužky česneku

500 ml octa (bílého nebo vinného)

500 ml vody

2 lžíce soli

2 lžíce cukru

10 kuliček nového koření

5 kuliček pepře

2 bobkové listy

1 lžička hořčičných semínek

1 lžička kmínu

1 lžička černého pepře

Postup: Houby důkladně očistěte a omyjte. Odstraňte konečky nožiček a houby nakrájejte na plátky nebo čtvrtky, podle vašeho přání. Cibuli nakrájejte na tenké plátky a česnek nasekejte na drobné kousky. Ve velkém hrnci smíchejte ocet, vodu, sůl, cukr, nové koření, pepřové kuličky, bobkové listy, hořčičná semínka, kmín a černý pepř. Směs přiveďte k varu a vařte ji asi 5 minut, dokud se sůl a cukr zcela nerozpustí.

Do vařícího nálevu přidejte nakrájené houby, cibuli a česnek. Houby vařte asi 5-7 minut, dokud nezměknou, ale stále mají jemnou chuť a strukturu. Je důležité, abyste nevařili houby příliš dlouho, aby se neztratila jejich chuť. Poté odeberte hrnec z ohně a nechte směs vychladnout na pokojovou teplotu. Poté přeneste nakládané houby společně s nálevem do sterilizovaných sklenic.

Sklenice dobře uzavřete a uložte je do chladničky. Takto je ponechte alespoň 24 hodin, aby se příchutě a aroma promísily. Nakládané houby můžete skladovat v chladničce po dobu až 2 týdnů. Nakládané houby můžete podávat jako přílohu k masu, na chlebu, do sendvičů, nebo je přidávat do salátů či omáček. Jejich chuť se s časem ještě prohloubí, takže si je můžete vychutnávat i samotné jako lahodnou pochoutku.

Houbový Kuba

Houbový Kuba je tradiční české pokrm, který kombinuje houby, kroupy a další ingredience, aby vytvořil sytý a chutný jídelní zážitek.

Co budete potřebovat:

300 g sušených hub (například lišek, muchomůrek nebo jiných oblíbených druhů)

250 g kroup

1 cibule

2 stroužky česneku

2 lžíce másla

1 lžíce oleje

500 ml zeleninového vývaru

2 vejce

200 ml smetany na vaření

1 lžička majoránky

Sůl a pepř podle chuti

Petrželka na ozdobu

Postup: Houby důkladně očistěte a namočte do vody, dokud nezměknou. Poté je opláchněte pod tekoucí vodou a nakrájejte na menší kousky. V hrnci přiveďte vodu k varu a kroupy vařte podle návodu na obalu, dokud nejsou měkké, ale stále mají jemnou skořápku. Poté je sceďte. Ve velké pánvi rozehřejte máslo a olej. Přidejte nakrájenou cibuli a česnek a osmahněte je dozlatova. Do pánve přidejte nakrájené houby a smažte je, dokud nezískají jemně zlatohnědou barvu. Přidejte majoránku, sůl a pepř podle chuti a promíchejte.

Do pánve se smaženými houbami přidejte vařené kroupy a dobře je promíchejte, aby se ingredience propojily. Přidejte zeleninový vývar a nechte směs vařit na mírném ohni asi 10-15 minut, aby se chutě prolnuly a všechny ingredience prohřály. V míse rozšlehejte vejce se smetanou na vaření. Směs vajec a smetany přidejte do pánve s houbami a kroupami. Promíchejte a vařte ještě asi 5 minut, aby se směs zahustila. Hotového houbového Kubu přelijte do servírovací mísy a ozdobte nasekanou petrželkou.

Smažené bedly (klidně použijte jiné druhy hub)

Smažené bedly jsou oblíbeným pokrmem, který zdůrazňuje chuť a křupavost této lahodné houby.

Co budete potřebovat:

500 g bedel

2 vajíčka

½ šálku mléka

1 ½ šálku strouhanky

½ šálku hladké mouky

1 lžička česnekového prášku

Sůl a pepř podle chuti

Olej na smažení

Citronové křupky nebo petrželka na ozdobu (volitelné)

Postup: Bedly důkladně očistěte a omyjte. Pokud jsou příliš velké, můžete je nakrájet na menší kousky. Ve středně velké míse rozmíchejte vejce s mlékem a mírně osolte a opepřete. V další misce smíchejte strouhanku, mouku, česnekový prášek, sůl a pepř. Tato směs se bude používat na obalování bedel. Do hluboké pánve nebo hrnce nalijte dostatečné množství oleje tak, aby byly bedly při smažení ponořeny.

