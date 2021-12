Grilování v zimě aneb podle čeho si vybrat elektrický gril?

Také milujete vůni grilovaného masa, ryb na bylinkách, křupavou zeleninu a chuť grilovaného sýru a jste nešťastní, že léto a s ním i grilovací sezóna je zase na nějakou dobu pryč? Nezoufejte. Rozhodně nemusíte čekat až do dalších teplých dní. S elektrickým grilem si můžete grilované pokrmy dopřát i v zimě, z pohodlí vašeho domova, ať je venku sebevětší plískanice. Podle čeho byste si měli ten pravý elektrický gril pro vás vybrat?

Velikost

První věc, kterou je třeba u výběru elektrického grilu brát v potaz je jeho velikost. Bydlíte v domě, kde si můžete dovolit větší gril, který zabere více místa nebo naopak v malé garsonce, kde každý ušetřený prostor znamená opravdu mnoho? Uvědomte si pro kolik lidí běžně vaříte. Jste-li zvyklí hostit kupříkladu dvě rodiny, těžko se spokojíte s malým stolním grilem, kam se vejde jen málo potravin najednou. Malé grily se hodí spíše pro jednotlivce, páry a malé rodiny.

Výhřevnost

U každého modelu se samozřejmě liší. Elektrické grily s výkonem 175 °C jsou svojí výhřevností vhodné pro přípravu většiny druhů pokrmů. Na trhu však najdete i elektrické grily s výhřevností nastavitelnou na teplotu 200-315 °C. To vám pomůže mít větší kontrolu nad vařením a umožní vám i lépe odhadnout čas vaření. Zde záleží na tom, jak velké hody a v jakém časovém úseku je plánujete dělat.

Design

Elektrické grily jsou vyráběny v nejrůznějších moderních provedeních a atraktivních barvách tak, aby se perfektně svým designem hodily do vaší kuchyně. Opravdu dobré značky se soustředí především na to, aby dokonale propojily vzhled a snadné použití odpovídající modernímu stylu života. To vše samozřejmě v kombinaci s nadčasovou funkčností se zaměřením na maximální odolnost. My vám však doporučujeme odsunout estetiku elektrického grilu až na druhé místo. Vaši pozornost by měly upoutat spíše výhřevnost a velikost a až poté vzhled.

Typy

Véčkový gril

Na trhu si můžete vybrat z několika typů, a tak při volbě vždy záleží na tom, co vše na elektrickém grilu plánujete grilovat. Nejznámějším typem je takzvaný véčkový styl, u něhož jsou horní a spodní vrstvy navrženy tak, aby se na nich daly připravit sendviče. Tím odpadá jejich složité překlápění. Výhodou těchto grilů je výrazné zkrácení doby grilování, avšak trochu složitější je jejich čištění.

Pánvičkový gril

Volit si ale můžete i z grilů, které se podobají pánvím. Elektrický gril má vlastní zdroj ohřevu, a tak můžete grilovat téměř kdekoliv. Jediné, co potřebujete je elektrická zásuvka. Skleněné police těchto zařízení mají ale jednu nevýhodu. Mohou způsobit, že maso se bude spíše vařit ve vlastní šťávě nebo páře než grilovat, což může vést k výrazné změně chuti.

Vertikální gril

Zcela nejlepším typem grilu je podle nás vertikální gril, který je při grilování potravin nejúčinnější. Teplo je v tomto elektrickém grilu zcela rovnoměrně rozloženo, a tak se pokrmy grilují ze všech stran naprosto stejnoměrně. Vám tak odpadá nutnost jejich obrácení. Další nespornou výhodou je, že jídlo se na tomto typu grilu nikdy nepřipálí. Vy si tak můžete užívat samotného procesu grilování a následně si i vychutnat šťavnaté pokrmy z grilu.