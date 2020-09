Boj nejenom s koronavirem: Jak účinně podpořit imunitu dětí?

Děti mají za sebou první dny ve škole a všude se stále i v souvislosti s koronavirem diskutuje o jejich imunitě. Zanedlouho také přijdou první podzimní dny a s nimi i hrozba nachlazení, kašle, rýmy a chřipek. V kombinaci s možnou nákazou Covidrem-19 může o zatraceně velké nepříjemnosti. Jedinou cestou, jak jim předejít, je snažit se u vašich dětí vybudovat opravdu silnou imunitu.

Bez vitamínů a minerálů to nepůjde

Pro plnou výkonnost potřebuje dětský imunitní systém především velké množství minerálních látek a vitamínů. Základem obranyschopnosti dětí by proto měla být především strava bohatá na obojí, tedy strava pestrá s velkým množstvím ovoce a zeleniny, ideálně v čerstvém stavu. Tuto stravu vycházející ze sezónní nabídky je potřeba dodržovat celý rok. V ovoci jsou velice důležité prvky jako selen, zinek nebo měď, které pomáhají budovat obranu děti proti bacilům a virům. Ovšem ovocem máme na mysli hlavně čerstvé plody od domácích farmářů, z dovezeného skleníkového ovoce, které se trhá nezralé a dojde cestou příliš velké množství vitamínů a stopových prvků nezískáte.

Probiotika vůbec nejsou špatná

Na druhou stranu v době akutní epidemie většinou nestačí čerpat vitamíny a minerály jenom ze stravy. Vyplatí se tehdy sáhnout i po různých potravinových doplňcích, které vám pomohou obranyschopnost potomků utužit. Podívejte se na nabídku. Lékaři v posledních letech hojně doporučují zejména probiotika. Na trhu jsou k dispozici různé laktobacily přizpůsobené přesně konkrétnímu věku dětí, většinou s rozmanitými příchutěmi. Nekupujte ale bezhlavě první doplněk, který uvidíte. Projděte si jejich recenze, poptejte se ostatních na jejich zkušenosti a teprve potom vybírejte.

Céčko? Jistě, ale základem armády je B-komplex

Spousta lidí si myslí, že vystačí s vitamínem C, a to pro sebe i pro děti. Tento vitamín je sice nezbytný, ale pomáhá hlavně už ve fázi, kdy vašeho syna nebo dcerku už nějaký bacil přepadl. Také nezapomínejte, že se céčko nevyskytuje jenom v citrusech. Jeho vynikajícím zdrojem jsou například šípky nebo černý rybíz, kiwi, jahody, brokolice nebo petrželová nať. V rámci prevence je ale možná ještě důležitější vitamín B, tedy B komplex. Právě koenzymy vznikající chemickými reakcemi z vitamínů B-komplexu jsou v lidském těle nesmírně důležité pro správné nastartování imunitních procesů. Rozhodně tedy zahrňte do imunitního plánu i užívání B-komplexu pro děti.

Vyzkoušejte houby a bylinkové čaje

Velice účinné jsou rovněž potravinové doplňky vycházející z přírodních imunitních pomocníků. Můžete zkusit výtažky z hlívy ústřičné nebo třeba reishi čili lesklokorky lesklé i dalších medicinálních hub. U nich je velmi důležitý vysoký obsah polysacharidů, které aktivují makrofágy, tedy první linii buněk lidského těla, které svádějí boj s bacily. Vyberte proto vhodný přípravek pro děti a zkuste Výborně pomáhají i bylinky. Jitrocel, lípa, podběl, heřmánek. Pokud čaje osladíte lžičkou kvalitního medu, děti nebudou proti jejich pití protestovat.