Co lidé jedí, když chtějí „shodit Vánoce“?
Řekněme si to narovinu: většina z nás se po Vánocích necítí úplně lehce. Nejde ani tak o to, kolik jsme snědli cukroví nebo bramborového salátu, ale spíš o ten celkový pocit „přejedenosti“, těžkosti a trochu rozhozeného režimu. A pokaždé v lednu se začínají objevovat stejná témata: co jíst, jak začít, co funguje.
A protože nemám ráda přepálené fitness rady typu „čistý detox“, „jen voda a citron“ nebo „žádné sacharidy“, pojala jsem to jinak. Spíš z pohledu běžných lidí, kteří prostě chtějí tělu ulevit, vrátit se do normálu a cítit se líp. Tady je to, co se dlouhodobě osvědčuje — žádná kouzla, ale věci, které opravdu fungují.
Polévkové dny: nenáročné, teplé, uklidňující
Nemám na mysli extrémní „polévkové diety“. Spíš takové ty běžné dny, kdy si člověk dá dvě větší porce polévky a jinak jí lehce. Je to asi nejjednodušší způsob, jak odlehčit trávení po svátcích.
Polévky mají několik výhod:
- dodají tekutiny,
- jsou teplé (a teplo trávení pomáhá),
- bývají lehčí na žaludek,
- obsahují zeleninu, kterou v zimě často zanedbáváme,
- zasytí, ale nepřejedete se.
Vyhrávají hlavně:
- krém z mrkve nebo dýně,
- vývar s kořenovou zeleninou,
- zeleninová „čistící“ polévka s pórkem a bramborem,
- čočková nebo hrášková bez smetany.
Já si někdy udělám velký hrnec a jím to dva dny. Tělo dostane pauzu a já mám pocit, že se zase vracím do režimu.
Pečené zeleninové mísy: jídlo, které se vaří samo
Jestli je něco ideální „postvánoční jídlo“, je to pekáč zeleniny. Ne proto, že je to nějaký dietní zázrak, ale protože:
- zasytí,
- dodá vlákninu,
- tělo díky tomu funguje pravidelněji,
- obsahuje minimum tuku,
- a je to jednoduché.
Stačí naskládat:
- brambory nebo batáty,
- mrkev,
- cibuli,
- kořenovou zeleninu,
- brokolici nebo květák,
- česnek,
- trochu oleje, sůl, bylinky.
Dáte do trouby, a než se upeče, můžete dělat cokoliv jiného. Venku je zima, takže teplá miska pečené zeleniny je navíc takové malé zimní pohlazení. A když máte větší hlad, přidejte pár lžic bulguru, quinoy nebo jen obyčejné vejce na měkko. Nic extrémního — ale s tělem to udělá zázraky.
Oatmeal & smoothie bowls: ideální start do dne
V lednu mám vždycky chuť vrátit se k jednodušším snídaním. Něco teplého, uklidňujícího a rychlého. Ovesná kaše je v tomhle nepřekonatelná. Skvěle drží energii, takže člověk nepadá hlady hned v 10 dopoledne.
Oblíbená kombinace:
- ovesné vločky s vodou nebo mlékem,
- jablko + skořice (zimní klasika),
- pár ořechů,
- kapka medu.
A když chcete něco osvěžujícího: smoothie bowl z banánu, pomeranče, mražených malin a jogurtu nebo tvarohu. Není to nic hardcore zdravého, ale obsahuje vitaminy, vlákninu a hlavně — nezaženete po ní hned touhu po sladkém, jako po vánočním cukroví.
Fermentované potraviny: malá zimní podpěra pro trávení
Pokud je něco, co bych si po svátcích rozhodně dopřála, jsou to fermentované potraviny. Hlavně proto, že v zimě se trávení zpomalí a fermenty ho hezky „nastartují“.
Můžete zařadit:
- kysané zelí,
- kimchi,
- kefír,
- pickles,
- kombuchu (stačí malé množství).
Nemusíte to jíst po kilech. Stačí lžíce ke každému jídlu, nebo malá miska zelí jako salát. Mnoho lidí se po tom cítí překvapivě lehčeji — i když jí jinak úplně normálně.
Co vážně nefunguje (i když to pořád někdo radí)
Každý leden slyším stejné věci:
- „Hladovka na jeden den.“
- „Jen šťávy.“
- „Od pondělí žádné sacharidy.“
- „Pít jen teplou vodu.“
- „Úplně vynech alkohol, kávu a sladké.“
Jasně, některé rady jsou dobře míněné, ale většinou spíš rozhodí režim než že by opravdu pomohly. Tělo není robot — musí dohnat vánoční přecpání postupně, pomalu, normálním jídlem.
Co naopak funguje překvapivě rychle
Tohle je moje vlastní zkušenost i zkušenost lidí kolem mě:
- teplé a jednoduché jídlo,
- hodně vody,
- něco kysaného denně,
- porce zeleniny 1–2× denně,
- snídaně, která zasytí,
- a trochu pohybu, ale nic extrémního — třeba delší venčení nebo svižná chůze.
Do týdne se člověk cítí úplně jinak. Nevyhubne deset kilo, ale přestane být oteklý, těžký a pořád unavený. A právě o to v lednu jde — vrátit se zpátky k normálnímu rytmu.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.