Každý kousek bedel namočte nejprve do vaječné směsi a poté ho obalte ve strouhance a mouce. Ujistěte se, že jsou bedly důkladně obalené a potažené směsí. Bedly osmažte ve vyhřátém oleji po menších dávkách, aby se zajišťovala rovnoměrná a křupavá konzistence. Smažte z obou stran do zlatohnědé barvy, což by mělo trvat asi 2-3 minuty na každou stranu.

Jakmile jsou bedly hotové, přenesete je na papírový ubrousek nebo na mřížku, aby se odkapal nadbytečný olej. Zbylé bedly smažte stejným způsobem. Smažené bedly můžete podávat ihned jako teplý předkrm nebo hlavní jídlo. Pro dekoraci je můžete ozdobit nasekanou petrželkou. Smažené bedly jsou skvělé jak samotné, tak se skvěle hodí jako příloha k masu, bramborám nebo salátům. Jejich křupavá a chutná povrchová vrstva spolu s jemným, šťavnatým masem bedel, vytváří dokonalou kombinaci. Doporučujeme je konzumovat co nejdříve po smažení, aby si udržely svou křupavost.

Při přípravě smažených bedel je důležité mít správnou teplotu oleje a dávat pozor na příliš dlouhé smažení, aby se bedly nezměkly a neztratily svoji strukturu.

Houbový guláš

Recept na houbový guláš je skvělou volbou pro milovníky hub a sytých, bohatých jídel.

Co budete potřebovat:

500 g smíšených hub (například žampionů, lišek, bedel)

2 cibule

2 stroužky česneku

2 lžíce oleje

2 lžíce hladké mouky

2 lžíce papriky

1 lžička kmínu

1 lžička majoránky

500 ml zeleninového vývaru

200 ml smetany na vaření

Sůl a pepř podle chuti

Kopr nebo petrželka na ozdobu

Postup: Houby důkladně očistěte a nakrájejte na menší kousky. Totéž udělejte s cibulí a česnekem. V hrnci zahřejte olej a na něm orestujte cibuli a česnek, dokud nezískají zlatavou barvu. Přidejte nakrájené houby a smažte je spolu s cibulí a česnekem, dokud houby neztuhnou a nezačnou uvolňovat šťávu. Přidejte hladkou mouku, papriku, kmín a majoránku. Dobře promíchejte.

Postupně přilévejte zeleninový vývar a za stálého míchání nechte směs provařit. Přidejte smetanu na vaření a promíchejte. Guláš nechte vařit na mírném ohni asi 20-30 minut, aby se chutě propojily a houby změkly. Během vaření guláš ochutnejte a případně přidejte sůl a pepř podle své chuti a potřeby. Na závěr guláš ozdobte nasekaným koprem nebo petrželkou. Guláš je lahodný servírovaný s knedlíky, bramborami nebo těstovinami. Tento bohatý a aromatický pokrm je skvělou volbou pro vegetariány i masožravce, kteří ocení plnou chuť hub.

Houbová smaženice

Recept na houbovou smaženici je skvělým způsobem, jak využít čerstvé nebo sušené houby a připravit si chutné a jednoduché jídlo.

Co budete potřebovat:

500 g čerstvých hub (například žampionů, muchomůrek, lišek)

2 cibule

2 stroužky česneku

3 lžíce oleje nebo másla

3 vejce

100 ml smetany na vaření

Sůl a pepř podle chuti

Kopr nebo petrželka na ozdobu (volitelné)

Postup: Houby důkladně očistěte a nakrájejte na tenké plátky. Cibuli a česnek oloupejte a nakrájejte na drobné kousky. Ve velké pánvi rozehřejte olej nebo rozpusťte máslo. Přidejte cibuli a česnek a smažte je dozlatova. Do pánve přidejte nakrájené houby a smažte je, dokud neztuhnou a nezačnou uvolňovat šťávu. Smažte je na středním ohni, aby získaly zlatavou barvu.

V misce rozšlehejte vejce se smetanou na vaření. Přidejte směs vajec a smetany do pánve se smaženými houbami. Dobře promíchejte, aby se všechny ingredience spojily. Smaženici vařte na mírném ohni, občas ji promíchejte, dokud vajíčko neztuhne a směs se zahustí. Smaženici ochutnejte a případně ji dosolte a dochuťte pepřem podle své chuti. Před podáváním můžete houbovou smaženici ozdobit nasekaným koprem nebo petrželkou.

Houbovou smaženici můžete podávat jako samostatné jídlo s kousky čerstvého chleba nebo jako přílohu k masu, bramborám nebo těstovinám. Je to jednoduchý a chutný způsob, jak využít houby a vytvořit lahodnou a sytou pochoutku.